Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
боль в спине
боль в спине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Пробежка превратилась в испытание? Возможно, вы совершаете одну из трёх типичных ошибок

Причины боли в боку при беге и способы её устранения — рекомендации тренера Дженни Хадфилд

Боль в боку во время бега знакома многим, особенно тем, кто не привык тренироваться регулярно. Она способна испортить любое занятие, заставив остановиться на полпути. Почему это происходит, можно ли предотвратить и как действовать, если бок уже "скрутило"? Разберёмся подробно, шаг за шагом.

Почему возникает боль в боку

Боковые спазмы во время бега — результат сочетания нескольких факторов. Основная причина кроется в работе диафрагмы. Этот куполообразный мышечный орган отвечает за дыхание, и когда он перенапрягается, появляется резкая боль под рёбрами. Особенно часто это случается, если человек начинает бег с неподготовленным организмом или нарушает режим питания перед тренировкой.

Классическая ошибка — поесть прямо перед пробежкой. Плотный перекус, а тем более полноценный обед незадолго до старта, перегружает желудок. Организм тратит ресурсы на переваривание пищи, а не на поддержание дыхания и движений. В итоге возникает спазм, который спортсмены в шутку называют "привет от желудка печени".

"Есть много факторов возникновения колик в боку, и одни из них — это что и когда было съедено", — отметила тренер Дженни Хадфилд, автор книг Marathoning for Mortals и Running for Mortals.

По словам специалиста, даже если поесть за два часа до тренировки, боль может всё равно появиться — из-за состава пищи. Блюда с высоким содержанием жиров и клетчатки перевариваются дольше, раздражают желудок и вызывают тяжесть.

Советы шаг за шагом

1. Подберите правильное питание перед бегом

Оптимальное время между приёмом пищи и началом тренировки индивидуально. Некоторым хватает полутора часов, другим — трёх. Чтобы найти свой баланс, полезно вести дневник тренировок и фиксировать, после какого интервала боль не появляется. Лучше выбирать лёгкие продукты: бананы, каши, нежирный йогурт. Избегайте орехов, авокадо, сыра и жирного мяса перед бегом — они дольше задерживаются в желудке.

2. Не стартуйте слишком быстро

Начало пробежки в высоком темпе часто становится причиной боли. Когда организм не успевает адаптироваться, дыхание сбивается, лёгкие работают с перегрузкой, а диафрагма реагирует спазмом. Оптимально первые пять минут бежать медленно, разогревая тело и постепенно увеличивая скорость. Такой подход помогает избежать задыхания и позволяет мышцам плавно включиться в работу.

3. Синхронизируйте дыхание с движением

У профессиональных пловцов дыхание всегда подчинено ритму движений — вдохи происходят только, когда лицо над водой. Бегуны могут использовать этот принцип, подбирая схему "вдох на четыре шага — выдох на четыре". При ускорении ритм можно уменьшить. Синхронизация помогает не только избежать боли, но и улучшает транспорт кислорода к мышцам, повышая выносливость и эффективность тренировки.

4. Замедлитесь и сделайте глубокий выдох

Если спазм уже возник, не стоит терпеть. Замедлите темп и сделайте несколько глубоких выдохов. При этом важно, чтобы выдох совпадал с ударом ноги, противоположной стороне боли, о землю. Это помогает перераспределить нагрузку между сторонами корпуса и снизить напряжение. Например, если болит левый бок, выдыхайте, когда правая нога касается поверхности. Через несколько циклов мышцы расслабятся, и боль уменьшится.

5. Сделайте наклон вперёд

Когда боль настигла неожиданно, остановитесь и слегка наклонитесь вперёд, напрягая мышцы пресса. Это помогает снять спазм с диафрагмы и уменьшить болевые ощущения. Главное — не делать резких движений, чтобы не усугубить дискомфорт.

6. Используйте растяжку

Растяжка — простой способ вернуть мышцам эластичность. Поднимите правую руку вверх и наклонитесь влево, задержитесь на 20-30 секунд, затем поменяйте стороны. Такие движения снимают напряжение, улучшают кровоток и ускоряют восстановление после нагрузки.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: плотный приём пищи менее чем за час до пробежки.
  • Последствие: спазм и чувство тяжести в боку, тошнота.
  • Альтернатива: перекусить лёгкими углеводами — бананом, овсяным батончиком или изотоником.
  • Ошибка: резкий старт на высокой скорости.
  • Последствие: сбитое дыхание, быстрое утомление.
  • Альтернатива: начать медленно, включив разогревающую разминку и плавное ускорение.
  • Ошибка: неправильное дыхание.
  • Последствие: спазм диафрагмы, колика.
  • Альтернатива: использовать ритм вдох-выдох в четыре шага, следить за осанкой и не сутулиться.

А что если боль всё же появилась?

Если во время пробежки бок "схватил" резко, не нужно паниковать. Замедлитесь, сделайте глубокий выдох, немного наклонитесь и продолжайте движение в спокойном темпе. Важно сохранять ритмичное дыхание и не останавливаться мгновенно — резкая пауза может усилить спазм. Если боль не уходит, сделайте растяжку или просто перейдите на шаг. После завершения пробежки полезно сделать несколько упражнений на дыхание — это укрепит диафрагму и снизит вероятность повторения проблемы.

FAQ

Какое питание лучше перед пробежкой?
За 2-3 часа до бега съешьте лёгкую пищу: овсянку, фрукты, йогурт. Избегайте жирного и жареного — они дольше перевариваются.

