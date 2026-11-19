В российском молочном секторе наблюдается смещение структуры потребления: растет спрос на сыры и творог. По данным «Союзмолока», на производство сыров сейчас направляется около 15% всего сырого молока. Параллельно расширяется сегмент готовой еды и Horeca, доля которых в общем потреблении молочной продукции достигла 30–40%.

Статистика Минсельхоза за январь — сентябрь 2026 года подтверждает этот тренд в цифрах: выпуск творога увеличился на 9,6%, производство сыров выросло на 3,5%, а кисломолочных продуктов — на 2,1%.

Производственные показатели и региональная динамика

Общий объем производства товарного молока в сельхозорганизациях за девять месяцев достиг 16,2 млн т, что на 2,4% больше прошлогоднего уровня. Валовой надой по всем категориям хозяйств составил 25,8 млн т (+0,9%). Наибольший прирост зафиксирован в Татарстане (+54 тыс. т), Воронежской области (+49 тыс. т) и Удмуртии (+45 тыс. т).

Показатели продуктивности скота также демонстрируют рост: средний суточный удой с одной коровы составил 23,7 кг, что на 0,9 кг превышает результат прошлого года. Суточный объем реализации молока сельхозорганизациями на 2 ноября составил 58,1 тыс. т (+1,8%).

В регионах отмечается неравномерный, но интенсивный рост переработки. В Чувашии за отчетный период выпуск молочной продукции вырос на 24,5%, при этом производство сыров увеличилось на 175,1% (до 15,8 тыс. т). В Ивановской области зафиксирован резкий рост выпуска йогурта и ряженки (в 2,2 раза), кефира (в 1,8 раза) и сливочного масла (в 1,5 раза).

Технологические разработки и инвестиции

В Хабаровском крае ООО «Молочная держава» приступает к реализации проекта молочного комплекса на 6,5 тыс. голов КРС с расчетным объемом производства 49,2 тыс. т молока в год. Инвестиции в проект оцениваются в 4,4 млрд руб., первая очередь будет реализована до 2029 года.

В области ветеринарии и селекции внедряются новые инструменты:

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Регулирование и рыночные цены

С 1 января 2027 года вводится государственный мониторинг цен на молоко, сыр и сливочное масло. ФНС будет передавать данные о сделках производителей с торговыми сетями, объемах реализации и расходах в Минпромторг, Минсельхоз и другие ведомства для отслеживания ценообразования на всем пути от завода до прилавка.

Текущая рыночная ситуация характеризуется снижением розничных цен на сливочное масло (на 17% за год в крупных сетях) и молока (на 1,5% в октябре к сентябрю). На мировом рынке индекс цен ФАО на молочную продукцию в октябре снизился на 1,1% до 117,8 пт.

Сопоставляя операционные показатели, можно отметить, что рост валового надоя на 0,9% сопровождается более значительным увеличением выпуска продуктов с высокой добавленной стоимостью (творог +9,6%, сыры +3,5%), что свидетельствует об изменении вектора переработки сырья.