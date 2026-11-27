Появление сетей шестого поколения (6G) в России не стоит ожидать ранее 2035 года, так как стране еще предстоит пройти этап полного покрытия территории стандартом 5G. Об этом в эксклюзивном комментарии NewsInfo рассказал специалист по информационной, сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Ранее профильные ведомства Китая опубликовали "дорожную карту" по строительству сетей связи 6G. В КНР связь нового поколения с полным покрытием предполагается ввести к 2030 году. План предусматривает завершение работ над системой спутникового интернета на низкой околоземной орбите и развитие интегрированных сетей промышленного и транспортного интернета для оптимизации экосистемы страны.

Вакулин пояснил, что внедрение новых стандартов связи в России идет медленнее, чем в Китае, из-за необходимости масштабного переоборудования инфраструктуры и решения вопросов с частотами. По его словам, даже запуск 5G в Москве сопровождался сложностями с распределением диапазонов между операторами и ведомствами.

Специалист отметил, что до тех пор, пока стандарт 5G не станет повсеместным, переходить к 6G технически невозможно. Одной из проблем остается обеспечение стабильного сигнала в удаленных точках. В качестве одного из решений рассматриваются автономные энергетические комплексы, способные питать оборудование связи вдоль федеральных трасс.

Ключевым преимуществом 6G станет колоссальная скорость передачи данных — от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с — и минимальные задержки сигнала, пояснил эксперт. Новая технология позволит поддерживать работу до 60 миллионов подключенных устройств на один квадратный километр, что в три раза превышает возможности 5G. При этом эксперт подчеркнул, что для использования таких мощностей потребуются современные смартфоны. Современные бюджетные устройства не оснащены необходимыми модулями для работы в сетях шестого поколения.

"Шесть дает большую скорость и плотность покрытия. Если устройство поддерживает 6G, оно будет работать в определенном диапазоне частот, выделенном оператору. Не стоит забывать, что далеко не все гаджеты поддерживают этот стандарт. Я пока не встречал в России смартфонов с поддержкой 6G", — рассказал Вакулин.

Специалист также развеял мифы о негативном влиянии сотовых вышек на здоровье человека. Он сравнил работу базовых станций с бытовыми приборами, отметив, что радиоволны не оказывают пагубного воздействия на организм. Несмотря на это, вопросы стабильности соединения остаются актуальными для пользователей. Иногда медленный интернет вызван не работой внешних сетей, а внутренними настройками оборудования абонента.

"Абсолютно никаких воздействий на человека это не производит. Люди сами себе напридумывали давление или головокружение от вышек. Это то же самое, что линии электропередач или микроволновка, которую человек запускает. Она тоже издает волны, но никто не жалуется, что она влияет пагубно", — подчеркнул специалист.

В глобальном масштабе развитие связи будущего тесно связано с освоением космоса. Сейчас активно ведется развертывание спутниковых группировок, которые в перспективе должны обеспечить бесшовное покрытие по всей планете, дополняя наземные станции 6G.

Проверено экспертом: эксперт в области технологий Алексей Левшин

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