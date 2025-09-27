Начали бегать без подготовки? Это прямой путь к травмам и срывам организма
Бег — один из самых доступных и полезных видов физической активности. Он укрепляет сердце, повышает выносливость и помогает поддерживать вес в норме. Но к занятиям нужно подходить грамотно, иначе велика вероятность травм и осложнений. Фитнес-тренер Эдуард Каневский рассказал, с чего стоит начинать новичкам и на что обращать особое внимание.
"Бег противопоказан при ожирении, гипертонии, варикозной болезни и бронхиальной астме. Эти факторы повышают риск осложнений", — заявил Каневский.
С чего начать подготовку
Перед тем как выйти на пробежку, стоит проконсультироваться с врачом. Это особенно важно людям с хроническими заболеваниями и избыточным весом. Медицинский осмотр поможет исключить противопоказания и подобрать оптимальную нагрузку.
Правильная экипировка
Немаловажную роль играет обувь и одежда.
"От кроссовок зависит не только комфорт, но и техника бега, скорость и лёгкость прохождения дистанции. Также важно выбирать одежду и обувь с учётом покрытия, погоды и дистанции", — отметил Каневский.
Современные беговые кроссовки оснащаются амортизирующей подошвой и поддерживающими вставками, что снижает нагрузку на суставы. Одежду лучше выбирать из дышащих тканей, а в прохладную погоду использовать многослойный принцип.
Техника и дыхание
"Ошибки в этих аспектах приводят к усталости и травмам. Регулярные занятия, контроль питания и режима восстановления помогают выдерживать длинные дистанции", — добавил Каневский.
Главное правило — бежать в комфортном темпе, сохраняя ровное дыхание. Новичкам лучше начинать с чередования ходьбы и лёгкого бега, постепенно увеличивая продолжительность.
Советы шаг за шагом
-
Пройдите медицинский осмотр перед стартом.
-
Подберите подходящие беговые кроссовки.
-
Выбирайте одежду по сезону и погоде.
-
Начинайте с коротких пробежек, не форсируя дистанцию.
-
Контролируйте дыхание и технику постановки стопы.
-
Не забывайте о восстановлении — полноценный сон и питание важны не меньше тренировки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Бегать в обычных кроссовках → риск травм → выбрать обувь с амортизацией.
-
Игнорировать дыхание → быстрая усталость → дыхание носом на вдохе, ртом на выдохе.
-
Начинать с длинных дистанций → перегрузка организма → постепенное увеличение нагрузки.
А что если…
-
Нет возможности бегать на улице? Подойдёт беговая дорожка.
-
Хочется разнообразия? Попробуйте трейлраннинг или скандинавскую ходьбу.
-
Нет времени на долгие пробежки? 15-20 минут регулярного бега лучше, чем редкие часовые марафоны.
Плюсы и минусы бега
|Плюсы
|Минусы
|Доступность, не требует абонемента
|Риск травм при неправильной технике
|Улучшение работы сердца и лёгких
|Противопоказан при ряде заболеваний
|Помогает контролировать вес
|Требует регулярности
|Поднимает настроение
|Нужна качественная обувь
FAQ
Как выбрать кроссовки для бега?
Лучше ориентироваться на спортивные бренды с амортизацией и поддержкой стопы.
Сколько раз в неделю нужно бегать новичку?
Оптимально — 2–3 раза, начиная с лёгких пробежек по 15–20 минут.
Можно ли бегать при варикозе?
Нет, это противопоказание. В таком случае лучше заменить бег плаванием или велотренировками.
