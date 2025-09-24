Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Турист
Турист
© freepik.com by mdjaff is licensed under public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:18

Ставрополье решило конкурировать с Европой: креатив и санатории превращают регион в новую здравницу

Имран Айдамиров: туризм обеспечивает 4,8% ВРП Ставрополья, к 2036 году план — 7,8%

В Минеральных Водах прошёл туристический форум "Внутри.РФ", организованный DSS Consulting Services при поддержке "Туризм.РФ", "Кавказ.РФ" и ИД "Коммерсант". Представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсуждали перспективы гостиничной отрасли, развитие регионов и формирование привлекательной туристической среды.

Главная тема форума — как превратить туризм в устойчивый драйвер экономики, обеспечивая при этом высокую маржинальность проектов и вовлечение креативных индустрий.

Ставрополье: ставка на креатив и санаторные традиции

Заместитель министра экономического развития края Имран Айдамиров подчеркнул, что Ставрополье остаётся не только "житницей России", но и центром международного и внутреннего туризма.

"Наши традиции оздоровительного туризма в агломерации Кавказских Минеральных Вод существуют уже более 200 лет. В этом наша сила", — отметил замминистра экономики Ставропольского края Имран Айдамиров.

По его словам, креативное сообщество региона активно формирует культурную среду. Вклад представителей этой сферы в бюджет составил 2,41 млрд рублей за год. Сегодня туризм обеспечивает 4,8% ВРП Ставрополья, а к 2036 году показатель планируют увеличить до 7,8%.

ОЭЗ как точка роста

На форуме подробно обсуждалась роль особых экономических зон. В Ставрополье проект ОЭЗ охватывает Ессентуки, Лермонтов, Железноводск и Кисловодск. Планируется создание 19 тыс. гостиничных номеров и 15,7 тыс. рабочих мест.

Замминистра туризма края Елена Шконда сообщила, что резиденты ОЭЗ получат налоговые льготы и смогут подключаться к инженерным сетям на выгодных условиях.

Директор департамента развития ОЭЗ "Кавказ.РФ" Владислав Субботин отметил, что экономия инвестора на сетях достигает 20-25% капитальных затрат. При этом сохраняется дефицит мест размещения: спрос растёт быстрее, чем реализуются проекты.

Опыт регионов: от Удмуртии до Красной Поляны

Министр туризма Удмуртии Юлия Бадаш рассказала, как промышленный регион превращает заводскую историю Ижевска в туристический бренд, создавая новые точки притяжения.

А президент Союза торговых центров Булат Шакиров поделился планами строительства искусственного острова у берегов Сочи и завершения гостиничного комплекса Chalet Deluxe в Красной Поляне.

"Каждый проект разрабатывается с большим вниманием к архитектуре и инфраструктуре, задавая новый уровень жизни в городе-курорте и новые тренды", — подчеркнул президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Сравнение инструментов развития туризма

Инструмент Преимущества Риски
ОЭЗ Льготы, ускоренное подключение к сетям Ограниченное число резидентов
Креативные индустрии Формирование уникального культурного продукта Зависимость от поддержки местных властей
Гостиничные проекты девелоперов Устойчивый спрос, инвестиционный потенциал Высокая конкуренция, долгий срок окупаемости
Реставрация исторических зданий Аутентичность, уникальный опыт Высокие затраты и сложное согласование

Советы шаг за шагом (HowTo) для инвесторов

  1. Изучите специфику региона: спрос, сезонность, инфраструктуру.

  2. Рассмотрите участие в ОЭЗ — это сокращает стартовые расходы.

  3. Сделайте акцент на уникальности: отели с культурными программами или гастрономическими маршрутами привлекательнее.

  4. Продумайте инфраструктуру: спорт, СПА, коворкинг — востребованы у современной аудитории.

  5. Соблюдайте законодательство и стандарты классификации гостиниц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: строить апарт-отели без учёта правовых нюансов.

  • Последствие: социальная напряжённость, падение доверия инвесторов.

  • Альтернатива: чёткая классификация и прозрачная эксплуатация.

  • Ошибка: избыточная инфраструктура.

  • Последствие: рост затрат, снижение рентабельности.

  • Альтернатива: анализ потребностей целевой аудитории.

  • Ошибка: ставить ставку на маркетинг без качественного продукта.

  • Последствие: негативные отзывы и репутационные риски.

  • Альтернатива: сначала проработать концепцию, затем усиливать её продвижением.

А что если…

А что если внутренний туризм продолжит расти такими темпами? В этом случае Россия может создать собственные аналоги европейских курортов с мощной инфраструктурой и уникальным культурным содержанием. Но это потребует не только инвестиций, но и грамотного кадрового подхода, ведь без профессионалов индустрия не сможет развиваться.

Плюсы и минусы внутреннего туризма

Плюсы Минусы
Рост числа туристов Недостаток современных гостиниц
Государственная поддержка Бюрократические сложности
Интерес инвесторов Долгие сроки реализации проектов
Уникальные культурные ресурсы Сезонные колебания спроса

FAQ

Что даёт инвесторам участие в ОЭЗ?
Льготы по налогам, упрощённое подключение к сетям, аренда земли без торгов.

Какую роль играют креативные индустрии?
Они создают уникальный культурный продукт, который повышает привлекательность региона.

Почему девелоперы переходят в гостиничный сектор?
Из-за устойчивого спроса и высокой инвестиционной привлекательности.

Мифы и правда

  • Миф: "Туризм развивается только в Кавминводах".
    Правда: внимание уделяют каждому муниципалитету Ставрополья.

  • Миф: "Маркетинг решает всё".
    Правда: без качественного продукта продвижение только подчеркнёт недостатки.

  • Миф: "Инфраструктура всегда повышает ценность проекта".
    Правда: при избыточности она может привести к убыткам.

3 интересных факта

• В Ставрополье к 2036 году долю туризма в ВРП планируют увеличить до 7,8%.
• Только на подключении к инженерным сетям инвесторы экономят до 25%.
• Современные туристические проекты включают мультифункциональные хабы: отдых, спорт, бизнес и культуру.

Исторический контекст

  • В СССР курорты Кавказских Минеральных Вод считались главными здравницами страны.

  • В 1990-е годы отрасль переживала спад из-за недостатка инвестиций.

  • Сегодня благодаря форумам вроде "Внутри.РФ" внутренний туризм вновь становится точкой роста экономики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

История поисков повышает цену: инкогнито помогает экономить сегодня в 15:43

Авиабилеты дорожают на глазах: но есть хитрости, которые ломают систему

Цены на авиабилеты растут, но у вас есть возможность сэкономить. Узнайте простые советы от Тревел Тёмы, как платить меньше и путешествовать чаще!

Читать полностью » Ламинированные карты меню и переводы на несколько языков чаще всего означают туристическую ориентацию сегодня в 14:12

Ламинированное меню против меловой доски: что выбирают местные

Когда отправляетесь в отпуск, выбор ресторана важнее, чем кажется. Избегайте туристических ловушек с нашими 10 секретами успешного выбора аутентичного заведения.

Читать полностью » Пик золотой листвы в Стамбуле приходится на середину октября и ноябрь сегодня в 13:47

Османские дворцы, беговые дорожки и багряные дубы: чем удивит осень в Стамбуле

Этой осенью Стамбул удивит не только архитектурой, но и золотыми парками. Узнайте, где найти самые красивые виды и как спланировать прогулку.

Читать полностью » Бухта Халонг во Вьетнаме признана одним из семи новых чудес природы сегодня в 13:21

2000 островов и ни одного одинакового: чем поражает Халонг

Бухта Халонг во Вьетнаме — одно из семи чудес природы. 2000 островов, легенды о драконах, карстовые пейзажи и круизы по лазурным водам Южно-Китайского моря.

Читать полностью » На Чеджу туристы поднимаются на вулкан Халласан и посещают национальный парк сегодня в 12:27

Остпов Чеджу - корейские Гавайи и одно из чудес природы Восточной Азии

Остров Чеджу — корейские Гавайи и чудо природы ЮНЕСКО. Узнайте, где погулять по тропам вулкана Халласан, какие парки и музеи посетить и на каких пляжах отдохнуть.

Читать полностью » Столовая гора в Кейптауне признана одним из семи новых чудес природы сегодня в 10:18

Африканский ветер и внезапные туманы: чем опасен подъём на вершину Столовой горы

Столовая гора — символ Кейптауна и одно из чудес природы. Узнайте, чем она уникальна, как подняться на вершину и что вас ждёт в Национальном парке ЮАР.

Читать полностью » Водопады Игуасу выше Ниагары почти вдвое - 195 метров против 99 сегодня в 9:12

Радуга над водопадами и ревущая стихия: Игуасу впечатляют больше Ниагары

Водопады Игуасу — «Глотка дьявола», радуги, джунгли и мостки над бездной. Как попасть сюда из Аргентины и Бразилии, что увидеть и где остановиться.

Читать полностью » Амазония признана одним из семи новых чудес природы по версии ЮНЕСКО сегодня в 8:07

Сердце Южной Америки: зачем ехать в дождевые леса Амазонии

Амазония — одно из семи новых чудес природы. Самые большие джунгли Земли, розовые дельфины, гигантские кувшинки и точка «трёх границ» ждут путешественников.

Читать полностью »

Новости
Наука

В Италии найдены останки двух видов лошадей, живших вместе в эпоху раннего плейстоцена
Красота и здоровье

Каму-каму содержит до 3000 мг витамина С на 100 г — в 50 раз больше, чем апельсин
Садоводство

Агрономы советуют измельчать и вносить тыквенные семечки в почву или компост
Дом

Мята и лаванда против мышей: натуральные запахи отпугивают грызунов, но эффект держится недолго
Туризм

Сроки пребывания в безвизовых странах: от 14 до 360 дней
Красота и здоровье

Эвкалиптовый чай помогает облегчить дыхание и снимает воспаление при простудах
Наука

В шотландском поселении нашли клад бронзового века
Культура и шоу-бизнес

Певица Алсу объяснила, почему считает неверность мужчин разрушением брака
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet