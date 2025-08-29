Бег, который может стоить здоровья: чем опасны пробежки при высоком давлении

Многие американцы выходят на пробежку ради здоровья, но среди них немало людей с повышенным давлением. По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), более 100 миллионов жителей США страдают гипертонией. Это значит, что тысячи бегунов, осознавая или нет, совершают свои тренировки с этим диагнозом.

Почему это важно

Даже у активных людей может быть высокое давление. В исследовании, опубликованном в журнале Heart в 2019 году, выяснилось: до трети спортсменов — от школьников до профессионалов — имеют гипертонию. При этом гипертония часто протекает незаметно.

"Это "тихая болезнь", которая может не иметь симптомов", — отметила декан колледжа общественного здоровья Университета Кентукки, бывший президент AHA Донна Арнетт.

Знание своих показателей давления — ключевой шаг к безопасным тренировкам. Врачи рекомендуют не ограничиваться замерами на приёмах, а пользоваться домашними тонометрами или бесплатными аппаратами в аптеках.

Как работает давление

Сердце при каждом сокращении толкает кровь в сосуды.

"Представьте садовый шланг: один человек включает и выключает подачу воды, а другой открывает и закрывает клапан на конце. Так работает сердце и давление", — пояснил директор программы спортивной медицины Университета Миннесоты Уильям Робертс.

Показатели давления состоят из двух чисел: верхнего (систолического) — в момент сокращения сердца, и нижнего (диастолического) — в паузах между ударами. Если хотя бы одно значение стабильно выше нормы, нагрузка на сосуды и сердце возрастает.

Что происходит при нагрузке

Во время кардиотренировок сердце работает активнее, поэтому верхнее давление может временно подниматься. По данным AHA, оно способно достигать 200 мм рт. ст., но при условии, что после тренировки показатели приходят в норму, это считается допустимым. Одновременно мышцы посылают сигнал сосудам расширяться, что снижает общий риск скачков.

Однако силовые упражнения требуют осторожности: задержка дыхания и напряжение мышц могут провоцировать кратковременные, но резкие подъемы давления.

Может ли спорт защитить от гипертонии

Несмотря на пользу активности, она не гарантирует "иммунитет" от болезни. Обзор более 50 исследований, опубликованный в British Journal of Sports Medicine, показал: у спортсменов и у обычных людей частота гипертонии примерно одинакова. Более того, экстремальные нагрузки, вроде марафонов, по данным исследования 2017 года в Biomedical Research International, способны повышать риск осложнений, включая инфаркты.

Когда нужно насторожиться

Иногда организм подаёт тревожные сигналы: сильная головная боль, проблемы со зрением, тяжесть в груди.

"Пациенты могут жаловаться на трудности с концентрацией, одышку, ощущение сердцебиения", — сказала Донна Арнетт.

Опасными признаками считаются также головокружение, резкая усталость, покраснение лица. В таких случаях необходимо прекратить нагрузку и обратиться к врачу.

Как тренироваться безопасно

Если у вас диагностирована гипертония, это не повод отказываться от бега. Но важно соблюдать правила:

• согласовать план нагрузок с врачом;

• начинать с умеренного темпа и постепенно увеличивать интенсивность;

• чередовать пробежки с йогой, плаванием или ходьбой;

• следить за питанием и качеством восстановления.

Тем, кто только планирует бегать после постановки диагноза, специалисты советуют разрабатывать программу совместно с доктором или фитнес-тренером. Такой подход снижает риски и делает спорт максимально полезным.