Бег ворует годы у старости: простая привычка продлевает жизнь на 4 года
Желание прожить дольше и чувствовать себя энергичнее знакомо каждому. Медики утверждают: для этого не всегда нужны дорогостоящие препараты или сложные процедуры. Одним из самых доступных способов продлить жизнь и сохранить здоровье может стать обычный бег. О том, почему пробежки так полезны, рассказал в интервью "Газете.ru" старший инструктор-методист лечебной физкультуры Кирилл Антонов.
Почему именно бег
Физическая активность в целом улучшает работу организма, но у бега есть свои особые преимущества. Это не только тренировка сердечно-сосудистой системы, но и эффективная профилактика возрастных заболеваний.
"Регулярные пробежки способны увеличить продолжительность жизни на три-четыре года", — сказал Антонов.
Специалист отметил, что такие нагрузки снижают риск инсультов и инфарктов примерно на 30%.
Как бег влияет на организм
Уже после нескольких месяцев тренировок отмечаются положительные изменения.
-
Улучшается работа сердца и сосудов.
-
Снижается уровень "плохого" холестерина.
-
Повышается эластичность сосудов.
-
Активизируются когнитивные функции: память и концентрация становятся лучше.
Есть и долгосрочные эффекты: клетки у бегунов стареют медленнее, чем у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни.
Сравнение беговых нагрузок и других видов активности
|Вид активности
|Основные плюсы
|Минусы/ограничения
|Бег
|Кардионагрузка, снижение холестерина, профилактика инсультов
|Нагрузка на суставы
|Ходьба
|Мягкое воздействие, доступность
|Эффект менее выраженный
|Велосипед
|Развитие мышц ног, выносливость
|Требует условий и инвентаря
|Плавание
|Безопасно для суставов, общая нагрузка на тело
|Нужен бассейн или водоём
Советы шаг за шагом: как начать бегать
-
Проконсультируйтесь с врачом, особенно при хронических заболеваниях.
-
Подберите удобную обувь с амортизацией.
-
Начинайте с коротких дистанций — 10-15 минут лёгкой пробежки.
-
Постепенно увеличивайте время и темп.
-
Не забывайте про разминку и заминку.
-
Тренируйтесь 2-3 раза в неделю.
"Начинать пробежки нужно после консультации с врачом", — подчеркнул Антонов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выходить на бег без подготовки и разогрева.
Последствие: травмы связок и суставов.
Альтернатива: обязательная разминка и растяжка.
-
Ошибка: бегать ежедневно по 10 км сразу.
Последствие: перегрузка, проблемы с сердцем и коленями.
Альтернатива: постепенное увеличение дистанции.
-
Ошибка: выбирать обувь без амортизации.
Последствие: боль в стопах и позвоночнике.
Альтернатива: кроссовки для бега с поддержкой стопы.
А что если бегать утром или вечером?
Утренние пробежки заряжают энергией на день и помогают контролировать вес. Вечерние — снимают стресс и улучшают сон. Здесь важно учитывать собственный биоритм: кому-то легче тренироваться утром, а кто-то чувствует пик выносливости вечером.
