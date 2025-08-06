Возобновление прямых рейсов в Доминикану: ждем зимний сезон с надеждой

Россия и Доминиканская Республика рассматривают возможность возобновления прямого авиасообщения уже в предстоящем зимнем сезоне. Об этом сообщил директор департамента Латинской Америки Министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин, отметив, что переговоры между сторонами находятся в активной фазе.

По словам дипломата, доминиканская сторона проявляет явный интерес к возвращению российских туристов, чьё присутствие до пандемии составляло весомую часть потока отдыхающих. До 2022 года Доминикану ежегодно посещали более 400 тысяч граждан России. Однако после введения санкций, повлиявших на работу российских авиаперевозчиков, прямые рейсы были приостановлены.

Несмотря на обнадеживающие заявления МИД, представители авиационной отрасли высказываются сдержанно. Как сообщает издание "ТурДом", авиакомпании пока лишь оценивают потенциальные возможности восстановления маршрутов.

Так, в компании Nordwind, ранее активно выполнявшей перелеты в Доминикану, пояснили, что на текущем этапе проводят анализ технических и экономических условий для возвращения на направление.

В AZUR air акцентируют внимание на сложностях логистики. В парке перевозчика преобладают воздушные суда Boeing 767, а из-за запрета на полеты над территорией Европы самолеты будут вынуждены использовать удлиненные обходные маршруты. Это приведет к увеличению времени перелета и, соответственно, его стоимости — как для авиакомпании, так и для пассажиров.

На стороне "Аэрофлота" ситуация остается неопределенной — в компании заявили, что вопрос находится на стадии обсуждения и каких-либо конкретных решений пока не принято.

Эксперты указывают, что даже при условии согласований и снятия технических барьеров, запуск рейсов потребует времени. Кроме того, расходы на перелет по удлинённому маршруту могут отразиться на ценах: так, по текущим расчетам, стоимость билета может превысить 120-150 тысяч рублей в обе стороны.