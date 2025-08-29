Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by The National Guard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Бег, который может стоить здоровья: чем опасны пробежки при высоком давлении

Донна Арнетт из Университета Кентукки объяснила опасности бега при высоком давлении

Многие американцы выходят на пробежку ради здоровья, но среди них немало людей с повышенным давлением. По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), более 100 миллионов жителей США страдают гипертонией. Это значит, что тысячи бегунов, осознавая или нет, совершают свои тренировки с этим диагнозом.

Почему это важно

Даже у активных людей может быть высокое давление. В исследовании, опубликованном в журнале Heart в 2019 году, выяснилось: до трети спортсменов — от школьников до профессионалов — имеют гипертонию. При этом гипертония часто протекает незаметно.

"Это "тихая болезнь", которая может не иметь симптомов", — отметила декан колледжа общественного здоровья Университета Кентукки, бывший президент AHA Донна Арнетт.

Знание своих показателей давления — ключевой шаг к безопасным тренировкам. Врачи рекомендуют не ограничиваться замерами на приёмах, а пользоваться домашними тонометрами или бесплатными аппаратами в аптеках.

Как работает давление

Сердце при каждом сокращении толкает кровь в сосуды.

"Представьте садовый шланг: один человек включает и выключает подачу воды, а другой открывает и закрывает клапан на конце. Так работает сердце и давление", — пояснил директор программы спортивной медицины Университета Миннесоты Уильям Робертс.

Показатели давления состоят из двух чисел: верхнего (систолического) — в момент сокращения сердца, и нижнего (диастолического) — в паузах между ударами. Если хотя бы одно значение стабильно выше нормы, нагрузка на сосуды и сердце возрастает.

Что происходит при нагрузке

Во время кардиотренировок сердце работает активнее, поэтому верхнее давление может временно подниматься. По данным AHA, оно способно достигать 200 мм рт. ст., но при условии, что после тренировки показатели приходят в норму, это считается допустимым. Одновременно мышцы посылают сигнал сосудам расширяться, что снижает общий риск скачков.

Однако силовые упражнения требуют осторожности: задержка дыхания и напряжение мышц могут провоцировать кратковременные, но резкие подъемы давления.

Может ли спорт защитить от гипертонии

Несмотря на пользу активности, она не гарантирует "иммунитет" от болезни. Обзор более 50 исследований, опубликованный в British Journal of Sports Medicine, показал: у спортсменов и у обычных людей частота гипертонии примерно одинакова. Более того, экстремальные нагрузки, вроде марафонов, по данным исследования 2017 года в Biomedical Research International, способны повышать риск осложнений, включая инфаркты.

Когда нужно насторожиться

Иногда организм подаёт тревожные сигналы: сильная головная боль, проблемы со зрением, тяжесть в груди.

"Пациенты могут жаловаться на трудности с концентрацией, одышку, ощущение сердцебиения", — сказала Донна Арнетт.

Опасными признаками считаются также головокружение, резкая усталость, покраснение лица. В таких случаях необходимо прекратить нагрузку и обратиться к врачу.

Как тренироваться безопасно

Если у вас диагностирована гипертония, это не повод отказываться от бега. Но важно соблюдать правила:
• согласовать план нагрузок с врачом;
• начинать с умеренного темпа и постепенно увеличивать интенсивность;
• чередовать пробежки с йогой, плаванием или ходьбой;
• следить за питанием и качеством восстановления.

Тем, кто только планирует бегать после постановки диагноза, специалисты советуют разрабатывать программу совместно с доктором или фитнес-тренером. Такой подход снижает риски и делает спорт максимально полезным.

Читайте также

Отжимания: 20-минутная тренировка для начинающих и продвинутых от фитнес-инструкторов сегодня в 7:50

Отжимания, которые прокачают всё тело за 20 минут — но делают их единицы

Отжимания могут стать полноценной заменой тренажёрного зала. Узнайте, как всего за 20 минут прокачать всё тело с помощью простых вариаций.

Читать полностью » Обязательные меры безопасности на outdoor-тренировках назвали врачи-инфекционисты США сегодня в 7:30

Маска, расстояние, солнце: три условия, без которых тренировка превращается в риск

Во время пандемии фитнес вышел на улицу. Но насколько это безопасно, и какие правила помогут снизить риски во время уличных тренировок.

Читать полностью » Грейсон Уикхэм: массажный ролик снижает риск травм и облегчает боль в мышцах сегодня в 4:30

Секрет спортсменов: как простой ролик заменяет массаж и возвращает лёгкость телу

Простое приспособление помогает не только снять напряжение после тренировки, но и предотвратить травмы. Узнайте, как использовать его с пользой.

Читать полностью » Программа: 20 секунд работы и 10 отдыха в формате табата плюс AMRAP на 4 минуты сегодня в 4:26

Всего 4 минуты — и мышцы горят: секрет взрывного CrossFit-комплекса

Тренировка, которая сочетает Табату и AMRAP, проверит вашу выносливость и силу. Узнайте, как масштабировать упражнения под свой уровень.

Читать полностью » Ученые США: после 30 лет люди теряют до 5% мышечной массы каждое десятилетие сегодня в 4:10

Силовые тренировки после 50: простые движения, которые возвращают молодость телу

Силовые тренировки после 50 помогают сохранить мышцы, укрепить кости и оставаться независимым. Узнайте, с чего начать и какие упражнения выбрать.

Читать полностью » Хейли Лотт представила 20-минутный виньяса-йога флоу для новичков сегодня в 3:50

Эта простая последовательность йоги скрывает больше силы, чем час в спортзале

20-минутный комплекс виньяса-йоги поможет укрепить тело и вернуть спокойствие. Узнайте, как дыхание и движение превращаются в единый поток.

Читать полностью » Тренировка 3-1-30-1 на беговой дорожке помогает повысить выносливость сегодня в 3:30

Интервалы на беговой дорожке — секрет, который меняет результат за 20 минут

Эта 20-минутная программа на беговой дорожке поможет повысить выносливость и скорость, если вы устали от однообразных тренировок.

Читать полностью » Программа дня в CrossFit: 4 раунда бега и приседаний с весом собственного тела сегодня в 3:22

Программа на пределе: 4 раунда бега и штанги превращают тренировку в испытание

Интенсивная тренировка: бег и приседания со штангой проверят на прочность не только ноги, но и выносливость в целом. Сможете ли пройти все 4 раунда?

Читать полностью »

