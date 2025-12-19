Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг России
Флаг России
© https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:29

Скандал на реке Нарва: как один инцидент может развязать дипломатический конфликт между Россией и Эстонией

Россия и Эстония обсуждают инцидент с пограничниками на реке Нарва — посольство РФ

Ситуация, связанная с якобы пересечением российскими пограничниками временной контрольной линии на реке Нарва между Эстонией и Россией, в настоящее время рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на посольство России в Таллине.

Обвинения в нарушении границы

Накануне эстонские СМИ сообщили, что трое российских пограничников якобы незаконно пересекли временную контрольную линию на реке Нарва, которая разделяет территорию Эстонии и России. Это заявление вызвало бурную реакцию в Эстонии, где власти незамедлительно отреагировали на инцидент. В частности, временный поверенный в делах Российской Федерации в Таллине, Камран Абилов, был вызван в Министерство иностранных дел Эстонии для разъяснений.

Информация об инциденте быстро распространилась в социальных сетях и СМИ, став предметом обсуждения среди экспертов и общественности. Эстонские власти выразили обеспокоенность по поводу возможного нарушения международных соглашений и подчеркнули, что данное происшествие требует внимательного расследования.

Ответ России на обвинения

Ситуация, связанная с возможным нарушением временной границы, не осталась без внимания со стороны российских властей. В посольстве Российской Федерации в Таллине подтвердили, что Камран Абилов был приглашен в Министерство иностранных дел Эстонии для обсуждения ситуации. Однако, как отметили в посольстве, данный инцидент рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран, и в настоящий момент не следует спешить с выводами до того, как будут установлены все обстоятельства произошедшего.

"Мы исходим из того, что данная ситуация будет решаться на уровне пограничных представителей обеих сторон, и в данном вопросе необходимо проявить осторожность, так как этот инцидент может иметь свои нюансы", — заявили в посольстве России.

Данная ситуация подчеркивает важность соблюдения международных норм и стандартов, особенно когда речь идет о пересечении границ, на которые могут влиять различные политические и экономические факторы. В связи с этим, как отмечают эксперты, важно не только решить вопрос в рамках дипломатических каналов, но и внимательно следить за развитием событий, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений между двумя странами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Базовая ставка в Японии впервые достигла максимума с 1995 года — Банк Японии сегодня в 9:24
Кредитная удавка затягивается: как новое решение регулятора ударит по простым японцам

Банк Японии впервые с 1995 года поднял ставку до 0,75%. Решение должно сдержать инфляцию, но усиливает нагрузку на кредиты и цены.

Читать полностью » Отказ в сексе признали эмоциональным насилием в Гане — Ghana Web сегодня в 8:17
Не съел котлету — готовь ответ: чиновник считает, что это может разрушить брак и закон

В Гане полицейский чиновник заявил, что отказ супругу в сексе можно трактовать как эмоциональное насилие и повод для заявления в полицию.

Читать полностью » Женщину нашли живой спустя 42 года после похищения — ФБР сегодня в 8:07
Похищение длиною в жизнь: женщина узнала, что её настоящая семья искала её 42 года

Спустя 42 года в США раскрыли дело о похищении ребенка: женщину нашли живой, а ее возвращение в семью оказалось сложнее, чем ожидалось.

Читать полностью » Стриптизерши Портленда собрали 235 тысяч долларов для детской больницы — Good Good Good сегодня в 7:28
Доброта всегда в моде: стриптизерши заставили говорить не о скандалах, а о помощи самым беззащитным

Необычная благотворительная акция в Портленде за 15 лет принесла детской больнице миллионы рублей и стала устойчивой традицией.

Читать полностью » Суд приговорил врача Фредерика Пешье к пожизненному заключению — The Guardian вчера в 20:58
Белый халат как оружие — во Франции раскрыли одно из самых мрачных дел медицины

Французский суд поставил точку в деле анестезиолога, отравлявшего пациентов годами. Приговор вскрыл тёмную сторону медицины и доверия.

Читать полностью » Туск заявил о прорыве по использованию российских активов вчера в 17:27
Репарационный кредит или "план Б": замороженные активы России получили новый импульс

Обсуждение судьбы российских активов на саммите ЕС достигло новой стадии: согласие есть, но остаются споры и юридические риски. Узнайте все подробности о будущем замороженных средств, реакциях России и возможных сценариях развития ситуации, влияющих на международные финансы.

Читать полностью » Полиция применила слезоточивый газ у здания Европарламента в Брюсселе - ТАСС вчера в 16:38
Газ, огонь и блокада улиц: протест фермеров в Брюсселе вышел из-под контроля

Протесты фермеров у Европарламента в день саммита ЕС переросли в столкновения с полицией и применение слезоточивого газа.

Читать полностью » Макрон и Туск выразили недовольство работой прессы на саммите Евросоюза — РИА Новости вчера в 16:37
Обсуждали Украину, но стало неловко: на Макрона и Туска "напали"

Макрон и Туск на саммите ЕС по Украине оказались в плотном окружении журналистов и публично попросили репортеров соблюдать дистанцию.

Читать полностью »

Новости
Дом
Уксус разъедает мрамор и гранит и портит полировку — Better Homes and Gardens
Красота и здоровье
Вздутие живота может быть сигналом о проблемах с кишечником — Здоровье Mail
Питомцы
Самка белого медведя усыновила чужого детёныша — The Guardian
Туризм
Французские туристы на Пхукете использовали ИИ для фальшивых отзывов — Турпром
Наука
Ученые обнаружили захоронения 32 казненных в эпоху Реформации — INRAP
Красота и здоровье
Учёт социальных факторов может помочь замедлить старение сердца — Mayo Clinic
Общество
Билеты на новогоднее ночное катание на ГУМ-катке почти раскупили
Общество
РЖД запланировали 726 дополнительных рейсов на праздники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet