Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кинозал
Кинозал
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:09

Попкорн, проектор, и всё по-взрослому: в Пензенской области строят кино вне мегаполисов

В Пензенской области откроют четыре новых кинозала при поддержке Фонда кино

Жители Пензенской области получат больше возможностей для культурного досуга: в четырёх населённых пунктах с численностью менее 50 тысяч человек появятся современные кинозалы.

Они будут работать на базе:

  • досуговых центров в Кондоле, Кривошеевке и Золотарёвке,

  • а также в Неверкинском районном Доме культуры.

Поддержка Фонда кино

Эти учреждения успешно прошли конкурсный отбор, организованный Фондом кино. Благодаря этому они получат средства на установку мультимедийного оборудования, необходимого для демонстрации фильмов в цифровом формате.

"Сейчас в Пензенской области работают 11 кинозалов по линии Фонда кино. Они находятся в Кузнецке, Нижнем Ломове, Заречном, Сердобске, Верхнем Ломове, Городище, Вадинске, Никольске, Беково, Тамале и Шемышейке", — напомнили в региональном минкульте.

Финансирование

В 2022 году размер субсидии для победителей конкурса составлял 9 млн рублей. В нынешнем году сумма поддержки пока не уточняется.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Максимальная площадь жилья для детей-сирот в регионе выросла с 40 до 50 кв. м вчера в 6:11

Больше метров — без доплат: в Пензе официально расширили нормы жилья для сирот

В Пензенской области увеличили максимальную площадь жилья для детей-сирот с 40 до 50 кв. м. Почему приняли такую меру и сколько квартир выделят в 2025 году?

Читать полностью » С марта 2026 года квитанции за капремонт будут приходить до 5 числа месяца вчера в 5:22

Платить за капремонт придётся раньше: в Пензе сократили сроки оплаты квитанций

С 2026 года в Пензенской области изменят срок внесения платы за капремонт: платить придётся раньше. Зачем это сделали и чего ждать жильцам?

Читать полностью » В регионе ввели штрафы за невыполнение квот по трудоустройству участников СВО и бывших осуждённых вчера в 4:28

Квота есть — вакансии будут: работодателей обязали трудоустраивать "особые" категории

В Пензенской области ввели штрафы за отказ работодателей выполнять квоты по приему участников СВО и бывших заключённых. Какие суммы грозят нарушителям?

Читать полностью » В Пензе обсуждают введение льгот на муниципальных парковках для ветеранов боевых действий вчера в 3:27

Парковка — в знак благодарности: в Пензе предлагают сделать её бесплатной для ветеранов

В Пензе предложили сделать муниципальные парковки бесплатными для ветеранов боевых действий. Как депутаты хотят реализовать инициативу?

Читать полностью » Гордума Пензы предложила повысить индекс роста тарифов на воду в 2026 году вчера в 2:26

Коммуналка плывёт вверх: пензенские депутаты просят поднять лимит на рост водных тарифов

В Пензе депутаты просят губернатора разрешить рост тарифов на холодное водоснабжение в 2026 году выше предельного уровня. Почему это необходимо?

Читать полностью » В Каменке работают только две АЗС: остальные закрылись из-за нехватки топлива вчера в 1:18

Цены растут, бензин исчезает: в Пензе заправка стала лотереей

Очереди, ограничения на литры и пустые колонки: в Пензе и области водители жалуются на перебои с бензином и рост цен. Что стоит за топливным кризисом?

Читать полностью » В Пензенской области благоустроено лишь 31% дворов и 49% общественных территорий вчера в 0:17

Каждый третий двор — со светом и качелями: в Пензе подсчитали, как на самом деле выглядит благоустройство

В Пензенской области лишь часть дворов и зелёных зон соответствует базовым критериям благоустройства. Почему программы буксуют и что изменят до 2030 года?

Читать полностью » Пензастат: каждый второй воспитатель в регионе работает более 20 лет 27.09.2025 в 23:21

Мужчин — 6,9%, молодых — ещё меньше: кто сегодня идёт работать в детский сад

Более 10 тысяч человек работают в детских садах региона: кто они по профессиям, сколько лет в системе и почему молодых специалистов так мало?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Морские свинки способны узнавать хозяина по голосу через несколько месяцев
Питомцы

Dog-friendly культура в городах: руководство по безопасному и комфортному посещению
Технологии

Spotify пояснил, что не получает дополнительных прав на музыку исполнителей
Красота и здоровье

В России предлагают включить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок
УрФО

Два вагона петербургского метро передадут в музей техники Верхней Пышмы
Спорт и фитнес

Денис Глушаков проведёт прощальный матч 11 октября
Садоводство

Цветная капуста не завязывается при pH почвы ниже 6
Авто и мото

В России сократилось число АЗС: минус 2,6% за два месяца — данные "ОМТ-Консалт"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet