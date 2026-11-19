Инфраструктура международных автоперевозок между Россией и Китаем переходит на цифровой контроль. На форуме "Транспортная неделя — 2026" представили архитектуру системы мониторинга МАП, пилотный запуск которой в полном объеме намечен на 2027 год. Проект, инициированный Минтрансом и Ространснадзором, призван решить проблему законности и безопасности рейсов на фоне резкого роста трафика: по данным руководителя проекта ООО "Софт Телематика" Александра Борейко, в 2026 году объем взаимных перевозок превысит 200 тысяч рейсов с каждой стороны.

Технологическая база системы опирается на ГЛОНАСС и цифровые сервисы, которые позволяют отслеживать движение транспорта в режиме реального времени. В 2025 году стороны уже наладили обмен данными о транспортных средствах, экипажах, грузах и разрешительных документах. Это позволяет дистанционно выявлять отклонения от плановых маршрутов и отсутствие необходимых бумаг, а также контролировать оплату штрафов. Чтобы исключить "слепые зоны", возникающие при выключении навигационного оборудования, функционал системы интегрирован с комплексами фото- и видеофиксации, что позволяет восстанавливать фактический путь следования автомобиля.

Цифровизация разрешений и прослеживаемость

К 2027 году планируется перевести разрешения на международные перевозки в электронный реестр с механизмом оперативного обновления. Для обеспечения "бесшовности" обмена данными система будет интегрирована напрямую с информационными ресурсами самих автоперевозчиков. Параллельно завершается внедрение электронных навигационных пломб, что обеспечит прослеживаемость грузов даже при перецепке или перегрузке на территории ЕАЭС и в сообщении с КНР.

Китайское направление служит полигоном для дальнейшего масштабирования. В 2028 году разработчики планируют внедрить контроль высокоавтоматизированных транспортных средств, охватить каботажные перевозки в пространстве ЕАЭС и цифровизировать маршруты коридора "Север — Юг". Конечной целью заявлено повышение экономической привлекательности российских транспортных коридоров за счет устранения административных барьеров.

Однако эффективность всей системы напрямую зависит от качества и полноты данных, которые китайская сторона передает в рамках межправительственного соглашения 2018 года. По словам Александра Борейко, именно своевременность информационного обмена является критическим условием работоспособности цифрового мониторинга. Ранее сообщалось, что разработку российского сегмента этой совместной системы спутникового контроля по заказу Ространснадзора ведет компания "Геотех".