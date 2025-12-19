Провал проекта Чубайса дошёл до суда — счёт иска идёт на миллиарды

Иск о многомиллиардных убытках стал очередным эпизодом разбирательств вокруг деятельности прежнего руководства "Роснано". Компания требует взыскать средства за проект, который так и не дал ожидаемого результата и, по версии истца, реализовывался с серьезными нарушениями. Об этом сообщает РБК.

Иск к бывшему руководству "Роснано"

Госкорпорация "Роснано" подала в суд иск к своему бывшему главе Анатолию Чубайсу и 12 экс-менеджерам компании. Сумма требований составляет 11,9 млрд рублей. Как следует из материалов дела, претензии связаны с реализацией проекта по созданию магниторезистивной памяти MRAM, который в итоге был признан неэффективным.

По информации РБК, в иске утверждается, что ответчики действовали неразумно и недобросовестно при принятии ключевых управленческих решений. В компании считают, что проект финансировался без должного контроля, несмотря на отсутствие реальных перспектив коммерческого успеха.

Оценка ущерба и претензии

Источники РБК уточняют, что совокупный ущерб от реализации проекта компания оценивает в 41 млн евро, 35 млн долларов и 5,5 млрд рублей. Эти суммы включают как прямые инвестиции, так и сопутствующие расходы, понесенные в ходе разработки технологии.

В иске указывается, что при финансировании проекта были допущены нарушения внутренних регламентов "Роснано", а также требований действующего законодательства. Отдельно подчеркивается отсутствие должного контроля за расходованием средств и результатами работы.