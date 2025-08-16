Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Что скрывает слизь в горле во время бега

Врачи Cleveland Clinic перечислили причины выделения мокроты при пробежке

Даже самые лёгкие пробежки могут превратиться в испытание, если к ним добавить холодный ветер, смог или неприятное першение в горле с комочками слизи. Такое состояние знакомо многим бегунам — и опытным, и новичкам. Причин накопления мокроты во время бега несколько: обезвоживание, аллергия, низкое качество воздуха или астма. Разберём, что именно провоцирует появление слизи и как сделать пробежку максимально комфортной.

Почему возникает слизь во время бега

Влажная среда во рту и горле — естественная защита организма. Когда при активном дыхании слизистая пересыхает, организм компенсирует это выделением дополнительной слизи. Но если добавить внешние раздражители, ситуация ухудшается. Например, загрязнённый воздух, пыльца растений, холодная погода или астматические реакции могут резко усилить этот процесс.

Частые причины:

Аллергия — сезонная или постоянная, она запускает защитную реакцию организма, вызывая насморк, кашель и избыточную слизь.
Астма, в том числе физически индуцированная — воспаление дыхательных путей, провоцирующее выделение мокроты.
Холодный воздух — сушит слизистую, из-за чего железы активно выделяют слизь для удержания влаги.

Как уменьшить количество слизи при беге

Пейте достаточно жидкости

Употребление воды до и после пробежки помогает избежать пересыхания слизистых. Признак хорошей гидратации — прозрачная или светло-жёлтая моча и регулярное посещение туалета каждые 2-3 часа.

Выбирайте чистый воздух

Перед тренировкой проверьте индекс качества воздуха. В дни с сильным загрязнением или задымлённостью лучше бегать в помещении — на дорожке в спортзале или дома.

Корректируйте тренировки при аллергии

Если у вас сезонная аллергия, планируйте пробежки на время с низким содержанием пыльцы. Например, весной и летом уровень пыльцы трав и деревьев выше вечером, а в конце лета и осенью — утром. Можно использовать безрецептурные антигистаминные, но только после консультации с врачом.

Используйте ингалятор при астме

При астме или бронхоспазмах перед пробежкой стоит применять ингалятор в соответствии с назначением врача. Это снизит воспаление и предотвратит накопление слизи.

Что может рассказать цвет слизи

  • Прозрачная — норма, но возможна аллергия.
  • Белая — лёгкая заложенность.
  • Жёлтая — развивающаяся простуда или инфекция.
  • Зелёная — активная инфекция; при сохранении симптомов более 10 дней — к врачу.
  • Розовая/красная — сухость или кровотечение в носу.
  • Коричневая — засохшая кровь или частицы пыли.
  • Чёрная — возможно, грибковая инфекция или вдыхание строительной пыли.

Если цвет слизи остаётся изменённым несколько дней, лучше обратиться к специалисту.

Интересный факт

Исследования показывают, что даже при лёгком обезвоживании вязкость слизи увеличивается, а её удаление из дыхательных путей замедляется почти на 30 %. Это значит, что обычный стакан воды до пробежки может заметно облегчить дыхание.

