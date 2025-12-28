Санкции не сработали: товарооборот России и Белоруссии готовится обновить рекорд

Экономические связи России и Белоруссии продолжают укрепляться на фоне внешних ограничений и перестройки торговых потоков. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами может вновь обновить исторический максимум и превысить отметку в 60 млрд долларов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Прогноз нового рекорда

Белорусский посол в Москве Александр Рогожник заявил, что текущий год может стать очередным рекордным для взаимной торговли. По его оценке, объём товарооборота между Белоруссией и Россией по итогам 2025 года способен превысить 60 млрд долларов, что станет новым максимумом за всю историю двусторонних экономических отношений.

"Этот год — очередной рекордный год. Я надеюсь, мы закончим 2025 год с более 60 миллиардами долларов", — отметил белорусский посол в Москве Александр Рогожник.

Влияние санкций и логистика

По словам дипломата, западные санкции практически перестали оказывать заметное влияние на торговое взаимодействие двух стран. Он подчеркнул, что основные проблемы, возникшие на начальном этапе ограничений, уже преодолены, а действующие механизмы поставок работают стабильно.

Рогожник отметил, что ранее сложности были связаны прежде всего с логистикой. Однако при поддержке российской стороны эти вопросы удалось решить, и сегодня Белоруссия не испытывает затруднений при экспорте своей продукции на российский рынок.

Динамика последних лет

Высокие показатели 2025 года опираются на устойчивый рост товарооборота в предыдущие периоды. В начале декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что беспрецедентный объём торговли между Россией и Белоруссией в 2024 году, который, по данным российской стороны, составил 50,1 млрд долларов, наглядно демонстрирует уровень отношений между двумя государствами и их народами.

Позднее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что за последние пять лет товарооборот между странами вырос почти вдвое. Эти данные указывают на долгосрочный характер экономической интеграции и адаптацию ко внешним условиям.

Экономическое партнёрство без паузы

Рост взаимной торговли, по оценкам экспертов, стал возможен благодаря переориентации цепочек поставок, расширению промышленной кооперации и активному участию государства в поддержке экспорта. Белорусско-российское экономическое взаимодействие развивается без существенных пауз, несмотря на давление извне.

Заявленный прогноз на 2025 год подтверждает, что торгово-экономические связи между Москвой и Минском остаются одним из ключевых факторов стабильности двусторонних отношений.