Лечение ради галочки: проверка Счётной палаты вскрыла главную болезнь российской медицины

Недавний отчёт Счётной палаты вызвал широкий общественный резонанс: аудиторы выявили серьёзные проблемы в том, как в России финансируются медицинские учреждения через систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Проверка показала, что нынешняя модель не мотивирует больницы на повышение качества лечения, а лишь оплачивает сам факт пребывания пациента в стационаре.

Что показала проверка

Анализ данных, проведённый экспертами Счётной палаты, продемонстрировал, что система оплаты медицинских услуг в России построена по устаревшему принципу. Врачи и больницы получают деньги не за конечный результат лечения, а за количество койко-дней и проведённых процедур.

Тарифы на медицинскую помощь устанавливаются без чётких и прозрачных критериев. Из-за этого невозможно объективно оценить, насколько эффективно работает то или иное учреждение и соответствует ли его финансирование реальной нагрузке.

По сути, больницы оказываются в положении, когда важно заполнить койки, а не добиться скорейшего выздоровления пациентов. Это снижает заинтересованность в инновациях, развитии технологий и внедрении современных протоколов лечения.

Мнение специалистов

"Это больная тема. Качество лечения, к сожалению, сегодня мало кого волнует. Я не про врачей — я про саму систему. Финансово это никак не стимулируется: ты можешь ничего не делать, главное — оформить документы, тогда оплатят. Отсюда начинаются ненужные исследования, страховые компании стараются не платить, особенно за дорогостоящие методы, всё это уже привычно. Мы даже знаем примерно, какой процент из заявленного не оплатят", — указал заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников.

По мнению эксперта, подобный подход разрушает доверие к медицинским учреждениям и тормозит развитие здравоохранения. Когда главной целью становится оформление отчётности, а не выздоровление пациента, эффективность системы падает.

Почему это важно

Качество оказания медицинской помощи напрямую связано с продолжительностью жизни населения. Именно поэтому эксперты считают, что реформировать систему финансирования необходимо как можно скорее. В развитых странах уже давно действуют модели, при которых больница получает оплату только после подтверждённого положительного результата лечения.

Такая система заставляет учреждения работать на снижение осложнений, сокращение сроков госпитализации и повышение уровня доверия пациентов.

Сравнение: как оплачивается лечение в разных странах