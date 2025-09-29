Миллионы туристов без лишней бумаги: к чему приведёт взаимный безвиз РФ и КНР

Россия и Китай продолжают активно сближаться в туристической сфере. На фоне недавнего решения Пекина отменить визы для россиян, Москва рассматривает возможность симметричного шага — введения безвизового режима для китайских туристов.

Что известно о планах

На встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что работа уже ведётся по поручению президента Владимира Путина. По его словам, это серьёзный и ответственный шаг, который должен укрепить не только туристические, но и экономические и гуманитарные связи между странами.

"Это ответственный шаг, и уверен, что он окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между нашими странами", — сказал министр Максим Решетников.

Пока точные сроки введения взаимного безвиза не называются.

Туристический обмен в цифрах

За 2024 год турпоток между Россией и Китаем составил 2,4 млн поездок, что превысило показатели предыдущего года. За первые полгода 2025-го рост составил ещё 20%, и эксперты уверены, что вторая половина года принесёт ещё больший результат.

Основной драйвер роста — отмена виз для россиян с 15 сентября: теперь для поездки в КНР достаточно лишь загранпаспорта.

Сравнение режимов поездок

Год / Страна Для россиян в Китай Для китайцев в Россию 2023 Электронная виза, групповой безвиз Электронная виза 2024 Безвиз для россиян (с 15 сентября) Пока визы сохраняются 2025 (планы) Действует безвиз Рассматривается взаимный безвиз

Советы шаг за шагом для туристов

Россиянам в Китай - достаточно загранпаспорта, срок пребывания ограничен правилами, поэтому заранее уточняйте длительность поездки. Китайцам в Россию - пока действуют визы, но планируйте возможные изменения к сезону 2026 года. Туроператорам - расширяйте предложения комбинированных туров (Москва-Пекин, Байкал-Шанхай), спрос на них растёт. Туристам - проверяйте правила пересечения границы перед каждой поездкой, так как они могут меняться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: планировать поездку, не уточнив актуальные правила.

→ Последствие: проблемы при пересечении границы.

→ Альтернатива: следить за обновлениями на сайтах МИД РФ и КНР.

Ошибка: думать, что безвиз автоматически открывает доступ ко всем регионам.

→ Последствие: штрафы или депортация при нарушении сроков пребывания.

→ Альтернатива: заранее проверять ограничения по срокам и регионам.

А что если…

А что если взаимный безвиз заработает уже в ближайшие месяцы? Это может привести к резкому увеличению потока китайских туристов в Россию, особенно в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток и на Байкал. Для гостиничного бизнеса и авиакомпаний это шанс увеличить доходы, а для городов — стимул развивать инфраструктуру.

Плюсы и минусы взаимного безвиза

Плюсы Минусы Рост туристического потока Увеличение нагрузки на инфраструктуру Развитие гостиничного бизнеса Возможные сложности с миграционным контролем Укрепление культурных связей Необходимость адаптации сервисов (язык, меню, навигация) Упрощение деловых поездок Конкуренция среди местных туроператоров

FAQ

Когда введут безвиз для китайцев?

Сроки пока не названы, решение находится в проработке.

Можно ли россиянам уже сейчас поехать в Китай без визы?

Да, с 15 сентября 2025 года достаточно загранпаспорта.

Какие направления пользуются популярностью у китайских туристов в России?

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Байкал, Золотое кольцо.

Мифы и правда

Миф: безвиз означает неограниченное пребывание.

Правда: срок поездки ограничен, чаще всего 30 днями.

Миф: безвиз открывает возможность работать.

Правда: речь идёт только о туристических и гуманитарных поездках.

Миф: отмена виз касается всех стран одновременно.

Правда: решение действует только между Россией и Китаем.

3 интересных факта

Китай уже много лет является лидером по числу выездных туристов в мире. Россия входит в список приоритетных направлений для китайских турфирм. На Байкале уже появились экскурсии с китайскими гидами и меню в ресторанах на китайском языке.

Исторический контекст

Советский Союз и Китай имели активные культурные обмены ещё в середине XX века, но после разрыва отношений в 1960-х сотрудничество резко сократилось. В XXI веке ситуация изменилась: туризм стал одной из ключевых сфер взаимодействия. Введение взаимного безвиза станет логическим продолжением курса на сближение.