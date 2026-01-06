Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели
© Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:53

Не санкциями едиными: как Россия находит миллиарды долларов в месте, где их никто не ждал

Товарооборот России и Африки вырос до 27,7 млрд долларов — Абрамова

Товарооборот России и стран Африканского континента по итогам 2025 года вырос до 27,7 млрд долларов, а прошедший год стал одним из наиболее успешных для укрепления связей между сторонами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института Африки РАН Ирину Абрамову. По её оценке, интерес к Африке в России усилился на всех уровнях — от регионов и частных компаний до федеральных министерств и ведомств. В самой академической среде также активизировалась работа: РАН расширяла научное сотрудничество с африканскими государствами.

Абрамова отметила, что динамика развивается не эпизодически, а системно. По её словам, в 2025 году было сделано "очень многое" для укрепления отношений, а рост экономических связей уже отражён в цифрах товарооборота. При этом эксперт ожидает, что тенденция сохранится и по итогам самого 2025 года, хотя точные значения пока назвать сложно. В её формулировке рост "безусловно состоится", что подчёркивает устойчивость интереса и расширение взаимодействия.

Рост товарооборота и ожидания дальнейшего увеличения

Директор Института Африки РАН охарактеризовала 2025 год как удачный для укрепления связей России со странами Африки. Одним из ключевых индикаторов она назвала рост товарооборота: по её словам, за предыдущий год он увеличился до 27,7 млрд долларов. Эта цифра отражает расширение экономического обмена и подтверждает, что взаимодействие выходит за рамки отдельных проектов.

"По моему мнению, 2025 год стал удачным в плане укрепления связей Российской Федерации и стран Африканского континента. Было сделано очень многое: за предыдущий год товарооборот вырос до 27,7 миллиарда долларов. Думаю, что по итогам 2025 года рост также продолжится — сложно сказать, каким он будет в цифрах, но он, безусловно, состоится", — сказала директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Таким образом, эксперт связывает успехи года не только с политическими контактами, но и с реальными показателями торговли.

Абрамова подчёркивает, что рост товарооборота — не финальная точка, а часть продолжающегося процесса. По её словам, динамика сохранится и дальше, хотя конкретные значения будут понятны позже. Такой прогноз строится на том, что интерес к африканскому направлению расширяется, и его поддерживают как государственные структуры, так и бизнес.

Интерес к Африке усилился на всех уровнях

По словам Абрамовой, интерес к Африке в России появился и укрепился на всех уровнях — от регионов до частных компаний и федеральных органов власти. Она отметила, что в эту работу включены не только профильные ведомства, но и различные структуры, что делает курс на развитие связей более устойчивым. Такой охват, по её оценке, позволяет говорить о формировании многоуровневой системы сотрудничества.

Эксперт подчеркнула, что расширение контактов касается не только экономических тем. Взаимодействие развивается и в гуманитарной, и в научной сферах, что дополняет торговый компонент и создаёт основу для долгосрочных отношений. В результате Африка становится не узкоспециализированным направлением, а частью более широкой повестки внешних связей России.

Научное сотрудничество и роль РАН

Абрамова отдельно отметила вклад Российской академии наук. По её словам, РАН сотрудничала с африканскими странами в научной сфере. Это означает, что расширение контактов затрагивает не только торговлю и дипломатию, но и исследовательские проекты, обмен опытом и развитие академических связей.

Сама оценка Абрамовой строится на том, что научное сотрудничество усиливает общий контекст взаимодействия и поддерживает интерес к Африке не только как к экономическому партнёру. Включённость РАН показывает, что связи развиваются в нескольких направлениях одновременно, а работа ведётся не только на уровне внешнеполитических решений, но и в профессиональных сообществах.

Читайте также

ВВП Белоруссии в 2025 году достиг исторического максимума в 88,6 млрд долларов — министр экономики Чеботарь вчера в 11:38
Экономика Белоруссии удивила результатом: итоги пятилетия оказались неожиданными

Экономика Белоруссии завершила пятилетие с рекордным ВВП, ростом экспорта и доходов населения. Эти цифры меняют представление о возможностях страны.

Читать полностью » Запасы газа во французских ПХГ снижаются до 59,1% — Gas Infrastructure Europe 04.01.2026 в 14:41
Газовая подушка Европы сдувается: крупнейшие экономики ЕС начали год с пустеющими хранилищами

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заметно ниже прошлогодних, а крупнейшие экономики ЕС входят в зиму с сокращёнными резервами.

Читать полностью » Качество российского зерна высоко оценивается на мировом рынке — министр Лут 04.01.2026 в 14:25
Высокий урожай и жёсткая конкуренция: что ждёт экспорт российского зерна

Российское зерно высоко ценят в мире, однако экспорт в новом сезоне будет зависеть не от качества, а от цен и спроса на глобальном рынке.

Читать полностью » Драгметаллы плохо подходят для долгосрочных вложений — эксперт Смирнов 04.01.2026 в 14:20
Драгметаллы перегреты: почему аналитики не советуют долгосрочные вложения

Эксперты предупреждают: золото и серебро перегреты рынком. Почему драгметаллы сейчас подходят скорее трейдерам, чем долгосрочным инвесторам.

Читать полностью » Турция запланировала запуск первого блока АЭС Аккую на 2026 год — Kanal 7 04.01.2026 в 13:31
Пандемия и политика сбили график, но проект не остановили: АЭС довели до 95% готовности

Первый реактор АЭС "Аккую" готов на 95%: министр Турции назвал новый срок запуска и объяснил, почему проект не успели завершить к 2025 году.

Читать полностью » Семейная ипотека разгоняет спрос до февраля 2026 года — Виктор Зубик 04.01.2026 в 13:18
Покупатели штурмуют семейную ипотеку, а застройщики готовят скидки: весна 2026 может всё перевернуть

Ажиотаж вокруг семейной ипотеки может смениться резким спадом продаж весной 2026-го — эксперт объяснил, когда ждать самых заметных скидок.

Читать полностью » Индийский бизнес занял ниши после ухода Запада в России — президент IBA Котвани 03.01.2026 в 21:29
Ушёл Запад — пришла Индия: российский рынок привлёк новых крупных игроков

Индийские предприниматели рассчитывают занять ниши в российской экономике после ухода Запада, несмотря на проблемы с логистикой и финансами.

Читать полностью » Нефть Brent может вырасти до $70–80 из-за риска операции США в Венесуэле — Александр Фролов 03.01.2026 в 14:45
Цены вспыхивают громко, но быстро остывают — возможная операция США против Венесуэлы может дать краткий скачок нефти

Военная эскалация вокруг Венесуэлы может подбросить нефть до $70-80, но рост рискует оказаться мимолётным и зависимым от риторики.

Читать полностью »

