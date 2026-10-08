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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 13:14

Нервы сдают даже у самых стойких: спрос на препараты от тревоги вскрыл пугающую проблему россиян

Рост спроса на противотревожные препараты напрямую связан с агрессивной информационной средой и ускорением темпа жизни, считает главный врач "АСД-центр", психотерапевт, кандидат медицинских наук Максим Гришин. В беседе с NewsInfo.Ru эксперт подчеркнул, что современные реалии вынуждают даже успешных представителей бизнеса и политики прибегать к медикаментозной поддержке, так как психика перестает справляться с нагрузками самостоятельно.

Ранее советник руководителя Росздравнадзора Ольга Малева сообщила, что в российском гражданском обороте находится свыше 512 тысяч упаковок популярного препарата "Атаракс". По ее словам, которые приводит РИА Новости, суммарный объем лекарственных средств с действующим веществом гидроксизин на отечественном рынке превышает один миллион единиц.

По мнению Гришина, во всем мире наблюдается тенденция к увеличению продаж антидепрессантов и транквилизаторов из-за нестабильной геополитической обстановки. В России эти показатели достигают рекордных значений, поскольку общество находится в постоянном напряжении из-за финансовых трудностей, проблем в бизнесе и личной сфере. Часто длительная усталость игнорируется человеком до тех пор, пока состояние не становится критическим.

"Тревожные состояния — это моя ежедневная практика. Указанный препарат я рекомендую большинству пациентов: он мягкий и помогает при тревоге, подавленности, сменах настроения. Глобально же наблюдается рост потребления средств, стабилизирующих психику, — и это прямо связано с нынешней неспокойной обстановкой в мире", — пояснил он.

Психиатр отметил, что современный мир технологий требует от человека максимальной эффективности и скорости реакций. Это ведет к перегрузке мозга, который вынужден адаптироваться к сверхкоротким форматам потребления информации. В результате многие сталкиваются с психосоматическими проявлениями, когда скрытая тревожность начинает истощать физические ресурсы организма. По словам врача, за помощью обращаются люди самых разных слоев населения — от владельцев малого бизнеса до крупных коммерсантов и политиков.

"Люди сами не справляются. Это реалии современного общества и мира технологий: темп жизни ускорился. От человека требуют максимальной отдачи и скорости. Объём информации и скорость её подачи изменились: если видео длится больше полутора минут, его перелистывают. Мозг перестраивается, но не все успевают за этим переходом", — отметил специалист.

Несмотря на высокую популярность мягких противотревожных средств, эксперт предостерег от бесконтрольного самолечения. Известны случаи, когда психотропные препараты принимаются без учета побочных эффектов, что недопустимо для рецептурных средств. При этом Гришин успокоил пациентов: современные препараты нового поколения, пришедшие на смену тяжелым транквилизаторам прошлых лет, не вызывают привыкания или наркотической зависимости при соблюдении дозировок.

Иногда для стабилизации состояния требуется изменить привычки, так как цифровая зависимость лишь усугубляет ментальные проблемы. При выраженных симптомах врачи также рекомендуют проводить обследования для исключения физиологических причин недомогания.

"Они не вызывают привыкания. Это препараты мягкого действия, которые принимают курсами и только по назначению врача — самостоятельно их использовать нельзя, это рецептурные средства. Как и у любых лекарств, у них есть побочные эффекты, поэтому необходим врачебный контроль. Назначать их может только психиатр, невролог или психотерапевт", — подытожил Гришин.
Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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