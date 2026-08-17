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Стройка в Тюмени
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Ксения Евдокимова Опубликована вчера в 14:33

Дома в России начнут строить заметно быстрее: что изменится в качестве жилья после сокращения сроков

Ускорение темпов возведения многоквартирных домов не отразится негативно на их надежности, считает независимый эксперт по недвижимости Никита Журавлев. В комментарии для NewsInfo.Ru специалист разъяснил, почему оптимизация графиков работ является естественным технологическим этапом развития строительной отрасли.

Ранее стало известно о планах федеральных властей существенно сократить цикл реализации девелоперских проектов. Как сообщил в интервью ТАСС статс-секретарь — заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек, средние сроки возведения многоквартирного дома в России намерены уменьшить с 1 250 до 1 000 дней.

Журавлев подчеркнул, что существующие регламенты производства строительно-монтажных работ, включая монолитный цикл, жестко фиксируют необходимые параметры безопасности. Сокращение сроков в данном случае достигается не за счет нарушения технологий, а благодаря более совершенному управлению процессами и внедрению современных инженерных решений. Для многих покупателей это становится важным фактором, когда они проводят анализ качества отделки в новых объектах.

"Ускорение строительства не скажется на качестве объектов. Регламенты выполнения строительно-монтажных и монолитных работ строго соблюдаются, а сокращение сроков обеспечивается за счёт оптимизации управленческих и производственных процессов", — пояснил он.

По словам эксперта, технический надзор исключает возможность сдачи объектов, имеющих критические недостатки. Повышение эффективности труда стимулирует компании четче выстраивать логистику и последовательность операций. Стоит учитывать, что при возникновении споров новый стандарт оценки помогает защитить интересы жильцов. В то же время на рынке сохраняется практика, когда владельцы жилья проводят взыскания со строителей через судебные инстанции за выявленные нарушения.

"Все процессы строго регламентированы. При наличии технического надзора за производственными работами нарушить строительные технологии невозможно, как и сдать объект с ненадлежащим качеством. Поэтому сокращение сроков становится стимулом для более эффективной работы", — отметил специалист.

Акцент на техническую грамотность позволяет девелоперам быстрее передавать ключи без потери эксплуатационных характеристик зданий. Тем не менее дольщикам рекомендуется обращать внимание на нюансы предчистового ремонта перед окончательным подписанием актов. Профессиональный аудит помещений остается актуальным, так как экспертная проверка помогает выявить скрытые проблемы, невидимые при обычном осмотре.

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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