Лозунг со смертельным подтекстом и миллионы туристов: как в Москве ищут ключ к китайскому рынку

В Москве стартовала 31-я международная выставка "Отдых/Leisure", на этот раз — в новом месте. Из-за реконструкции Экспоцентра на Красной Пресне форум переехал в Тимирязев Центр на Петровско-Разумовской.

Новая площадка

До комплекса от метро можно дойти за 10 минут.

Здание современное: просторные залы, высокие потолки, панорамные окна.

Под выставку отведён один большой зал, часть пространства заняли конференц-площадки.

Участники

Традиционно представлены стенды Египта (страна-партнёр выставки), Китая, Индии (Гоа), Шри-Ланки, Кубы и Беларуси .

Среди российских экспонентов самым заметным стал стенд Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга (город-партнёр).

Крупные туроператоры, как и в последние годы, отсутствуют, но представители бизнеса приезжают в кулуары для обсуждений и знакомств.

Главные темы пленарной сессии

Безвиз с Китаем После визита Владимира Путина в Пекин стороны договорились об отмене виз.

Россия готовит зеркальный ответ.

По нацпроекту к 2030 году планируется принимать 16 млн иностранных туристов , из них 5,7 млн (30%) — из Китая .

Уже сейчас делегации из КНР осматривают регионы, например Алтай, для оценки инфраструктуры. Маркетинг и менталитет Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев привёл пример неудачного продвижения: лозунг "страна четырёх стихий" оказался неблагоприятным, так как в китайской культуре число четыре символизирует смерть. Рост интереса По словам Александра Брагина (АТАГ), интерес китайских туристов к России вырос на 35% , а запросы россиян на поездки в Китай удвоились. Ожидается рост примерно на 45% .

Однако массовый приезд китайцев начнётся не ранее 2026 года: необходимо подготовить музеи и инфраструктуру, чтобы избежать очередей и конфликтов, как это было до пандемии.

Итог

Выставка "Отдых/Leisure" стала площадкой для обсуждения ключевой тенденции — усиления туристического обмена с Китаем. Но чтобы принять миллионы гостей, России предстоит модернизировать инфраструктуру и адаптировать сервис к культурным особенностям китайских туристов.