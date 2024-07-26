Ученые из США и Китая выяснили, что из всех дисциплин летних Олимпийских игр 2024 года спринт на 100 метров требует наибольших затрат калорий — 91,2 ккал/кг/час. Это связано с тем, что ускорение потребляет больше энергии, чем бег с постоянной скоростью.
Для сравнения, марафонский бег требует значительно меньше энергии (21 ккал/кг/час), но за длительный забег атлеты сжигают около 2340 калорий. Также значительные энергозатраты наблюдаются в езде на велосипеде, скоростной гребле, спортивных единоборствах и прыжках на батуте.
Энергетические потребности в плавании зависят от стиля, уровня мастерства и условий проведения соревнований.
Фото: flickr.com/Chris Hunkeler (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Во Франции созвали чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта
В Париже, в связи с нарушениями в работе железнодорожной сети из-за актов саботажа в день начала Олимпийских игр, было решено собрать чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта, как сообщает телеканал BFM TV.
В Windows 11 появилась возможность беспроводной работы с файлами Android-смартфона
В последней тестовой версии Windows 11 добавлена функция беспроводной работы с файлами Android-смартфона через "Проводник".
Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3
В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки.
В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ
Ученые из американского Центра исследований инфекционных заболеваний и Национального центра исследований приматов Тулейна разработали новую вирусную частицу на основе белка Rev для борьбы с ВИЧ.