Начали бегать без подготовки? Это прямой путь к травмам и срывам организма

Бег — один из самых доступных и полезных видов физической активности. Он укрепляет сердце, повышает выносливость и помогает поддерживать вес в норме. Но к занятиям нужно подходить грамотно, иначе велика вероятность травм и осложнений. Фитнес-тренер Эдуард Каневский рассказал, с чего стоит начинать новичкам и на что обращать особое внимание.

"Бег противопоказан при ожирении, гипертонии, варикозной болезни и бронхиальной астме. Эти факторы повышают риск осложнений", — заявил Каневский.

С чего начать подготовку

Перед тем как выйти на пробежку, стоит проконсультироваться с врачом. Это особенно важно людям с хроническими заболеваниями и избыточным весом. Медицинский осмотр поможет исключить противопоказания и подобрать оптимальную нагрузку.

Правильная экипировка

Немаловажную роль играет обувь и одежда.

"От кроссовок зависит не только комфорт, но и техника бега, скорость и лёгкость прохождения дистанции. Также важно выбирать одежду и обувь с учётом покрытия, погоды и дистанции", — отметил Каневский.

Современные беговые кроссовки оснащаются амортизирующей подошвой и поддерживающими вставками, что снижает нагрузку на суставы. Одежду лучше выбирать из дышащих тканей, а в прохладную погоду использовать многослойный принцип.

Техника и дыхание

"Ошибки в этих аспектах приводят к усталости и травмам. Регулярные занятия, контроль питания и режима восстановления помогают выдерживать длинные дистанции", — добавил Каневский.

Главное правило — бежать в комфортном темпе, сохраняя ровное дыхание. Новичкам лучше начинать с чередования ходьбы и лёгкого бега, постепенно увеличивая продолжительность.

Советы шаг за шагом

Пройдите медицинский осмотр перед стартом. Подберите подходящие беговые кроссовки. Выбирайте одежду по сезону и погоде. Начинайте с коротких пробежек, не форсируя дистанцию. Контролируйте дыхание и технику постановки стопы. Не забывайте о восстановлении — полноценный сон и питание важны не меньше тренировки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Бегать в обычных кроссовках → риск травм → выбрать обувь с амортизацией.

Игнорировать дыхание → быстрая усталость → дыхание носом на вдохе, ртом на выдохе.

Начинать с длинных дистанций → перегрузка организма → постепенное увеличение нагрузки.

А что если…

Нет возможности бегать на улице? Подойдёт беговая дорожка.

Хочется разнообразия? Попробуйте трейлраннинг или скандинавскую ходьбу.

Нет времени на долгие пробежки? 15-20 минут регулярного бега лучше, чем редкие часовые марафоны.

Плюсы и минусы бега