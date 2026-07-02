Киберолимпиада стала триумфом России: школьники удивили даже подготовленных соперников

Отечественная система образования лежит в основе победы российских школьников на Международной олимпиаде по кибербезопасности, отметил эксперт по IT-безопасности Алексей Курочкин. В комментарии NewsInfo он подробно объяснил причины успеха национальной команды и роль технического образования в достижении высоких результатов.

Ранее сообщалось, что российские школьники в очередной раз подтвердили статус сильнейших в мировой IT-индустрии, завоевав первенство на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе. Команда привезла домой четыре медали, а один из участников признан абсолютным победителем в индивидуальном зачете.

Подготовку школьников традиционно курировали эксперты Центрального университета и "Лаборатории Касперского", развивающие стратегии защиты в условиях распространения новых угроз.

По мнению Курочкина, высокий уровень подготовки российских ребят обусловлен укоренившейся инженерной школой и спецификой мышления, которое исторически формировалось в отечественной системе образования.

"Россия и Беларусь имеют самых сильных айтишников в мире. Сотрудники всех крупных корпораций имеют российские корни. Мышление у нас так развито, что мы более технически подкованы. В Советском Союзе выращивали инженерные кадры просто тоннами, семьдесят процентов имели высшее техническое образование", — отметил эксперт.

Специалист добавил, что современная государственная политика также играет важную роль в интеграции детей в профессиональную среду. Регулярные тренинги, образовательные презентации в школах и повышение осведомленности о цифровой гигиене напрямую влияют на заинтересованность молодежи в высоких технологиях. Многие современные школьники понимают правила поведения в сети, что позволяет им углубленно изучать сложные темы безопасности еще до поступления в вузы.

"Мы умеем мыслить. Русский разработчик может написать три строчки, которые будут работать. Школьники глубоко изучили тему благодаря профильной подготовке и победили — все просто", — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что российские специалисты рекомендуют внимательно относиться к аккаунтам, чтобы не допускать утечек данных. При этом эксперты напоминают, что недооценка современных киберугроз - это серьезная ошибка, характерная даже для опытных сотрудников компаний. В текущем году риски DDoS-атак и шпионажа остаются крайне высокими, что делает запрос на квалифицированные кадры в области ИБ максимально острым.

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