Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:15

Бег в жару: как тренировка может обернуться тепловым ударом

Тренер Ольга Яблокова назвала правила безопасного бега в жаркую погоду

Бег в жаркую погоду требует особой осторожности, чтобы тренировка принесла пользу, а не вред. Фитнес-тренер Ольга Яблокова в беседе со "Спорт-Экспресс" поделилась простыми, но важными рекомендациями.

Время для пробежки

Лучше всего тренироваться ранним утром или поздним вечером, когда температура воздуха комфортнее.

"Важно помнить, что самые жаркие часы — с 11:00 до 16:00. И в это время лучше избегать занятий спортом на улице. Есть риски получить тепловые удар и обезвоживание", — подчеркнула Ольга Яблокова.

Где бегать

Оптимально выбирать парки или лесные маршруты, где есть тень и прохлада. Длительное пребывание на открытом солнце повышает нагрузку на организм и увеличивает риск перегрева.

Экипировка

Для пробежек подойдут лёгкая и светлая спортивная одежда, хорошо отводящая влагу. Полезно использовать специальные комплекты для бега. Обязательный аксессуар — кепка, которая защищает голову от прямых солнечных лучей.

Таким образом, соблюдая эти правила, можно безопасно заниматься бегом даже в тёплое время года, сохраняя здоровье и удовольствие от тренировок.

