Ставрополье решило конкурировать с Европой: креатив и санатории превращают регион в новую здравницу

В Минеральных Водах прошёл туристический форум "Внутри.РФ", организованный DSS Consulting Services при поддержке "Туризм.РФ", "Кавказ.РФ" и ИД "Коммерсант". Представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсуждали перспективы гостиничной отрасли, развитие регионов и формирование привлекательной туристической среды.

Главная тема форума — как превратить туризм в устойчивый драйвер экономики, обеспечивая при этом высокую маржинальность проектов и вовлечение креативных индустрий.

Ставрополье: ставка на креатив и санаторные традиции

Заместитель министра экономического развития края Имран Айдамиров подчеркнул, что Ставрополье остаётся не только "житницей России", но и центром международного и внутреннего туризма.

"Наши традиции оздоровительного туризма в агломерации Кавказских Минеральных Вод существуют уже более 200 лет. В этом наша сила", — отметил замминистра экономики Ставропольского края Имран Айдамиров.

По его словам, креативное сообщество региона активно формирует культурную среду. Вклад представителей этой сферы в бюджет составил 2,41 млрд рублей за год. Сегодня туризм обеспечивает 4,8% ВРП Ставрополья, а к 2036 году показатель планируют увеличить до 7,8%.

ОЭЗ как точка роста

На форуме подробно обсуждалась роль особых экономических зон. В Ставрополье проект ОЭЗ охватывает Ессентуки, Лермонтов, Железноводск и Кисловодск. Планируется создание 19 тыс. гостиничных номеров и 15,7 тыс. рабочих мест.

Замминистра туризма края Елена Шконда сообщила, что резиденты ОЭЗ получат налоговые льготы и смогут подключаться к инженерным сетям на выгодных условиях.

Директор департамента развития ОЭЗ "Кавказ.РФ" Владислав Субботин отметил, что экономия инвестора на сетях достигает 20-25% капитальных затрат. При этом сохраняется дефицит мест размещения: спрос растёт быстрее, чем реализуются проекты.

Опыт регионов: от Удмуртии до Красной Поляны

Министр туризма Удмуртии Юлия Бадаш рассказала, как промышленный регион превращает заводскую историю Ижевска в туристический бренд, создавая новые точки притяжения.

А президент Союза торговых центров Булат Шакиров поделился планами строительства искусственного острова у берегов Сочи и завершения гостиничного комплекса Chalet Deluxe в Красной Поляне.

"Каждый проект разрабатывается с большим вниманием к архитектуре и инфраструктуре, задавая новый уровень жизни в городе-курорте и новые тренды", — подчеркнул президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Сравнение инструментов развития туризма

Инструмент Преимущества Риски ОЭЗ Льготы, ускоренное подключение к сетям Ограниченное число резидентов Креативные индустрии Формирование уникального культурного продукта Зависимость от поддержки местных властей Гостиничные проекты девелоперов Устойчивый спрос, инвестиционный потенциал Высокая конкуренция, долгий срок окупаемости Реставрация исторических зданий Аутентичность, уникальный опыт Высокие затраты и сложное согласование

Советы шаг за шагом (HowTo) для инвесторов

Изучите специфику региона: спрос, сезонность, инфраструктуру. Рассмотрите участие в ОЭЗ — это сокращает стартовые расходы. Сделайте акцент на уникальности: отели с культурными программами или гастрономическими маршрутами привлекательнее. Продумайте инфраструктуру: спорт, СПА, коворкинг — востребованы у современной аудитории. Соблюдайте законодательство и стандарты классификации гостиниц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: строить апарт-отели без учёта правовых нюансов.

Последствие: социальная напряжённость, падение доверия инвесторов.

Альтернатива: чёткая классификация и прозрачная эксплуатация.

Ошибка: избыточная инфраструктура.

Последствие: рост затрат, снижение рентабельности.

Альтернатива: анализ потребностей целевой аудитории.

Ошибка: ставить ставку на маркетинг без качественного продукта.

Последствие: негативные отзывы и репутационные риски.

Альтернатива: сначала проработать концепцию, затем усиливать её продвижением.

А что если…

А что если внутренний туризм продолжит расти такими темпами? В этом случае Россия может создать собственные аналоги европейских курортов с мощной инфраструктурой и уникальным культурным содержанием. Но это потребует не только инвестиций, но и грамотного кадрового подхода, ведь без профессионалов индустрия не сможет развиваться.

Плюсы и минусы внутреннего туризма

Плюсы Минусы Рост числа туристов Недостаток современных гостиниц Государственная поддержка Бюрократические сложности Интерес инвесторов Долгие сроки реализации проектов Уникальные культурные ресурсы Сезонные колебания спроса

FAQ

Что даёт инвесторам участие в ОЭЗ?

Льготы по налогам, упрощённое подключение к сетям, аренда земли без торгов.

Какую роль играют креативные индустрии?

Они создают уникальный культурный продукт, который повышает привлекательность региона.

Почему девелоперы переходят в гостиничный сектор?

Из-за устойчивого спроса и высокой инвестиционной привлекательности.

Мифы и правда

Миф: "Туризм развивается только в Кавминводах".

Правда: внимание уделяют каждому муниципалитету Ставрополья.

Миф: "Маркетинг решает всё".

Правда: без качественного продукта продвижение только подчеркнёт недостатки.

Миф: "Инфраструктура всегда повышает ценность проекта".

Правда: при избыточности она может привести к убыткам.

3 интересных факта

• В Ставрополье к 2036 году долю туризма в ВРП планируют увеличить до 7,8%.

• Только на подключении к инженерным сетям инвесторы экономят до 25%.

• Современные туристические проекты включают мультифункциональные хабы: отдых, спорт, бизнес и культуру.

