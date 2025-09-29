Попкорн, проектор, и всё по-взрослому: в Пензенской области строят кино вне мегаполисов
Жители Пензенской области получат больше возможностей для культурного досуга: в четырёх населённых пунктах с численностью менее 50 тысяч человек появятся современные кинозалы.
Они будут работать на базе:
-
досуговых центров в Кондоле, Кривошеевке и Золотарёвке,
-
а также в Неверкинском районном Доме культуры.
Поддержка Фонда кино
Эти учреждения успешно прошли конкурсный отбор, организованный Фондом кино. Благодаря этому они получат средства на установку мультимедийного оборудования, необходимого для демонстрации фильмов в цифровом формате.
"Сейчас в Пензенской области работают 11 кинозалов по линии Фонда кино. Они находятся в Кузнецке, Нижнем Ломове, Заречном, Сердобске, Верхнем Ломове, Городище, Вадинске, Никольске, Беково, Тамале и Шемышейке", — напомнили в региональном минкульте.
Финансирование
В 2022 году размер субсидии для победителей конкурса составлял 9 млн рублей. В нынешнем году сумма поддержки пока не уточняется.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru