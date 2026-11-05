Дилеры готовят новогодний сюрприз для россиян: новые автомобили могут продавать на особых условиях

Скидки на новые автомобили станут реальностью для россиян в предновогодний период, уверен бизнес-эксперт, экс-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков. В комментарии для NewsInfo.Ru он отметил, что интенсивность распродаж будет напрямую зависеть от объемов нераспроданных запасов на складах ритейлеров.

Ранее сообщалось, что по итогам октября 2026 года в России было реализовано 132,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 19,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года, говорится в отчете аналитического агентства "Автостат". На фоне таких показателей ценники на авторынке России демонстрируют высокую волатильность.

По словам Моженкова, ноябрь и декабрь традиционно являются временем рождественских и новогодних акций. Дилерские центры уже начали подготовку к этому периоду, однако стратегия каждого игрока будет индивидуальной. Те компании, у которых наблюдается затоваривание, будут вынуждены предлагать покупателям дополнительные опции и прямые дисконты.

В то же время организации с умеренными складскими запасами могут воздержаться от резкого снижения цен. Специалисты подчеркивают, что выгодно приобрести транспортное средство можно лишь при тщательном мониторинге предложений. В целом потребителям стоит ожидать определенных преференций, которые стали стандартной практикой для конца года.

"Ноябрь и декабрь — это, как правило, время новогодних и рождественских распродаж. Думаю, все дилеры готовятся к этому периоду, исходя из объёма складских запасов. У кого сток большой, те, конечно, будут предлагать определённые опции и скидки", — пояснил Моженков.

Эксперт также допустил, что потенциальным покупателям имеет смысл дождаться конца года. Поскольку октябрь календарно близок к декабрю, временная пауза в покупке может обернуться существенной выгодой. При этом обзор авторынка показывает, что динамика стоимости машин часто зависит от внешних экономических факторов. Нередко стоимость новых машин корректируется вслед за изменением правил налоговых и таможенных сборов.

Несмотря на сезонные предложения, общая ситуация в отрасли остается сложной. Например, китайские автомобили продолжают доминировать в структуре продаж, но их поставки могут ограничиваться логистическими нюансами. Моженков подтвердил, что предположение о целесообразности ожидания новогодних дисконтов выглядит вполне обоснованным.

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