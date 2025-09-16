Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:27

Лозунг со смертельным подтекстом и миллионы туристов: как в Москве ищут ключ к китайскому рынку

Глава комитета Госдумы Тарбаев рассказал о культурных ошибках в продвижении туризма для Китая

В Москве стартовала 31-я международная выставка "Отдых/Leisure", на этот раз — в новом месте. Из-за реконструкции Экспоцентра на Красной Пресне форум переехал в Тимирязев Центр на Петровско-Разумовской.

Новая площадка

  • До комплекса от метро можно дойти за 10 минут.

  • Здание современное: просторные залы, высокие потолки, панорамные окна.

  • Под выставку отведён один большой зал, часть пространства заняли конференц-площадки.

Участники

  • Традиционно представлены стенды Египта (страна-партнёр выставки), Китая, Индии (Гоа), Шри-Ланки, Кубы и Беларуси.

  • Среди российских экспонентов самым заметным стал стенд Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга (город-партнёр).

  • Крупные туроператоры, как и в последние годы, отсутствуют, но представители бизнеса приезжают в кулуары для обсуждений и знакомств.

Главные темы пленарной сессии

  1. Безвиз с Китаем

    • После визита Владимира Путина в Пекин стороны договорились об отмене виз.

    • Россия готовит зеркальный ответ.

    • По нацпроекту к 2030 году планируется принимать 16 млн иностранных туристов, из них 5,7 млн (30%) — из Китая.

    • Уже сейчас делегации из КНР осматривают регионы, например Алтай, для оценки инфраструктуры.

  2. Маркетинг и менталитет

    • Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев привёл пример неудачного продвижения: лозунг "страна четырёх стихий" оказался неблагоприятным, так как в китайской культуре число четыре символизирует смерть.

  3. Рост интереса

    • По словам Александра Брагина (АТАГ), интерес китайских туристов к России вырос на 35%, а запросы россиян на поездки в Китай удвоились. Ожидается рост примерно на 45%.

    • Однако массовый приезд китайцев начнётся не ранее 2026 года: необходимо подготовить музеи и инфраструктуру, чтобы избежать очередей и конфликтов, как это было до пандемии.

Итог

Выставка "Отдых/Leisure" стала площадкой для обсуждения ключевой тенденции — усиления туристического обмена с Китаем. Но чтобы принять миллионы гостей, России предстоит модернизировать инфраструктуру и адаптировать сервис к культурным особенностям китайских туристов.

