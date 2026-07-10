Россия и Беларусь снимают барьеры для переезда: что изменится для граждан двух стран

Россия и Белоруссия готовят новый протокол, который упростит для граждан двух стран получение разрешений на временное или постоянное проживание. О деталях проекта и логике интеграционных процессов в Союзном государстве NewsInfo рассказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения и выбор места жительства. Документ предполагает, что основанием для выдачи ВНЖ станет сам факт гражданства одной из сторон.

По мнению эксперта, нововведение является логичным шагом в развитии двусторонних отношений, которые уже сейчас позволяют гражданам жить и работать на территории стран-партнеров без лишних административных барьеров. Актуальность интеграции заключается в планомерном снятии ограничений для бизнеса и упрощении повседневных вопросов для населения.

"Идет дальнейшая интеграция по тем направлениям, которые могут облегчить жизнь граждан двух стран в рамках Союзного государства, упростить бизнес. Идет нормальный процесс интеграции двух составных частей Союзного государства", — пояснил Дудчак.

По оценкам эксперта, на территории Республики Беларусь созданы благоприятные условия, позволяющие сохранить основы социального государства, что выгодно контрастирует с ситуацией во многих других республиках бывшего СССР. На фоне обсуждения новых правил пересечения границ стоит напомнить, что ситуация на погранпереходах Белоруссии с Евросоюзом зачастую остается напряженной.

"Беларусь создает прекрасные условия для жизни, для отдыха, так что перспективы нормальные", — отметил эксперт.

Политика государств в вопросах обеспечения прав иностранцев заметно различается. Пока эксперты обсуждают новые меры поддержки, в других частях света возобновляется выдача гуманитарных виз или, напротив, вводятся ограничения для визовых работников. Внутри контура Союзного государства интеграция, напротив, стремится к максимальной прозрачности процессов.

Читайте также