Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:00

Переговоры в Анкоридже получили другое прочтение: Путин назвал разговоры об "отклонении" плана Трампа некорректными

Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах в Анкоридже российская сторона фактически согласилась с предложениями, выдвинутыми Дональдом Трампом. По его словам, ещё на предварительных встречах в Москве были обозначены возможные варианты договорённостей и просьбы пойти на определённые компромиссы. Об этом глава государства сообщил во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией.

"Более того, на встрече в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований.", — подчеркнул президент России Владимир Путин.

По словам Путина, предложения американской стороны предполагали непростые решения, однако Россия выразила готовность идти на них.

Усилия Трампа и оценка их мотивов

Владимир Путин также дал оценку действиям Дональда Трампа, заявив, что тот, по его мнению, прилагает серьёзные усилия для завершения конфликта на Украине. Президент отметил, что эти шаги предпринимаются искренне и ориентированы на достижение реального результата.

