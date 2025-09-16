Лозунг со смертельным подтекстом и миллионы туристов: как в Москве ищут ключ к китайскому рынку
В Москве стартовала 31-я международная выставка "Отдых/Leisure", на этот раз — в новом месте. Из-за реконструкции Экспоцентра на Красной Пресне форум переехал в Тимирязев Центр на Петровско-Разумовской.
Новая площадка
-
До комплекса от метро можно дойти за 10 минут.
-
Здание современное: просторные залы, высокие потолки, панорамные окна.
-
Под выставку отведён один большой зал, часть пространства заняли конференц-площадки.
Участники
-
Традиционно представлены стенды Египта (страна-партнёр выставки), Китая, Индии (Гоа), Шри-Ланки, Кубы и Беларуси.
-
Среди российских экспонентов самым заметным стал стенд Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга (город-партнёр).
-
Крупные туроператоры, как и в последние годы, отсутствуют, но представители бизнеса приезжают в кулуары для обсуждений и знакомств.
Главные темы пленарной сессии
-
Безвиз с Китаем
-
После визита Владимира Путина в Пекин стороны договорились об отмене виз.
-
Россия готовит зеркальный ответ.
-
По нацпроекту к 2030 году планируется принимать 16 млн иностранных туристов, из них 5,7 млн (30%) — из Китая.
-
Уже сейчас делегации из КНР осматривают регионы, например Алтай, для оценки инфраструктуры.
-
-
Маркетинг и менталитет
-
Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев привёл пример неудачного продвижения: лозунг "страна четырёх стихий" оказался неблагоприятным, так как в китайской культуре число четыре символизирует смерть.
-
-
Рост интереса
-
По словам Александра Брагина (АТАГ), интерес китайских туристов к России вырос на 35%, а запросы россиян на поездки в Китай удвоились. Ожидается рост примерно на 45%.
-
Однако массовый приезд китайцев начнётся не ранее 2026 года: необходимо подготовить музеи и инфраструктуру, чтобы избежать очередей и конфликтов, как это было до пандемии.
-
Итог
Выставка "Отдых/Leisure" стала площадкой для обсуждения ключевой тенденции — усиления туристического обмена с Китаем. Но чтобы принять миллионы гостей, России предстоит модернизировать инфраструктуру и адаптировать сервис к культурным особенностям китайских туристов.
