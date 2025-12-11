Она выбрала село и получила уважение: история фельдшера, которая вдохновляет

Отдалённые сёла редко ассоциируются с молодыми медицинскими кадрами. Однако история Варвары Дубининой показывает, что и в глубинке можно построить профессиональное будущее. Об этом сообщает министерство здравоохранения Саратовской области.

Молодой специалист в Красном Яре

Варвара Дубинина с детства мечтала о белом халате. После окончания Балаковского медицинского колледжа девушка приняла решение поехать работать в село Красный Яр Балаковского района. В августе 2024 года она прибыла на новое место по целевому направлению в рамках программы "Земский фельдшер".

С первых месяцев Варвара взяла на себя обязанности заведующей фельдшерско-акушерским пунктом. Её работа охватывает амбулаторный приём, помощь на дому и доврачебное оказание медпомощи при неотложных состояниях. Жители села — около 800 человек, включая детей и подростков — быстро приняли молодого специалиста как "своего" врача.

Современный ФАП и программа модернизации

В 2025 году здание фельдшерско-акушерского пункта прошло капитальный ремонт. Работы выполнены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение". Обновлённый ФАП теперь располагает современным оборудованием и комфортными условиями для пациентов.

По словам представителей министерства, развитие инфраструктуры на селе напрямую связано с поддержкой медицинских работников. "Мы стараемся, чтобы каждый специалист, приехавший по программе, чувствовал стабильность и перспективу", — отметили в ведомстве.

Поддержка медицинских кадров

С начала 2025 года в Саратовскую область по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" приехали 85 медицинских специалистов. До конца года их число достигнет 89: 56 врачей и 33 средних медработника. На заседании комиссии минздрава рассматриваются новые кандидатуры — 13 врачей и 7 фельдшеров из 14 районов региона.

Участникам программы предоставляются меры социальной поддержки. Молодые врачи по дефицитным специальностям получают дополнительные выплаты за первый, второй и третий год работы — 50, 45 и 40 тысяч рублей соответственно. Также предусмотрены единовременные выплаты: врачам — от 1,5 до 1 млн рублей, фельдшерам — от 750 до 500 тысяч. Дополнительно компенсируются расходы на жильё, коммунальные услуги и аренду, а оклады повышаются на 25% за работу в сельской местности.

Новый этап сельской медицины

История Варвары Дубининой — лишь один пример того, как целевые программы помогают укреплять здравоохранение в небольших населённых пунктах. Сельские ФАПы становятся не просто пунктами оказания помощи, но и центрами жизни для местных жителей. Благодаря поддержке государства и личной инициативе специалистов система первичного звена постепенно возвращает доверие людей.