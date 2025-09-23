Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
самолет в небе
самолет в небе
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:28

Перелёты под угрозой: что будет с билетами и безопасностью, если санкции затянутся

Россия потребовала в ИКАО ослабить санкции против авиации

Россия направила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) при ООН запрос об ослаблении ограничений на поставку запчастей и выполнение международных рейсов. Как сообщает агентство Reuters, причиной обращения стали проблемы с безопасностью полётов на фоне санкций.

В документе, направленном в ИКАО, российская сторона назвала ограничения в сфере авиационного оборудования и воздушного пространства незаконными.

"ИКАО обязана принять все практические меры для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации", — цитирует агентство выдержку из одного из российских документов.

Какие меры критикует Россия

В обращении отмечается, что санкции повлияли на ключевые сферы:
• закрытие воздушного пространства 37 государств для российских авиакомпаний;
• приостановка действия сертификатов лётной годности;
• запреты на поставку и техобслуживание самолётов;
• ограничения на страхование воздушных судов.

Эти факторы напрямую отражаются на безопасности перевозок и возможностях российских авиакомпаний выполнять международные рейсы.

Сравнение ограничений

Ограничение Суть Последствия
Закрытие воздушного пространства Запрет полётов над 37 странами Удлинение маршрутов, рост расходов
Запрет поставок запчастей Нет доступа к оригинальным деталям Сложности с ремонтом и безопасностью
Приостановка сертификатов Проблемы с международными рейсами Потеря доверия к перевозчикам
Запрет страхования Отказ от международного покрытия Усложнение работы авиакомпаний

Советы шаг за шагом: как действуют авиакомпании

  1. Используют параллельный импорт запчастей через третьи страны.

  2. Организуют техобслуживание внутри России с использованием адаптированных деталей.

  3. Перестраивают маршруты, чтобы обходить закрытые зоны.

  4. Увеличивают парк отечественных самолётов в долгосрочной перспективе.

  5. Рассматривают локальное страхование вместо международного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью игнорировать санкции.
→ Последствие: рост аварийных рисков.
→ Альтернатива: искать легальные каналы поставок через нейтральные страны.

Ошибка: сохранять старые маршруты без учёта закрытого неба.
→ Последствие: невозможность полётов и штрафы.
→ Альтернатива: перестройка логистики рейсов.

Ошибка: откладывать обновление парка самолётов.
→ Последствие: рост аварийности и сокращение рейсов.
→ Альтернатива: ускоренное развитие отечественного авиапрома.

А что если…

Что будет, если санкции сохранятся на долгие годы? Российские перевозчики будут вынуждены полностью переориентироваться на отечественные и китайские самолёты. Международные рейсы будут ограничены странами, не присоединившимися к санкциям. При этом издержки компаний возрастут, а цены на авиабилеты могут значительно увеличиться.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Стимулирует развитие собственного авиапрома Недостаток оригинальных запчастей
Формирует новые маршруты и партнёрства Ограничение международных рейсов
Открывает рынок для локального страхования Рост цен на обслуживание и билеты
Развивает внутренний туризм Потеря доверия на мировом рынке
Дает толчок параллельному импорту Риски для безопасности полётов

FAQ

Почему Россия обратилась в ИКАО?
Из-за угрозы безопасности полётов и необходимости признания ограничений незаконными.

Какие страны закрыли воздушное пространство?
37 государств, включая большинство стран Европы.

Есть ли альтернатива западным самолётам?
Да, в перспективе — российские МС-21, "Суперджет" и китайские Comac.

Мифы и правда

Миф: санкции полностью остановили российскую авиацию.
Правда: перевозки продолжаются, но с перестроенными маршрутами и ограничениями.

Миф: без западных деталей самолёты сразу становятся небезопасными.
Правда: обслуживание возможно, но оно осложнено и дороже.

Миф: Россия не сможет найти замену западной авиации.
Правда: идёт постепенная переориентация на внутренние и азиатские модели.

3 интересных факта

  1. Международные санкции впервые затронули авиацию России в 2022 году.

  2. Перевозчики используют разбор на запчасти старых самолётов как временное решение.

  3. Китайские авиапроизводители рассматривают Россию как стратегический рынок.

Исторический контекст

• 2022 год: Европа закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний.
• 2023 год: начались массовые трудности с обслуживанием иностранных самолётов.
• 2024 год: увеличился парк внутренних рейсов, акцент на импортозамещение.
• 2025 год: Россия обратилась в ИКАО с требованием признать санкции незаконными.

