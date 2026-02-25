Атомный гость из Европы: депутаты Госдумы увидели в планах Франции и Британии прямое нарушение ДНЯО

Депутаты Государственной думы расценивают намерения Франции и Великобритании передать Киеву ядерное оружие как вопиющее нарушение норм международного права. Об этом говорится в проекте обращения к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН, который имеется в распоряжении РИА Новости. Документ подчеркивает риски глобальной ядерной катастрофы от такого шага.

"Депутаты Государственной думы считают такие намерения Парижа и Лондона вопиющим нарушением норм международного права, в первую очередь Договора о нераспространении ядерного оружия. Подобный шаг способен поставить мир на грань ядерной катастрофы", — сказано в документе.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, европейские страны рассчитывают, что наличие у Киева атомной бомбы или так называемой "грязной" бомбы позволит добиться выгодных условий завершения боевых действий. "Грязная" бомба сочетает конвенциональный взрыв с радиоактивным загрязнением, усиливая физические и биохимические угрозы для населения. Вслед за этим в Госдуму внесли проект обращения в среду в ответ на информацию о подготовке Парижем и Лондоном поставок ядерного оружия Украине