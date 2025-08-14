Где теперь хотят жить миллениалы и зумеры? Тренд, который удивил даже социологов

Еще недавно село считалось местом, откуда мечтают уехать. Сегодня — наоборот: туда стремятся вернуться. Особенно это заметно среди миллениалов и зумеров. Молодые люди все чаще выбирают жизнь вне мегаполисов, меняют карьеру в офисе на развитие агропроектов и ощущение настоящей жизни. Откуда взялся этот тренд и почему рурализация больше не маргинальное явление?

Что такое рурализация и как она началась

Понятие "рурализация" — от латинского ruralis, "сельский" — все чаще звучит в контексте современных карьерных и жизненных сценариев. Самоизоляция в 2020-х стала своеобразной точкой отсчета: люди поняли, как важны тишина, воздух и личное пространство. Именно тогда начала набирать популярность эстетика коттеджкора — деревенская романтика, закаты, свой сад, чистый воздух и неспешный ритм.

Появились туристические форматы вроде "избинга" и "деревнинга": поездки в отреставрированные избы с печкой и резными ставнями. Спрос на это оказался столь велик, что временное увлечение начало перерастать в постоянное место жизни.

От модного тренда — к реальной миграции

По данным Россельхозбанка, в 2023 году 41 % россиян задумывались о переезде в деревню. В 29 регионах зафиксирован рост сельского населения. Особенно активно заселяются Московская, Липецкая и Астраханская области.

Многие решаются купить старый деревенский дом и привести его в порядок или строят жилье с нуля. Современная деревня уже не та, что в 90-х: теперь это хорошие дороги, доступ к медицине и образованию, стабильный интернет, культурные и спортивные центры.

Что даёт переезд в село?

Преимущества сельской жизни выходят далеко за рамки романтики. Это:

Тишина и природа. Без городского шума, с возможностью выспаться по-настоящему.

Комфортная инфраструктура. В ряде сел уже есть все — от школ и садиков до аптек и фитнес-залов.

Поддержка от государства. Можно получить жилье от работодателя, взять льготную ипотеку до 3 % годовых или выкупить жилье по минимальной стоимости.

Настоящее сообщество. Люди здороваются, знают друг друга по именам и всегда готовы помочь.

Доступная недвижимость. Особенно — для тех, кто работает в агросфере, образовании или здравоохранении.

Село меняется — и меняется жизнь

Сегодняшняя деревня — это уже не только поле и трактор. Это скверы, игровые площадки, культурные центры. Школы напоминают кадры из европейских фильмов, а спортивные комплексы становятся центрами жизни. Эти изменения происходят во многом благодаря жителям, которые хотят развиваться, а также поддержке от местных властей и бизнеса.

"Ты просыпаешься не под гул машин, а под пение птиц. За окном — простор, свежий воздух и тишина, в которой действительно отдыхаешь… Здесь можно по-настоящему строить свою жизнь — с перспективой, уверенностью и чувством, что ты на своём месте".

Что дальше?

Хотя такие условия пока есть не в каждой деревне, динамика очевидна. Работа над развитием сельских территорий продолжается. Всё больше молодых людей воспринимают село не как временное решение, а как полноценное пространство для жизни, семьи, карьеры и личностного роста.