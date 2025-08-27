Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молоток судьи
Молоток судьи
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:35

Экс-депутат Приморья в центре криминального скандала: что скрывает прошлое Маноконова

Приморье: экс-депутат Маноконов задержан по подозрению в причастности к похищению и насилию

В Приморском крае продолжается масштабная операция правоохранительных органов, направленная на задержание и расследование деятельности бывшего депутата Законодательного собрания Руслана Маноконова и его предполагаемых соучастников.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД проводят обыски в рамках возбужденных уголовных дел, связанных с серьезными преступлениями. Оперативные мероприятия начались рано утром во вторник, 26 августа, и уже привели к задержанию всех подозреваемых.

Обстоятельства дела: нападение и похищение

По информации следователей, в ночь с 2 на 3 августа 2025 года у кафе "Терраса", расположенного в микрорайоне Ливадия, произошел конфликт, который перерос в массовую драку. В ходе этого инцидента один из участников — житель Уссурийска — получил телесные повреждения. После конфликта он, вооружившись ножом, ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Впоследствии пострадавший был госпитализирован, а сам инцидент стал предметом расследования.

Дальнейшие события оказались еще более тревожными. По данным оперативных источников, связанные с бизнесменом лицам удалось избить пострадавшего, сжечь его автомобиль и похитить его супругу. Женщина смогла сбежать из рук злоумышленников и обратиться за помощью. Эти события вызвали широкий общественный резонанс и стали предметом пристального внимания правоохранительных органов.

Роль Руслана Маноконова

Руслан Маноконов — известный предприниматель из Находки, деятельность которого началась еще в 1990-х годах. Он приобрел репутацию влиятельного бизнесмена и имел определенное политическое влияние благодаря своему участию в деятельности Законодательного собрания Приморского края. Однако в последние годы он отошел от публичной политики и не занимал государственных должностей.

Интересно отметить, что фамилия Маноконова входит в состав аббревиатуры группировки БИМС — одной из известных криминальных структур региона. Несмотря на это, ранее он не был связан с подобными преступными объединениями или обвинениями в их деятельности. Однако текущие следственные действия свидетельствуют о возможной причастности к организованной преступной группе или участии в противоправных действиях.

Расследование: причины и перспективы

Следователи полагают, что события ночи со 2 на 3 августа связаны с внутренними конфликтами внутри криминальной среды или личными разборками между группировками. В рамках расследования уже задержаны несколько лиц, связанных с деятельностью Руслана Маноконова и подозреваемых в участии в нападениях и похищениях.

На данный момент ведутся допросы свидетелей и подозреваемых, а также проводится комплексная проверка всех обстоятельств дела. Правоохранительные органы намерены установить все детали произошедшего и привлечь виновных к ответственности по закону.

Интересные факты по теме

1. В России случаи похищения людей с применением насилия нередко связаны с конфликтами внутри криминальных структур или бизнес-справами (Источник: МВД РФ).
2. В Приморском крае за последние годы наблюдается рост преступлений, связанных с организованной преступностью и межгрупповыми конфликтами (Источник: Росстат).
3. Руслан Маноконов ранее не имел судимостей или обвинений по уголовным делам, связанных с криминальной деятельностью (Источник: прокуратура Приморья).

Масштабные следственные мероприятия против Руслана Маноконова и его предполагаемых соучастников подчеркивают серьезность борьбы правоохранительных органов с организованной преступностью на Дальнем Востоке России. Операции по задержанию участников конфликта свидетельствуют о решимости властей обеспечить безопасность граждан и пресечь противоправную деятельность криминальных группировок.

Общество ожидает дальнейших новостей о ходе расследования и возможных судебных разбирательствах по делу. Важно подчеркнуть, что такие операции помогают укреплять правопорядок и бороться с криминалом на территории региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ужасный самосуд: 13-летнего мальчика жестоко избили в Хабаровском крае вчера в 8:26

Они решили самостоятельно разобраться: страшная история о похищенном 13-летнем мальчике в Хабаровском крае

В Хабаровском крае два мужчины похитили и жестоко избили 13-летнего мальчика. Узнайте, как это повлияло на общество и что предприняли власти!

Читать полностью » Дефицит бензина АИ-92: Итуруп вступает в борьбу за ресурсы — когда ожидается спасение вчера в 6:26

Бензин на скамейке запасных: как Итуруп справляется с дефицитом АИ-92 — шокирующие факты

На Итурупе временно прекращена продажа бензина АИ-92 из-за проблем с поставками. Когда вновь появится топливо и как это повлияет на местных жителей?

Читать полностью » Опасные слухи о ценах на топливо: УФАС Приморья разъясняет ситуацию вчера в 4:26

Фальшивое письмо о снижении цен на топливо: почему это обман и что следует знать

В УФАС Приморья опровергли слухи о снижении цен на топливо, назвав письмо фальшивкой. Узнайте, как распознать подделки и защититься от манипуляций.

Читать полностью » Во Владивостоке открылась масштабная выставка 25.08.2025 в 22:10

Приморская галерея представила художественную летопись войны

Во Владивостоке в Приморской государственной картинной галерее открылась масштабная выставка "Ради жизни", приуроченная к 80-летию окончания Второй мировой войны. Экспозиция включает более 200 произведений из фондов галереи и специально созданные работы современных художников Дальнего Востока.

Читать полностью » Минвостокразвития разрабатывает маркетплейс для туристических услуг Дальнего Востока 24.08.2025 в 20:59

Туры как товары: как на Дальнем Востоке внедряют маркетплейс-подход к путешествиям

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики работает над созданием инновационной платформы для бронирования туристических услуг по принципу маркетплейсов. Как сообщил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Антон Басанский, система позволит путешественникам самостоятельно формировать турпакеты, как в онлайн-магазинах.

Читать полностью » Бюджетные авто до 500 тыс. ₽ — 40% рынка: Автоваз и Ford Focus лидируют в рейтингах 24.08.2025 в 14:53

Почему каждая третья машина с пробегом теперь дороже миллиона — шокирующие данные аналитиков

Средневзвешенная цена подержанного авто в России достигла 1,15 млн рублей. 36% рынка — машины дороже миллиона, а бюджетные авто до 500 тыс. ₽ возглавляют Автоваз и Ford Focus. KIA Rio и Hyundai Solaris бьют ценовые рекорды.

Читать полностью » Движение по трассе 24.08.2025 в 13:38

Колыма вновь открыта: прерванное паводком сообщение с Магаданом налажено

Движение по критически важному участку федеральной трассы "Колыма" в Магаданской области полностью восстановлено после продолжительных перерывов, вызванных стихией. Как сообщили в Дирекции по строительству и эксплуатации дорог "Дальний Восток", проезд открыт для всех видов транспорта на участке с 1720-го по 1800-й километр.

Читать полностью » Эксперт назвал идеальное время для покупки авто в 2025: лето-осень с максимумом скидок 24.08.2025 в 12:53

Лето-осень 2025: как поймать максимальные скидки на авто и не стать жертвой импульса

Сергей Целиков из Автостата объяснил, когда стоит покупать машину для максимальной выгоды. Прогноз на 2025: лучшие условия летом-осенью, советы по авто с пробегом и защите от импульсных покупок.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

В Марий Эл набирает популярность мода на украшения из бетона для дома и сада
Спорт и фитнес

Фитнес-инструкторы рассказали, как выполнять лестничную тренировку с гирей за 20 минут
Еда

Кулинары советуют добавлять сметану в фарш, чтобы тефтели не пересыхали
Питомцы

Кошки могут погибнуть от шоколада: рекомендации ветеринаров по предотвращению отравлений
Спорт и фитнес

Марк Айзенберг: у людей с низкой физической активностью пульс быстрее растёт при нагрузке
Культура и шоу-бизнес

Элизабет Хёрли заявила, что может не оставить наследство сыну — The Mirror
Красота и здоровье

Врач Андрей Коржиков назвал факторы риска при кожных и внутренних гемангиомах
Питомцы

Ветеринары предупреждают о распространённых ошибках в уходе за питомцами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru