Россия и Китай создают в Приморском крае пилотную и демонстрационную зону сельскохозяйственного сотрудничества. Соответствующее соглашение подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Чжан Чжу в рамках саммита в Шэньчжэне.

Технологический и инфраструктурный контур

Площадка призвана стать полигоном для апробации современных производственных и логистических решений. В приоритете сторон — внедрение систем точного земледелия, цифрового мониторинга и автоматизации процессов. Особое внимание уделят развитию научно-исследовательской базы, включая биотехнологии, агрохимию и работу с генетическими ресурсами.

Для обеспечения физического перемещения и хранения продукции планируется развитие холодильной и складской инфраструктуры, портовых мощностей, а также организация сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники.

Отраслевые приоритеты

Перечень направлений, в которых будет выстроена кооперация, охватывает как наземный сектор, так и водные ресурсы. В частности, сотрудничество затронет:

аквакультуру и переработку продукции;

растениеводство (в первую очередь сою и кукурузу), селекцию и семеноводство;

животноводство.

Реализацией проектов займется Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. По словам Алексея Чекунакова, данная зона станет первым крупным проектом, реализованным через механизм Международной территории опережающего развития (МТОР).