Можно ли бегать на голодный желудок?
Да, если тренировка утренняя и короткая. Но при длительных пробежках лучше выпить изотоник или съесть банан, чтобы не было головокружения.

Что делать, если боль возвращается часто?
Проверить технику дыхания, скорректировать питание и проконсультироваться с врачом. Иногда постоянные спазмы указывают на проблемы ЖКТ или диафрагмы.

Мифы и правда

  • Миф: боль в боку — показатель плохой физической формы.
  • Правда: колики случаются даже у профессиональных спортсменов, особенно при нарушении дыхания или питания.
  • Миф: если бок заболел, нужно сразу остановиться.
  • Правда: лучше замедлиться, выровнять дыхание и позволить телу восстановиться.
  • Миф: боль всегда появляется справа.
  • Правда: спазм может возникать с любой стороны — всё зависит от нагрузки и индивидуальных особенностей тела.

3 интересных факта

  • По статистике, более 70% бегунов хотя бы раз сталкивались с болью в боку.

  • Укрепление мышц пресса и диафрагмы снижает вероятность спазмов почти вдвое.

  • Лёгкая растяжка после каждой тренировки улучшает дыхание и помогает бегать дольше без дискомфорта.

Исторический контекст

Ещё в античные времена атлеты знали о проблеме боли в боку. Греческие наставники советовали своим ученикам не начинать бег после еды и практиковали дыхательные упражнения. Современные тренеры лишь подтверждают, что старые принципы работают и сегодня: умеренность, ритм и правильное дыхание — залог комфортной пробежки.

Зная причины возникновения боли и способы её устранения, можно не только избежать неприятных ощущений, но и повысить удовольствие от каждой тренировки. Ведь бег — это не испытание, а возможность почувствовать гармонию с собственным телом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Простая программа для восстановления тонуса мышц живота — рекомендации тренеров сегодня в 7:10
Первые шаги к идеальному животу: тренировка, которая спасёт спину и осанку

Лето всё ближе, а тело требует внимания. Узнайте, с каких простых шагов начать путь к сильному прессу без боли и изнуряющих тренировок.

Читать полностью » Как использовать городскую среду для функционального бега — советы тренеров сегодня в 6:50
Те же улицы, новый драйв: секрет, который возвращает интерес к бегу

Город может стать лучшей тренировочной площадкой, если использовать его правильно. Узнайте, как превратить пробежку в увлекательное приключение с пользой для тела.

Читать полностью » Функциональный тренинг дома помогает бегунам поддерживать форму — мнение экспертов сегодня в 6:10
Эти 15 минут заменят пробежку: тело удивится, насколько выносливым оно стало

Не можете выйти на пробежку? Это не повод отменять спорт. Узнайте, как функциональный тренинг поможет бегунам поддерживать форму без бега.

Читать полностью » Как приложения Nike Run Club и Strava помогают пробежать первые 5 км — данные разработчиков сегодня в 5:50
От дивана до финиша: секреты, которые помогут добежать без боли и усталости

Хочется пробежать первые 5 км, но не знаете, с чего начать? Узнайте, какие приложения помогут пройти путь от дивана до финишной черты без травм и скуки.

Читать полностью » Стоматологическая ассоциация Британии сообщила: 40 % бегунов страдают от эрозии эмали сегодня в 5:10
Спорт рушит не только мышцы: как тренировки незаметно убивают зубы

Многие спортсмены сталкиваются с неожиданной проблемой — разрушением зубов. Узнайте, какие привычки во время тренировок вредят эмали и как её защитить.

Читать полностью » Физиотерапевты признали позу собаки мордой вниз эффективным способом растяжки икроножных мышц сегодня в 4:50
Мышцы, которые работают даже во сне: почему они страдают первыми после бега

Боль в икрах после пробежки знакома многим. Узнайте, как простые упражнения помогут снять напряжение, улучшить гибкость и избежать травм.

Читать полностью » Физиотерапевт Иванов заявил, что пяти минут у стены достаточно для укрепления спины сегодня в 4:14
Обычная стена работает лучше тренажёра: упражнение, полезное для осанки, о котором забыли

Одно простое упражнение без тренажёров помогает выпрямить спину и снять напряжение всего за две недели. Узнайте, как правильно его выполнять.

Читать полностью » Йога помогает бегунам улучшить равновесие и снизить риск травм, подтверждают спортивные физиологи сегодня в 4:10
Когда дыхание управляет шагом: почему бегуны открывают йогу заново

Йога помогает бегунам укрепить тело и разум. Узнайте, какие асаны улучшат равновесие и сделают каждую пробежку легче и безопаснее.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринары напомнили: внезапный лай у собаки может быть признаком боли или стресса
Красота и здоровье
Врач Андрей Тяжельников напомнил о пользе кефира и йогурта для укрепления иммунитета осенью
Туризм
Туроператоры указали лучшие места для наблюдения зимнего Байкала и ледяных торосов
Наука
Астрономы с помощью телескопа Уэбба раскрыли бурное рождение древних галактик – Лола Данхайв
Еда
Салат из баклажанов с перцем в соевом соусе на сковороде готовится за 10 минут
Культура и шоу-бизнес
Page Six: бывшая жена Вайнштейна рискует потерять дом в Нью-Йорке из-за ипотечного долга
Красота и здоровье
Зрение требует регулярных осмотров, гимнастики и сбалансированного рациона с омега-3 — эксперт
УрФО
В аэропорту Перми загорелся телефон в багаже пассажирки — рейс задержали на 11 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet