Ставрополье решило конкурировать с Европой: креатив и санатории превращают регион в новую здравницу
В Минеральных Водах прошёл туристический форум "Внутри.РФ", организованный DSS Consulting Services при поддержке "Туризм.РФ", "Кавказ.РФ" и ИД "Коммерсант". Представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсуждали перспективы гостиничной отрасли, развитие регионов и формирование привлекательной туристической среды.
Главная тема форума — как превратить туризм в устойчивый драйвер экономики, обеспечивая при этом высокую маржинальность проектов и вовлечение креативных индустрий.
Ставрополье: ставка на креатив и санаторные традиции
Заместитель министра экономического развития края Имран Айдамиров подчеркнул, что Ставрополье остаётся не только "житницей России", но и центром международного и внутреннего туризма.
"Наши традиции оздоровительного туризма в агломерации Кавказских Минеральных Вод существуют уже более 200 лет. В этом наша сила", — отметил замминистра экономики Ставропольского края Имран Айдамиров.
По его словам, креативное сообщество региона активно формирует культурную среду. Вклад представителей этой сферы в бюджет составил 2,41 млрд рублей за год. Сегодня туризм обеспечивает 4,8% ВРП Ставрополья, а к 2036 году показатель планируют увеличить до 7,8%.
ОЭЗ как точка роста
На форуме подробно обсуждалась роль особых экономических зон. В Ставрополье проект ОЭЗ охватывает Ессентуки, Лермонтов, Железноводск и Кисловодск. Планируется создание 19 тыс. гостиничных номеров и 15,7 тыс. рабочих мест.
Замминистра туризма края Елена Шконда сообщила, что резиденты ОЭЗ получат налоговые льготы и смогут подключаться к инженерным сетям на выгодных условиях.
Директор департамента развития ОЭЗ "Кавказ.РФ" Владислав Субботин отметил, что экономия инвестора на сетях достигает 20-25% капитальных затрат. При этом сохраняется дефицит мест размещения: спрос растёт быстрее, чем реализуются проекты.
Опыт регионов: от Удмуртии до Красной Поляны
Министр туризма Удмуртии Юлия Бадаш рассказала, как промышленный регион превращает заводскую историю Ижевска в туристический бренд, создавая новые точки притяжения.
А президент Союза торговых центров Булат Шакиров поделился планами строительства искусственного острова у берегов Сочи и завершения гостиничного комплекса Chalet Deluxe в Красной Поляне.
"Каждый проект разрабатывается с большим вниманием к архитектуре и инфраструктуре, задавая новый уровень жизни в городе-курорте и новые тренды", — подчеркнул президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Сравнение инструментов развития туризма
|Инструмент
|Преимущества
|Риски
|ОЭЗ
|Льготы, ускоренное подключение к сетям
|Ограниченное число резидентов
|Креативные индустрии
|Формирование уникального культурного продукта
|Зависимость от поддержки местных властей
|Гостиничные проекты девелоперов
|Устойчивый спрос, инвестиционный потенциал
|Высокая конкуренция, долгий срок окупаемости
|Реставрация исторических зданий
|Аутентичность, уникальный опыт
|Высокие затраты и сложное согласование
Советы шаг за шагом (HowTo) для инвесторов
-
Изучите специфику региона: спрос, сезонность, инфраструктуру.
-
Рассмотрите участие в ОЭЗ — это сокращает стартовые расходы.
-
Сделайте акцент на уникальности: отели с культурными программами или гастрономическими маршрутами привлекательнее.
-
Продумайте инфраструктуру: спорт, СПА, коворкинг — востребованы у современной аудитории.
-
Соблюдайте законодательство и стандарты классификации гостиниц.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: строить апарт-отели без учёта правовых нюансов.
-
Последствие: социальная напряжённость, падение доверия инвесторов.
-
Альтернатива: чёткая классификация и прозрачная эксплуатация.
-
Ошибка: избыточная инфраструктура.
-
Последствие: рост затрат, снижение рентабельности.
-
Альтернатива: анализ потребностей целевой аудитории.
-
Ошибка: ставить ставку на маркетинг без качественного продукта.
-
Последствие: негативные отзывы и репутационные риски.
-
Альтернатива: сначала проработать концепцию, затем усиливать её продвижением.
А что если…
А что если внутренний туризм продолжит расти такими темпами? В этом случае Россия может создать собственные аналоги европейских курортов с мощной инфраструктурой и уникальным культурным содержанием. Но это потребует не только инвестиций, но и грамотного кадрового подхода, ведь без профессионалов индустрия не сможет развиваться.
Плюсы и минусы внутреннего туризма
|Плюсы
|Минусы
|Рост числа туристов
|Недостаток современных гостиниц
|Государственная поддержка
|Бюрократические сложности
|Интерес инвесторов
|Долгие сроки реализации проектов
|Уникальные культурные ресурсы
|Сезонные колебания спроса
FAQ
Что даёт инвесторам участие в ОЭЗ?
Льготы по налогам, упрощённое подключение к сетям, аренда земли без торгов.
Какую роль играют креативные индустрии?
Они создают уникальный культурный продукт, который повышает привлекательность региона.
Почему девелоперы переходят в гостиничный сектор?
Из-за устойчивого спроса и высокой инвестиционной привлекательности.
Мифы и правда
-
Миф: "Туризм развивается только в Кавминводах".
Правда: внимание уделяют каждому муниципалитету Ставрополья.
-
Миф: "Маркетинг решает всё".
Правда: без качественного продукта продвижение только подчеркнёт недостатки.
-
Миф: "Инфраструктура всегда повышает ценность проекта".
Правда: при избыточности она может привести к убыткам.
3 интересных факта
• В Ставрополье к 2036 году долю туризма в ВРП планируют увеличить до 7,8%.
• Только на подключении к инженерным сетям инвесторы экономят до 25%.
• Современные туристические проекты включают мультифункциональные хабы: отдых, спорт, бизнес и культуру.
Исторический контекст
-
В СССР курорты Кавказских Минеральных Вод считались главными здравницами страны.
-
В 1990-е годы отрасль переживала спад из-за недостатка инвестиций.
-
Сегодня благодаря форумам вроде "Внутри.РФ" внутренний туризм вновь становится точкой роста экономики.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru