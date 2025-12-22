Не в хвосте и не в элите: какое место заняла сборная России в финальном рейтинге ФИФА

Сборная России завершила 2025 год на 33-й позиции в рейтинге ФИФА, сохранив место в первой трети мировой таблицы. Обновлённые данные, как сообщает ТАСС, опубликованы на официальном сайте Международной федерации футбола.

Позиция России и расстановка лидеров

По итогам обновления сборная России расположилась на 33-м месте, а её показатель составил 1 524 очка. Публикация рейтинга фиксирует итоговую позицию команды в международной системе оценок, которую ФИФА использует для сопоставления результатов сборных. Отдельно подчёркивается, что речь идёт именно о годовом срезе 2025 года.

Первое место в рейтинге сохранила сборная Испании с 1 877 очками. Далее в топ-3 вошли Аргентина (1 873) и Франция (1 870), после них расположились Англия (1 834) и Бразилия (1 760). Эта пятёрка формирует верхнюю часть списка, на фоне которой остальные сборные заметно уступают по набору баллов.

Осенние матчи как последняя игровая точка года

Последний раз российские футболисты проводили товарищеские встречи в ноябре. 12 ноября в Санкт-Петербурге команда сыграла вничью со сборной Перу со счётом 1:1. Спустя несколько дней, 15 ноября, россияне уступили сборной Чили в Сочи — 0:2.

Эти матчи стали заключительными для сборной в 2025 году в заявленном календаре. В сообщении отдельно указаны место проведения и итоговые счета, что подчёркивает завершённость игровой программы года.

Контекст ограничений для российских команд

В материале также напоминается, что с 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций.