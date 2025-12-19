Климатическая площадка ООН сменила расстановку сил: Россия собрала коалицию и задействовала БРИКС

На климатической площадке ООН Россия в этом году сделала ставку на коалиционную работу и, по оценке МИД, смогла задействовать потенциал БРИКС. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление специального представителя МИД РФ по вопросам климата Сергея Кононученко.

Коалиция стран и "уникальная конфигурация"

Россия сумела сплотить вокруг себя группу государств, чтобы добиться результатов на 30-й сессии Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом заявил посол по особым поручениям, специальный представитель МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко. По его словам, в 2025 году сложилась "уникальная" конфигурация, позволившая объединить достаточно большую группу стран, которая могла оказывать давление, в том числе на председательство.

Кононученко отметил, что впервые в эту группу вошли Индия, Китай, Саудовская Аравия и "еще группа весомых стран". При этом, как он уточнил, первые из перечисленных государств — "практически все страны БРИКС". Представитель МИД напомнил, что ранее звучали идеи использовать формат БРИКС на площадке РКИК, и в текущем году, по его оценке, эта линия получила практическое развитие.

Фактор Парижского соглашения и атмосфера переговоров

Отдельно Кононученко связал изменение условий для переговоров с решением США выйти из Парижского соглашения. По его словам, "может быть именно под влиянием того, что американцы вышли из Парижского соглашения, наши единомышленники почувствовали себя в более свободной обстановке" и стали "более четко выражать свои позиции", в том числе в союзе с Россией.

"Токсичности на площадке в этом году мы не испытывали", — сказал он.

Как следует из его слов, отсутствие напряженности дополнительно расширило возможности для согласованных действий и продвижения общих подходов.

Почему Россия остаётся стороной международных договорённостей

Кононученко подчеркнул, что Россия сохраняет участие в Парижском соглашении и в рамочной конвенции ООН по изменению климата, и назвал это решение оправданным. По его словам, статус стороны международных механизмов даёт дополнительные возможности добиваться результатов на профильной площадке. Эти результаты, как он пояснил, важны в условиях, когда бизнесу приходится работать в "достаточно непростых условиях".