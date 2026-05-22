Катаклизмы накроют Россию: чем грозят погодные удары нового типа

Рост среднегодовых температур неизбежно приведет к увеличению числа погодных катаклизмов в России в ближайшее десятилетие, отметил ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков. О том, почему атмосфера становится более агрессивной и к каким последствиям для инфраструктуры это приведет, специалист рассказал NewsInfo.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что глава Росгидромета Игорь Шумаков спрогнозировал в России в течение десяти лет значительное потепление, которое затронет даже арктическую зону. Чиновник подчеркнул, что жителям страны необходимо готовиться к увеличению количества климатических аномалий.

При этом ученые уже много лет фиксируют, что скорость нагрева планеты выросла вдвое за последние десять лет.

Механизм трансформации климата прост: более теплая атмосфера обладает повышенной способностью к поглощению водяного пара, который при конденсации становится своеобразным топливом для экстремальных явлений. Эксперты напоминают, что погода меняет правила в режиме реального времени, становясь все более контрастной.

"Повышение средней глобальной температуры неизбежно влечет более высокую энергетику атмосферы. Чем теплее атмосфера, тем больше она может впитать в себя водяного пара. Водяной пар при конденсации представляет собой топливо для опасных явлений погоды — выделяется большое количество энергии. Эта энергия трансформируется в опасные и неблагоприятные явления погоды, связанные с бурной конвекцией", — пояснил метеоролог.

По словам синоптика, такие процессы провоцируют залповые ливни, град и шквалистые ветры, способные вызвать внезапные наводнения даже в плотной застройке мегаполисов. Специалистами отмечается, что климат приближается к опасным порогам, что делает природные явления более непредсказуемыми.

"Любая система стремится к равновесию и старается каким-то образом компенсировать волны тепла, которые приходят в тот регион, где они быть не должны. Происходят и обратные процессы. То есть на смену волнам тепла приходят волны холода. И получается, что если в первом случае аномалия была положительной, то в противоположном случае происходит аномалия с отрицательным знаком", — отметил Леонид Старков.

Резкие смены температурных режимов критически влияют на транспортную инфраструктуру. Снегопады, переходящие в ледяные дожди, создают угрозы для безопасности передвижения, а долгосрочное воздействие блокирующих антициклонов чревато засухами и природными пожарами. Статистика показывает, что парниковые газы толкают Землю к перегреву, делая подобные сценарии все более вероятными. Исследователи также предупреждают, что мировой океан накопил рекордный объём тепла, что дополнительно дестабилизирует атмосферные потоки.

