За 13 лет в сёла приехали 700 врачей: почему программа работает и куда зовут сейчас

Дефицит медицинских кадров в Приамурье в 2026 году планируют снижать за счет целенаправленного привлечения специалистов в районные и сельские больницы. Региональные власти делают ставку на уже зарекомендовавшие себя меры поддержки, ориентированные на врачей и средний медперсонал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Сколько специалистов планируют привлечь

В 2026 году в медицинские учреждения Амурской области намерены привлечь не менее 35 врачей и медсестер. Речь идет о реализации федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые продолжают действовать в регионе и остаются одним из ключевых инструментов кадровой политики в здравоохранении.

Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул значимость этих программ для небольших городов и сельских территорий. По его словам, за 13 лет их реализации в систему здравоохранения региона удалось привлечь более 700 специалистов, что позволило частично закрыть кадровые потребности в муниципалитетах.

Где особенно ждут врачей

Как уточняют в правительстве области, наибольшая потребность в медицинских кадрах сохраняется в Архаринском, Сковородинском, Бурейском, Магдагачинском, Селемджинском и Тындинском округах, а также в Константиновском и Свободненском районах. Именно эти территории испытывают наиболее острый дефицит специалистов.

Медучреждения ждут педиатров и участковых терапевтов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, стоматологов и оториноларингологов. Эти врачи необходимы для обеспечения базовой и специализированной медицинской помощи жителям удаленных и малонаселенных районов.

Условия и выплаты для медиков

Участники программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" получают единовременные государственные выплаты. Для врачей их размер составляет от одного до двух миллионов рублей, для фельдшеров — от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Конкретная сумма зависит от типа населенного пункта — город с населением до 50 тысяч человек или сельская местность.

Заместитель министра здравоохранения Амурской области Ольга Артемьева отметила, что региональные власти стремятся не только к финансовому стимулированию, но и к созданию комфортных условий труда.

"Мы обеспечиваем специалистам достойные условия труда и возможности для профессионального роста. Программа продолжает действовать в следующем году, поэтому ждем специалистов, желающих работать в медучреждениях Амурской области", — сказала она.

В регионе также развивают целевой набор студентов-медиков, ремонтируют больницы и поликлиники и предоставляют жилье медицинским работникам.