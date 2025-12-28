Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин
© kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain
Главная / Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:40

Санкции не сработали: товарооборот России и Белоруссии готовится обновить рекорд

Товарооборот России и Белоруссии превысит 60 млрд долларов — посол Рогожник

Экономические связи России и Белоруссии продолжают укрепляться на фоне внешних ограничений и перестройки торговых потоков. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами может вновь обновить исторический максимум и превысить отметку в 60 млрд долларов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Прогноз нового рекорда

Белорусский посол в Москве Александр Рогожник заявил, что текущий год может стать очередным рекордным для взаимной торговли. По его оценке, объём товарооборота между Белоруссией и Россией по итогам 2025 года способен превысить 60 млрд долларов, что станет новым максимумом за всю историю двусторонних экономических отношений.

"Этот год — очередной рекордный год. Я надеюсь, мы закончим 2025 год с более 60 миллиардами долларов", — отметил белорусский посол в Москве Александр Рогожник.

Влияние санкций и логистика

По словам дипломата, западные санкции практически перестали оказывать заметное влияние на торговое взаимодействие двух стран. Он подчеркнул, что основные проблемы, возникшие на начальном этапе ограничений, уже преодолены, а действующие механизмы поставок работают стабильно.

Рогожник отметил, что ранее сложности были связаны прежде всего с логистикой. Однако при поддержке российской стороны эти вопросы удалось решить, и сегодня Белоруссия не испытывает затруднений при экспорте своей продукции на российский рынок.

Динамика последних лет

Высокие показатели 2025 года опираются на устойчивый рост товарооборота в предыдущие периоды. В начале декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что беспрецедентный объём торговли между Россией и Белоруссией в 2024 году, который, по данным российской стороны, составил 50,1 млрд долларов, наглядно демонстрирует уровень отношений между двумя государствами и их народами.

Позднее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что за последние пять лет товарооборот между странами вырос почти вдвое. Эти данные указывают на долгосрочный характер экономической интеграции и адаптацию ко внешним условиям.

Экономическое партнёрство без паузы

Рост взаимной торговли, по оценкам экспертов, стал возможен благодаря переориентации цепочек поставок, расширению промышленной кооперации и активному участию государства в поддержке экспорта. Белорусско-российское экономическое взаимодействие развивается без существенных пауз, несмотря на давление извне.

Заявленный прогноз на 2025 год подтверждает, что торгово-экономические связи между Москвой и Минском остаются одним из ключевых факторов стабильности двусторонних отношений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия открыла 36 новых месторождений углеводородов в 2025 году — Минприроды сегодня в 8:55
Нефтяная копилка страны пополнилась: итоги года, о которых не говорят

В 2025 году в России открыли 36 новых месторождений углеводородов. Минприроды назвало прирост запасов нефти и газа и сроки утверждения итогов.

Читать полностью » Банк России разрабатывает концепцию регулирования криптовалют — Никитин сегодня в 7:41
Криптовалюты идут в легальное поле: эксперт объяснил, как это изменит отрасль

Эксперт оценил концепцию ЦБ по регулированию криптовалют: рынок может выйти из "серой зоны", а правила будут ужесточать без резких запретов.

Читать полностью » Банки переключаются с розничных на корпоративные кредиты — эксперт Мехтиев сегодня в 7:39
Кредитный рынок перевернулся: россиянам будет сложнее получить заём, а компаниям — проще

Банки охладели к кредитам для физлиц: эксперт объяснил, почему розница перестала быть выгодной и зачем рынок смещается в корпоративный сегмент.

Читать полностью » Ростелеком утвердил стратегию развития на 2026-2030 годы — Медведев сегодня в 7:36
Бизнес-план на 2026 год утверждён: что это значит для абонентов и рынка телекоммуникаций

"Ростелеком" утвердил стратегию на 2026-2030 годы. На заседании под председательством Медведева прозвучала цель — выручка свыше 1 трлн рублей.

Читать полностью » Правительство выделило 5 млрд рублей на льготные кредиты аграриям — Мишустин сегодня в 7:34
Стабильность вместо роста платежей: как новые субсидии защитят аграриев от дорогих кредитов

Правительство добавит 5 млрд рублей на льготные кредиты аграриям. Деньги помогут сохранить низкие ставки и высвободить средства для роста производства.

Читать полностью » Владельцам домов в СНТ предложили платить 70% тарифа за свет — Леонид Слуцкий вчера в 12:08
Счётчик больше не враг кошелька: дачный свет хотят перевести в режим приятных платёжек

Власти предлагают снизить тарифы на электроэнергию для дачников. Инициатива может уравнять условия для владельцев домов в СНТ по всей стране.

Читать полностью » Италия поставила в Россию товары и сладости на 300 млн евро за год — Винченцо Трани вчера в 11:21
Пока мир спорит и делит стороны: Италия оставила в России товарный след на 300 млн евро

Итальянские компании в 2025 году сохранили поставки одежды и сладостей в Россию на сотни миллионов евро. Как устроен этот товарооборот — в деталях статистики.

Читать полностью » Контроль банковских переводов в России усилят с 2026 года — Шедько экономист вчера в 11:17
Нажал отправить — попал под проверку: банковские переводы могут оказаться под новым контролем

С 2026 года в России изменятся правила контроля за переводами и доходами. Новые цифровые механизмы затронут граждан, бизнес и банки.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Власти Румынии не ожидают быстрого выхода из кризиса — министр Дарэу
Общество
Штраф 50% отменили при вине потребителя в споре — ТАСС
Мир
Бельгия начала готовить армию к войне будущего — министр Франкен
Мир
Почти 45 процентов жителей Германии сократили расходы на еду — DPA
Садоводство
Защита деревьев от снега и морозов предотвратит повреждения зимой — Antonovsad
Мир
Шторм Ханнес оставил без света 180 тысяч домохозяйств — Helsingin Sanomat
Мир
Венгрия отказалась выполнять миграционный пакт ЕС — министр Сийярто
Мир
В казармах армии Бельгии восстановили пригодные санузлы — министр Франкен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet