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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:19

Отток средств из банков встревожил рынок: главный риск оказался не там, где его ждали

Массовый отток средств граждан со счетов не представляет угрозы для стабильности российской экономики, заявила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Елена Мешкова. Своим мнением эксперт поделилась с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что российская банковская система столкнулась с заметным сокращением запасов свободной ликвидности. Причиной стал рост спроса на наличные средства, из-за чего кредитные организации суммарно лишились нескольких триллионов рублей, когда граждане начали активно изымать сбережения.

По словам Мешковой, текущие объемы волатильности капитала не способны спровоцировать системный кризис. Эксперт пояснила, что средства населения по своей природе являются нестабильным ресурсом.

"При текущих объемах оттока вкладов населения существенного влияния на экономику не будет. Вклады населения, остатки на счетах граждан являются так называемым неустойчивым пассивом. Они не в значительной степени используются банками для кредитования предприятий. Пока экономике отток средств физических лиц никак не грозит", — отметила эксперт.

Финансовый сектор в последние годы сталкивается со значительными изменениями в поведении клиентов. В частности, постоянная миграция вкладчиков ради доходности часто оказывается невыгодной, а смещение фокуса банков на корпоративный сегмент делает розничные депозиты менее критичными для кредитования бизнеса. При этом периодически кредитные организации запускают агрессивные акции, чтобы удержать клиентов ликвидностью в периоды нестабильности.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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