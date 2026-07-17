Участие России во Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта является необходимым условием для сохранения страны в поле глобальных технологических процессов, заявил NewsInfo Кирилл Готовцев Marketing business partner. Эксперт пояснил, что в текущей ситуации изоляция от международных форматов регулирования нейросетей несет для государства стратегические риски.

Ранее стало известно, что Россия официально присоединилась к созданию новой мировой структуры, призванной координировать деятельность в области ИИ. В МИД РФ подчеркнули, что Москва готова внести свой вклад в развитие этой платформы, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность внедрения технологий.

При этом отрасль сегодня сталкивается с дефицитом ресурсов, о чем свидетельствуют проблемы с доступом к вычислительным мощностям.

По мнению Готовцева, сегодня мировая повестка диктуется доминированием США и Китая, тогда как российские разработки, несмотря на функциональное разнообразие, пока проигрывают в экономической эффективности. Регулирование этой сферы перестало быть локальной задачей из-за стремительного появления новых нюансов применения технологий, меняющих международную диспозицию каждые несколько недель.

"Вопрос не в том, полезно это или не полезно, а вопрос в том, что мы обязаны в этом участвовать. Дальше просто стоит выбор, куда к чему присоединяться. Китайские партнеры более-менее оптимальный выбор", — пояснил Готовцев.

Эксперт провел параллель с деятельностью международных институтов, чья работа напрямую влияет на стандарты бизнеса и социальной сферы. Так, разработка глобальных регламентов для человекоподобных машин задает вектор для всей мировой безопасности. В то же время внутри страны эксперты призывают централизовать управление технологическим развитием для повышения эффективности работы отечественных компаний. На текущем этапе, как отмечает эксперт, отсутствие участия в подобных альянсах равносильно добровольному выключению из общемирового технологического прогресса.

На текущий момент лишь четверть отечественных корпораций работают в рамках утвержденных цифровых стратегий. При этом экспертное сообщество подчеркивает важность синхронизации действий государства и бизнеса, так как инвестиции в робототехнику и нейросети остаются ключевым фактором сохранения конкурентоспособности страны на международной арене.

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Проверено экспертом: Эксперт в области технологий Алексей Корнилов, Эксперт в области технологий Марина Левченко