© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:07

Ночь тревоги и надежды: как Глен Пауэлл ждал одобрения Стивена Кинга

Глен Пауэлл подтвердил, что согласие Стивена Кинга было ключевым для участия в "Бегущем человеке"

Глен Пауэлл поделился воспоминаниями о том, как получил согласие Стивена Кинга на главную роль в новом фильме "Бегущий человек". Актер признался, что ему пришлось ждать оценки писателя, чтобы окончательно утвердиться в роли Бена Ричардса - рабочего, который оказывается участником опасного реалити-шоу.

По словам 36-летнего Пауэлла, режиссер Эдгар Райт сразу предупредил его о необычном условии: согласие на роль зависело от мнения самого Кинга.

"Эдгар предложил мне этот фильм, и я сказал: "Да". А потом, позже тем же вечером, он говорит: "Кстати, ты должен получить одобрение Стивена Кинга. Он собирается посмотреть "Я не киллер" сегодня вечером"", — рассказал Пауэлл на Comic Con в Нью-Йорке.

Актер отметил, что переживания длились всю ночь.

"Мне пришлось ждать всю ночь, пока Стивен Кинг посмотрит "Я не киллер", и надеяться, что утром у меня все еще будет роль. Это ужасно", — признался он.

К счастью, писателю фильм понравился, и Пауэлл официально получил роль.

Роль и подготовка

Пауэлл уточнил, что Бен Ричардс — это герой, чья жизнь меняется радикально, когда он становится участником смертельного реалити-шоу. Для актера это означало не только эмоциональную подготовку, но и физическую. Несмотря на шутку Тома Круза о том, что Пауэлл "не умеет бегать", он активно тренировался для сцены погони и сцен с высокой динамикой.

Творческая ответственность режиссера

Эдгар Райт рассказал, что сам чувствовал напряжение, отправляя сценарий Кингу.

"Вы знаете, Стивен Кинг — это как самый известный учитель английского языка в истории. Я подумал: "Это так нервно — сдавать ему домашнее задание"", — поделился Райт.

Режиссер добавил, что Кинг одобрил проект, что позволило продолжить съемки.

Адаптация и отсылки

Новая версия "Бегущего человека" будет ближе к оригинальной книге 1982 года, но сохранит элементы культового фильма 1987 года с Арнольдом Шварценеггером.

Сравнение версий

Аспект Книга 1982 Фильм 1987 Новая версия
Главный герой Бен Ричардс Бен Ричардс Бен Ричардс
Сюжет Смертельное реалити-шоу Арнольд в шоу Современный взгляд на шоу, ближе к книге
Тематика Социальная критика Экшн и приключения Смешение критики и динамики
Отсылки Оригинальный роман Популярная культовая адаптация Чувство ностальгии и современные технологии

Советы шаг за шагом: подготовка к роли

  1. Просмотреть оригинальные фильмы и прочитать книгу для полного погружения.

  2. Тренировки: бег, силовые упражнения и координация для динамичных сцен.

  3. Работа с режиссером: обсуждение мотиваций персонажа и эмоциональной глубины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Недооценка физических требований → Сложности на съемках → Продуманная подготовка и тренировки.

  2. Пренебрежение оригинальным материалом → Потеря нюансов персонажа → Анализ книги и старого фильма.

  3. Отсутствие взаимодействия с режиссером → Недопонимание ролей → Регулярные обсуждения и репетиции.

А что если…

Если бы Стивен Кинг не одобрил Пауэлла, роль могла бы достаться другому актеру, а подход к фильму изменился бы. Это подчеркивает, как важно согласие автора при работе с адаптациями известных произведений.

FAQ

Как выбрать актера для роли по книге?
Смотрят на прошлые работы, физические и эмоциональные качества, а иногда требуется одобрение автора.

Сколько времени занимает подготовка к роли с физической нагрузкой?
Тренировки обычно длятся несколько месяцев, включая координацию и выносливость.

Что важнее: верность книге или адаптация под современную аудиторию?
Баланс между уважением к оригиналу и современной интерпретацией ключевой для успешной адаптации.

Мифы и правда

  • Миф: любой актер может играть главного героя без согласия автора.

  • Правда: для культовых произведений одобрение автора часто необходимо.

Три интересных факта

  1. Пауэлл целую ночь ждал решения Кинга.

  2. Райт сравнил отправку сценария с "сдачей домашнего задания самому известному учителю английского языка".

  3. Том Круз шутливо отметил, что Пауэлл не умеет бегать, хотя актер активно готовился к физическим сценам.

Исторический контекст

  • 1982 год — выход книги "Бегущий человек" Стивена Кинга.

  • 1987 год — культовая экранизация с Арнольдом Шварценеггером.

  • 2025 год — новая адаптация, которая сочетает уважение к оригиналу и современное видение.

