Праздник под строгим контролем в Нижнем Новгороде: введение лимитов изменило планы горожан

Нижний Новгород готовится к празднованию Дня России, которое традиционно сопровождается усиленными мерами общественной безопасности. В этом году 12 июня в муниципалитете вступят в силу временные лимиты на реализацию спиртных напитков. Порядок работы розничных точек скорректирован в связи с ожидаемым скоплением людей на праздничных площадках. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Запрет коснется магазинов, расположенных в непосредственной близости от мест проведения официальных торжеств и согласованных культурных акций. Муниципальные службы уточняют, что мера носит локальный характер и привязана к графику проведения праздничных программ.

Контроль за соблюдением регионального законодательства будет осуществляться в течение всего праздничного дня. Профильные ведомства заранее проинформировали бизнес-сообщество о необходимости соблюдения установленных рамок. Данная мера направлена на предотвращение правонарушений и обеспечение комфортной среды для горожан. Ранее организаторы представили подробный план культурно-развлекательных событий, которые пройдут на центральных улицах и в парках города.