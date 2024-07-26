Ученые из США и Китая выяснили, что из всех дисциплин летних Олимпийских игр 2024 года спринт на 100 метров требует наибольших затрат калорий — 91,2 ккал/кг/час. Это связано с тем, что ускорение потребляет больше энергии, чем бег с постоянной скоростью.

Для сравнения, марафонский бег требует значительно меньше энергии (21 ккал/кг/час), но за длительный забег атлеты сжигают около 2340 калорий. Также значительные энергозатраты наблюдаются в езде на велосипеде, скоростной гребле, спортивных единоборствах и прыжках на батуте.

Энергетические потребности в плавании зависят от стиля, уровня мастерства и условий проведения соревнований.

Фото: flickr.com/Chris Hunkeler (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)