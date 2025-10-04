Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подготовка к тренировке
© unsplash.com by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:16

Бег ворует годы у старости: простая привычка продлевает жизнь на 4 года

Желание прожить дольше и чувствовать себя энергичнее знакомо каждому. Медики утверждают: для этого не всегда нужны дорогостоящие препараты или сложные процедуры. Одним из самых доступных способов продлить жизнь и сохранить здоровье может стать обычный бег. О том, почему пробежки так полезны, рассказал в интервью "Газете.ru" старший инструктор-методист лечебной физкультуры Кирилл Антонов.

Почему именно бег

Физическая активность в целом улучшает работу организма, но у бега есть свои особые преимущества. Это не только тренировка сердечно-сосудистой системы, но и эффективная профилактика возрастных заболеваний.

"Регулярные пробежки способны увеличить продолжительность жизни на три-четыре года", — сказал Антонов.

Специалист отметил, что такие нагрузки снижают риск инсультов и инфарктов примерно на 30%.

Как бег влияет на организм

Уже после нескольких месяцев тренировок отмечаются положительные изменения.

  • Улучшается работа сердца и сосудов.

  • Снижается уровень "плохого" холестерина.

  • Повышается эластичность сосудов.

  • Активизируются когнитивные функции: память и концентрация становятся лучше.

Есть и долгосрочные эффекты: клетки у бегунов стареют медленнее, чем у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

Сравнение беговых нагрузок и других видов активности

Вид активности Основные плюсы Минусы/ограничения
Бег Кардионагрузка, снижение холестерина, профилактика инсультов Нагрузка на суставы
Ходьба Мягкое воздействие, доступность Эффект менее выраженный
Велосипед Развитие мышц ног, выносливость Требует условий и инвентаря
Плавание Безопасно для суставов, общая нагрузка на тело Нужен бассейн или водоём

Советы шаг за шагом: как начать бегать

  1. Проконсультируйтесь с врачом, особенно при хронических заболеваниях.

  2. Подберите удобную обувь с амортизацией.

  3. Начинайте с коротких дистанций — 10-15 минут лёгкой пробежки.

  4. Постепенно увеличивайте время и темп.

  5. Не забывайте про разминку и заминку.

  6. Тренируйтесь 2-3 раза в неделю.

"Начинать пробежки нужно после консультации с врачом", — подчеркнул Антонов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выходить на бег без подготовки и разогрева.
    Последствие: травмы связок и суставов.
    Альтернатива: обязательная разминка и растяжка.

  • Ошибка: бегать ежедневно по 10 км сразу.
    Последствие: перегрузка, проблемы с сердцем и коленями.
    Альтернатива: постепенное увеличение дистанции.

  • Ошибка: выбирать обувь без амортизации.
    Последствие: боль в стопах и позвоночнике.
    Альтернатива: кроссовки для бега с поддержкой стопы.

А что если бегать утром или вечером?

Утренние пробежки заряжают энергией на день и помогают контролировать вес. Вечерние — снимают стресс и улучшают сон. Здесь важно учитывать собственный биоритм: кому-то легче тренироваться утром, а кто-то чувствует пик выносливости вечером.

