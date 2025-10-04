Бег ворует годы у старости: простая привычка продлевает жизнь на 4 года

Желание прожить дольше и чувствовать себя энергичнее знакомо каждому. Медики утверждают: для этого не всегда нужны дорогостоящие препараты или сложные процедуры. Одним из самых доступных способов продлить жизнь и сохранить здоровье может стать обычный бег. О том, почему пробежки так полезны, рассказал в интервью "Газете.ru" старший инструктор-методист лечебной физкультуры Кирилл Антонов.

Почему именно бег

Физическая активность в целом улучшает работу организма, но у бега есть свои особые преимущества. Это не только тренировка сердечно-сосудистой системы, но и эффективная профилактика возрастных заболеваний.

"Регулярные пробежки способны увеличить продолжительность жизни на три-четыре года", — сказал Антонов.

Специалист отметил, что такие нагрузки снижают риск инсультов и инфарктов примерно на 30%.

Как бег влияет на организм

Уже после нескольких месяцев тренировок отмечаются положительные изменения.

Улучшается работа сердца и сосудов.

Снижается уровень "плохого" холестерина.

Повышается эластичность сосудов.

Активизируются когнитивные функции: память и концентрация становятся лучше.

Есть и долгосрочные эффекты: клетки у бегунов стареют медленнее, чем у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

Сравнение беговых нагрузок и других видов активности