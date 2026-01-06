Не санкциями едиными: как Россия находит миллиарды долларов в месте, где их никто не ждал

Товарооборот России и стран Африканского континента по итогам 2025 года вырос до 27,7 млрд долларов, а прошедший год стал одним из наиболее успешных для укрепления связей между сторонами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института Африки РАН Ирину Абрамову. По её оценке, интерес к Африке в России усилился на всех уровнях — от регионов и частных компаний до федеральных министерств и ведомств. В самой академической среде также активизировалась работа: РАН расширяла научное сотрудничество с африканскими государствами.

Абрамова отметила, что динамика развивается не эпизодически, а системно. По её словам, в 2025 году было сделано "очень многое" для укрепления отношений, а рост экономических связей уже отражён в цифрах товарооборота. При этом эксперт ожидает, что тенденция сохранится и по итогам самого 2025 года, хотя точные значения пока назвать сложно. В её формулировке рост "безусловно состоится", что подчёркивает устойчивость интереса и расширение взаимодействия.

Рост товарооборота и ожидания дальнейшего увеличения

"По моему мнению, 2025 год стал удачным в плане укрепления связей Российской Федерации и стран Африканского континента. Было сделано очень многое: за предыдущий год товарооборот вырос до 27,7 миллиарда долларов. Думаю, что по итогам 2025 года рост также продолжится — сложно сказать, каким он будет в цифрах, но он, безусловно, состоится", — сказала директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Таким образом, эксперт связывает успехи года не только с политическими контактами, но и с реальными показателями торговли.

Абрамова подчёркивает, что рост товарооборота — не финальная точка, а часть продолжающегося процесса. По её словам, динамика сохранится и дальше, хотя конкретные значения будут понятны позже. Такой прогноз строится на том, что интерес к африканскому направлению расширяется, и его поддерживают как государственные структуры, так и бизнес.

Интерес к Африке усилился на всех уровнях

По словам Абрамовой, интерес к Африке в России появился и укрепился на всех уровнях — от регионов до частных компаний и федеральных органов власти. Она отметила, что в эту работу включены не только профильные ведомства, но и различные структуры, что делает курс на развитие связей более устойчивым. Такой охват, по её оценке, позволяет говорить о формировании многоуровневой системы сотрудничества.

Эксперт подчеркнула, что расширение контактов касается не только экономических тем. Взаимодействие развивается и в гуманитарной, и в научной сферах, что дополняет торговый компонент и создаёт основу для долгосрочных отношений. В результате Африка становится не узкоспециализированным направлением, а частью более широкой повестки внешних связей России.

Научное сотрудничество и роль РАН

Абрамова отдельно отметила вклад Российской академии наук. По её словам, РАН сотрудничала с африканскими странами в научной сфере. Это означает, что расширение контактов затрагивает не только торговлю и дипломатию, но и исследовательские проекты, обмен опытом и развитие академических связей.

Сама оценка Абрамовой строится на том, что научное сотрудничество усиливает общий контекст взаимодействия и поддерживает интерес к Африке не только как к экономическому партнёру. Включённость РАН показывает, что связи развиваются в нескольких направлениях одновременно, а работа ведётся не только на уровне внешнеполитических решений, но и в профессиональных сообществах.