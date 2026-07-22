Биткоин приравняли к имуществу: безопасность вырастет, нюанс останется

Легализация криптовалют в России как цифрового имущества дает инвесторам правовую конкретику, однако не решает вопрос безопасности активов в одночасье. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал финансист-международник Виталий Китайчук.

Ранее представители экспертного сообщества отмечали, что принятый Госдумой закон о статусе криптовалют постепенно выводит цифровые активы из серой зоны, признавая их имуществом. При этом специалисты предупреждают: смена юридического статуса не страхует частных инвесторов от рыночных и технологических рисков.

По мнению Китайчука, основной целью текущих нововведений является формирование нормативной базы для налогообложения и упорядочивание сделок. Включение виртуальных активов в правовое поле позволяет государству контролировать перемещение значительных капиталов. Эксперты подчеркивают, что концепция регулирования криптовалют от профильного ведомства направлена именно на уход от хаотичных обменов.

"Криптовалюту есть возможность провести по модели регуляции имущества. Купил-продал, налогообложение соответствующее и соответствующая трактовка", — пояснил финансист.

Он добавил, что легализация — необходимый шаг для борьбы с мошенническими схемами, так как текущая неопределенность статуса активов усложняет проведение расследований. Параллельно с этим власти стремятся усложнить схемы анонимизации денежных потоков, что является важным аспектом финансового контроля.

Вместе с тем, вопрос безопасности пользовательских кошельков остается открытым, так как мошенники активно адаптируются под новые условия, о чем свидетельствуют аналитики, изучающие опасные транзакции с криптовалютой.

"Если криптовалюта регулируется, ее можно купить на официальных источниках, хранить на официальных источниках. Сегодня в любом банке есть направление инвестиций. Если туда добавят криптовалюту, будет больше опций для инвестирования, больше опций для взаимодействия с внешней средой для преумножения капитала", — отметил Китайчук.

Эксперт уверен, что с переходом на модель работы с обычным фиатом доверие к цифровым активам возрастет, поскольку банки выступят гарантами и страховщиками. Регулятор уже сейчас формирует строгие границы работы с криптоактивами, чтобы минимизировать риски для рядовых граждан. С дальнейшей интеграцией технологий в банковскую сферу, аналогично внедрению различных современных инструментов расчетов, правила игры станут прозрачнее для всех участников рынка.

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