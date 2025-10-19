Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
компьютер в больнице
компьютер в больнице
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:26

Лечение ради галочки: проверка Счётной палаты вскрыла главную болезнь российской медицины

Счётная палата выявила проблемы в финансировании российских больниц

Недавний отчёт Счётной палаты вызвал широкий общественный резонанс: аудиторы выявили серьёзные проблемы в том, как в России финансируются медицинские учреждения через систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Проверка показала, что нынешняя модель не мотивирует больницы на повышение качества лечения, а лишь оплачивает сам факт пребывания пациента в стационаре.

Что показала проверка

Анализ данных, проведённый экспертами Счётной палаты, продемонстрировал, что система оплаты медицинских услуг в России построена по устаревшему принципу. Врачи и больницы получают деньги не за конечный результат лечения, а за количество койко-дней и проведённых процедур.

Тарифы на медицинскую помощь устанавливаются без чётких и прозрачных критериев. Из-за этого невозможно объективно оценить, насколько эффективно работает то или иное учреждение и соответствует ли его финансирование реальной нагрузке.

По сути, больницы оказываются в положении, когда важно заполнить койки, а не добиться скорейшего выздоровления пациентов. Это снижает заинтересованность в инновациях, развитии технологий и внедрении современных протоколов лечения.

Мнение специалистов

"Это больная тема. Качество лечения, к сожалению, сегодня мало кого волнует. Я не про врачей — я про саму систему. Финансово это никак не стимулируется: ты можешь ничего не делать, главное — оформить документы, тогда оплатят. Отсюда начинаются ненужные исследования, страховые компании стараются не платить, особенно за дорогостоящие методы, всё это уже привычно. Мы даже знаем примерно, какой процент из заявленного не оплатят", — указал заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников.

По мнению эксперта, подобный подход разрушает доверие к медицинским учреждениям и тормозит развитие здравоохранения. Когда главной целью становится оформление отчётности, а не выздоровление пациента, эффективность системы падает.

Почему это важно

Качество оказания медицинской помощи напрямую связано с продолжительностью жизни населения. Именно поэтому эксперты считают, что реформировать систему финансирования необходимо как можно скорее. В развитых странах уже давно действуют модели, при которых больница получает оплату только после подтверждённого положительного результата лечения.

Такая система заставляет учреждения работать на снижение осложнений, сокращение сроков госпитализации и повышение уровня доверия пациентов.

Сравнение: как оплачивается лечение в разных странах

Страна Принцип оплаты Результат
Россия За пребывание и услуги Мотивация сохранять пациентов дольше
Германия За результат лечения и соблюдение протоколов Повышение эффективности и качества
Великобритания По стандартам NHS, включая показатели смертности и удовлетворённости Стимулирует развитие профилактики
США Комбинированная система страховых выплат и бонусов за результат Оптимизация затрат и персонализированное лечение

Советы шаг за шагом: как сделать систему эффективной

  1. Привязать финансирование к результатам. Оплата должна зависеть от улучшения состояния пациента, а не от количества дней в стационаре.

  2. Ввести единые критерии качества. Показатели эффективности лечения, осложнений и реабилитации должны стать частью отчётности.

  3. Повысить прозрачность тарифов. Все данные о стоимости процедур и назначений следует сделать открытыми.

  4. Автоматизировать контроль страховых выплат. Исключить возможность отказов по формальным основаниям.

  5. Создать систему премирования врачей. Медики, добивающиеся реальных улучшений здоровья пациентов, должны получать надбавки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ориентация на формальные показатели (койко-дни, отчётность).
    Последствие: Пациенты дольше остаются в больницах без объективной необходимости.
    Альтернатива: Оплата по завершению курса лечения с оценкой результата.

  • Ошибка: Недофинансирование сложных случаев.
    Последствие: Больницы избегают пациентов с тяжёлыми диагнозами.
    Альтернатива: Создание отдельного фонда поддержки для дорогостоящих направлений.

  • Ошибка: Закрытость информации о тарифах и расходах.
    Последствие: Недоверие общества и невозможность анализа эффективности.
    Альтернатива: Публикация открытых отчётов на уровне регионов.

А что если ничего не менять?

