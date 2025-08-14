Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зумеры и миллениалы
Зумеры и миллениалы
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:03

Где теперь хотят жить миллениалы и зумеры? Тренд, который удивил даже социологов

Рурализация в России: миллениалы и зумеры массово уезжают из городов

Еще недавно село считалось местом, откуда мечтают уехать. Сегодня — наоборот: туда стремятся вернуться. Особенно это заметно среди миллениалов и зумеров. Молодые люди все чаще выбирают жизнь вне мегаполисов, меняют карьеру в офисе на развитие агропроектов и ощущение настоящей жизни. Откуда взялся этот тренд и почему рурализация больше не маргинальное явление?

Что такое рурализация и как она началась

Понятие "рурализация" — от латинского ruralis, "сельский" — все чаще звучит в контексте современных карьерных и жизненных сценариев. Самоизоляция в 2020-х стала своеобразной точкой отсчета: люди поняли, как важны тишина, воздух и личное пространство. Именно тогда начала набирать популярность эстетика коттеджкора — деревенская романтика, закаты, свой сад, чистый воздух и неспешный ритм.

Появились туристические форматы вроде "избинга" и "деревнинга": поездки в отреставрированные избы с печкой и резными ставнями. Спрос на это оказался столь велик, что временное увлечение начало перерастать в постоянное место жизни.

От модного тренда — к реальной миграции

По данным Россельхозбанка, в 2023 году 41 % россиян задумывались о переезде в деревню. В 29 регионах зафиксирован рост сельского населения. Особенно активно заселяются Московская, Липецкая и Астраханская области.

Многие решаются купить старый деревенский дом и привести его в порядок или строят жилье с нуля. Современная деревня уже не та, что в 90-х: теперь это хорошие дороги, доступ к медицине и образованию, стабильный интернет, культурные и спортивные центры.

Что даёт переезд в село?

Преимущества сельской жизни выходят далеко за рамки романтики. Это:

  • Тишина и природа. Без городского шума, с возможностью выспаться по-настоящему.
  • Комфортная инфраструктура. В ряде сел уже есть все — от школ и садиков до аптек и фитнес-залов.
  • Поддержка от государства. Можно получить жилье от работодателя, взять льготную ипотеку до 3 % годовых или выкупить жилье по минимальной стоимости.
  • Настоящее сообщество. Люди здороваются, знают друг друга по именам и всегда готовы помочь.
  • Доступная недвижимость. Особенно — для тех, кто работает в агросфере, образовании или здравоохранении.

Село меняется — и меняется жизнь

Сегодняшняя деревня — это уже не только поле и трактор. Это скверы, игровые площадки, культурные центры. Школы напоминают кадры из европейских фильмов, а спортивные комплексы становятся центрами жизни. Эти изменения происходят во многом благодаря жителям, которые хотят развиваться, а также поддержке от местных властей и бизнеса.

"Ты просыпаешься не под гул машин, а под пение птиц. За окном — простор, свежий воздух и тишина, в которой действительно отдыхаешь… Здесь можно по-настоящему строить свою жизнь — с перспективой, уверенностью и чувством, что ты на своём месте".

Что дальше?

Хотя такие условия пока есть не в каждой деревне, динамика очевидна. Работа над развитием сельских территорий продолжается. Всё больше молодых людей воспринимают село не как временное решение, а как полноценное пространство для жизни, семьи, карьеры и личностного роста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бархатцы, календула и пиретрум: цветы, защищающие от медведки в Татарстане сегодня в 13:11

Сажаю их по периметру — медведка уходит: рабочая схема для Татарстана

Как медведка угрожает урожаю в Татарстане и какие 7 цветов помогут создать надежный защитный барьер на огороде? Узнайте секреты успешного садоводства.

Читать полностью » Урожай под угрозой: как конкурентное поглощение элементов питания влияет на ваши растения сегодня в 12:32

Анализ почвы - ваш главный помощник: как избежать бесполезной траты удобрений

Узнайте, как pH почвы, сроки и способы внесения удобрений, а также влажность грунта влияют на эффективность подкормки и урожайность ваших растений.

Читать полностью » Хранение чеснока в банках с золой или мукой защищает его от гнили сегодня в 11:22

Один неверный шаг — и чеснок не доживёт до зимы: вот как как сохранить урожай

Узнайте, как сохранить чеснок сочным и крепким благодаря простым шагам. Правильная уборка и хранение: секреты, которые придутся вам по вкусу.

Читать полностью » Когда браться за тяпку: идеальное время для прополки, чтобы сорняки больше не вернулись сегодня в 11:14

Хитрые сорняки: почему не стоит хвататься за тяпку в жару – раскроем главный секрет опытных огородников

Узнайте, когда прополка самая эффективная! Избегайте полуденной жары, используйте влажную почву после дождя и выбирайте утренние часы для победы над сорняками.

Читать полностью » Настой бархатцев с мылом эффективен против тли и гусениц на деревьях и кустарниках сегодня в 10:22

Цветочный спецназ на страже урожая: вот как бархатцы легко избавляют от вредителей

Бархатцы — это не просто красивые цветы. Их многогранная польза для огорода включает защиту от вредителей, улучшение почвы и зимнюю охрану сада.

Читать полностью » Осенняя уборка: почему опавшие листья смертельно опасны для вашего сада сегодня в 10:14

Хватит кормить болезни: избавляемся от главного источника заразы в саду осенью!

Осенняя уборка сада - ключ к здоровью растений! Узнайте, почему опавшие листья так опасны и как правильно их утилизировать, чтобы защитить сад от болезней!

Читать полностью » Опрыскивание ботвы сульфатом калия ускоряет созревание клубней картофеля сегодня в 9:45

Август решает судьбу картошки: что сделать сейчас, чтобы урожай был рекордным

Август — время финального рывка для картофелеводов. Узнайте, когда и как правильно убирать картошку, чтобы хранить её долго и здорово подготовить почву для будущего сезона.

Читать полностью » Древовидные или травянистые пионы: что выбрать для Новосибирска сегодня в 9:37

Зимостойкость пионов: какие сорта выживают в суровых условиях Новосибирска

Выбор между травянистым и древовидным пионом в Новосибирской области зависит от климата и ухода. Узнайте, как выбрать и ухаживать за пионами по советам садоводов.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Крым переходит на крематоры для уничтожения биологических отходов
Питомцы

Эти породы собак отличаются чистоплотностью и не имеют сильного запаха
Дом

Белый уксус уничтожает до 99% бактерий и вирусов на поверхностях
Наука и технологии

Археологи обнаружили бумеранг из бивня мамонта возрастом 42 000 лет в Польше
Красота и здоровье

Как семена чиа и льна поддерживают здоровье: секреты диетологов
Авто и мото

JAC T9 с дизельным двигателем выйдет в России 19 августа по цене от 3,76 млн рублей
Наука и технологии

Археологи нашли ракушку возрастом 6000 лет в неолитической могиле ребёнка в Сибири
Еда

Как распознать арбуз с нитратами — советы по выбору безопасного плода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru