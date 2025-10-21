Ночь тревоги и надежды: как Глен Пауэлл ждал одобрения Стивена Кинга

Глен Пауэлл поделился воспоминаниями о том, как получил согласие Стивена Кинга на главную роль в новом фильме "Бегущий человек". Актер признался, что ему пришлось ждать оценки писателя, чтобы окончательно утвердиться в роли Бена Ричардса - рабочего, который оказывается участником опасного реалити-шоу.

По словам 36-летнего Пауэлла, режиссер Эдгар Райт сразу предупредил его о необычном условии: согласие на роль зависело от мнения самого Кинга.

"Эдгар предложил мне этот фильм, и я сказал: "Да". А потом, позже тем же вечером, он говорит: "Кстати, ты должен получить одобрение Стивена Кинга. Он собирается посмотреть "Я не киллер" сегодня вечером"", — рассказал Пауэлл на Comic Con в Нью-Йорке.

Актер отметил, что переживания длились всю ночь.

"Мне пришлось ждать всю ночь, пока Стивен Кинг посмотрит "Я не киллер", и надеяться, что утром у меня все еще будет роль. Это ужасно", — признался он.

К счастью, писателю фильм понравился, и Пауэлл официально получил роль.

Роль и подготовка

Пауэлл уточнил, что Бен Ричардс — это герой, чья жизнь меняется радикально, когда он становится участником смертельного реалити-шоу. Для актера это означало не только эмоциональную подготовку, но и физическую. Несмотря на шутку Тома Круза о том, что Пауэлл "не умеет бегать", он активно тренировался для сцены погони и сцен с высокой динамикой.

Творческая ответственность режиссера

Эдгар Райт рассказал, что сам чувствовал напряжение, отправляя сценарий Кингу.

"Вы знаете, Стивен Кинг — это как самый известный учитель английского языка в истории. Я подумал: "Это так нервно — сдавать ему домашнее задание"", — поделился Райт.

Режиссер добавил, что Кинг одобрил проект, что позволило продолжить съемки.

Адаптация и отсылки

Новая версия "Бегущего человека" будет ближе к оригинальной книге 1982 года, но сохранит элементы культового фильма 1987 года с Арнольдом Шварценеггером.

Сравнение версий

Аспект Книга 1982 Фильм 1987 Новая версия Главный герой Бен Ричардс Бен Ричардс Бен Ричардс Сюжет Смертельное реалити-шоу Арнольд в шоу Современный взгляд на шоу, ближе к книге Тематика Социальная критика Экшн и приключения Смешение критики и динамики Отсылки Оригинальный роман Популярная культовая адаптация Чувство ностальгии и современные технологии