Если существующая модель сохранится, в ближайшие годы Россия может столкнуться с ростом числа хронических заболеваний, удлинением сроков реабилитации и снижением удовлетворённости пациентов. Более того, молодые врачи будут терять мотивацию работать в системе ОМС, предпочитая частные клиники или зарубежные стажировки.

FAQ

Почему система финансирования больниц нуждается в изменении?
Потому что сегодня оплачивается не выздоровление пациента, а процесс лечения. Это снижает эффективность и качество медицины.

Кто решает, какие тарифы устанавливаются?
Региональные фонды ОМС и страховые компании, но без прозрачных критериев, что создаёт перекосы.

Можно ли улучшить систему без полной реформы?
Да, постепенно: внедряя пилотные проекты по оплате за результат и повышая цифровизацию отрасли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Нанкинского университета выяснили: тренировки отца повышают выносливость потомства через микроРНК вчера в 19:16
Тренировки переписали законы наследственности: как спорт отца меняет детей без участия генов

Новое исследование показывает, как физическая активность отца влияет на выносливость его детей, открывая секреты эпигенетики и возможность программирования будущего здоровья.

Читать полностью » Диетологи: ужин после 22:00 снижает эффективность обмена веществ вчера в 18:45
Один ужин — и минус неделя усилий: как вечерняя еда блокирует жиросжигание

Даже идеальная диета и спорт не помогут, если вы ошибаетесь с ужином. Рассказываем, какие вечерние привычки мешают телу сжигать жир ночью.

Читать полностью » Актриса Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет от пневмонии вчера в 18:11
Смертельная опасность пневмонии: почему именно сейчас стоит обратить внимание на свои лёгкие?

Смертельная опасность пневмонии вновь в центре внимания после смерти Дайан Китон. Узнайте, как защитить себя и близких от этой скрытой угрозы.

Читать полностью » Молокочай помогает вывести лишнюю жидкость и восстановить водный баланс вчера в 17:31
Минус отёки и тяжесть: простой напиток, который работает мягче любой диеты

Один день на молокочае способен удивить: минус килограмм, лёгкость в теле и ясность в голове — без голодовки и спорта. Рассказываем, почему этот способ работает.

Читать полностью » Эксперт Амеш А. Адалья: упражнения на выносливость делают иммунную систему более эффективной вчера в 17:08
Выносливость — новая прививка от старости: как тренировки запускают внутренний ремонт

Новое исследование показало, что тренировки на выносливость укрепляют иммунитет, замедляют старение клеток. Узнайте, как это связано с вашим здоровьем!

Читать полностью » Исследования: контрастный душ и белковый завтрак повышают обмен веществ на 15–20% утром вчера в 16:16
Утро, которое сжигает жир само по себе: всё решают первые 30 минут после пробуждения

Первые часы после пробуждения решают, как будет работать ваш организм весь день. Рассказываем, какие привычки запустить утром, чтобы тело само начинало сжигать жир.

Читать полностью » Диетологи уточнили: избыток витаминов и железа может быть не менее вреден, чем их дефицит вчера в 16:04
Рацион больше не делят "на всех": почему универсальные нормы питания ушли в прошлое

Современные нормы питания требуют индивидуального подхода. Узнайте, как адаптировать рацион под свои потребности и избежать избытка витаминов.

Читать полностью » Исследования показали, что дыхательные упражнения снижают кортизол и уменьшают абдоминальный жир вчера в 15:11
Живот растёт, даже если вы едите меньше: простая поза, которая возвращает талию

После 50 лет живот растёт, даже если едите меньше? Узнайте о простой технике, которая помогает убрать вздутие и вернуть лёгкость — без диет и спортзала.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Избыток минерального порошка делает асфальт хрупким зимой
Культура и шоу-бизнес
TMZ: рэпер Playboi Carti обвинён в нападении на водителя лимузина в штате Юта
Красота и здоровье
Медики предупредили о рисках избыточного употребления грибов
Спорт и фитнес
Танцы снижают уровень стресса и укрепляют мышцы — подтвердили психологи и физиологи
Туризм
Врач Корнилова: ношение линз в перелётах вызывает сухость и раздражение глаз
Дом
Исследование показало, что россияне готовы тратить миллионы на зону отдыха дома
Питомцы
Кинолог: собака приносит мяч хозяину как знак доверия и дружбы
Садоводство
В Калининградской области рекомендована обработка сада 1% медным купоросом после листопада
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet