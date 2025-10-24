Пробежка превратилась в испытание? Возможно, вы совершаете одну из трёх типичных ошибок

Боль в боку во время бега знакома многим, особенно тем, кто не привык тренироваться регулярно. Она способна испортить любое занятие, заставив остановиться на полпути. Почему это происходит, можно ли предотвратить и как действовать, если бок уже "скрутило"? Разберёмся подробно, шаг за шагом.

Почему возникает боль в боку

Боковые спазмы во время бега — результат сочетания нескольких факторов. Основная причина кроется в работе диафрагмы. Этот куполообразный мышечный орган отвечает за дыхание, и когда он перенапрягается, появляется резкая боль под рёбрами. Особенно часто это случается, если человек начинает бег с неподготовленным организмом или нарушает режим питания перед тренировкой.

Классическая ошибка — поесть прямо перед пробежкой. Плотный перекус, а тем более полноценный обед незадолго до старта, перегружает желудок. Организм тратит ресурсы на переваривание пищи, а не на поддержание дыхания и движений. В итоге возникает спазм, который спортсмены в шутку называют "привет от желудка печени".

"Есть много факторов возникновения колик в боку, и одни из них — это что и когда было съедено", — отметила тренер Дженни Хадфилд, автор книг Marathoning for Mortals и Running for Mortals.

По словам специалиста, даже если поесть за два часа до тренировки, боль может всё равно появиться — из-за состава пищи. Блюда с высоким содержанием жиров и клетчатки перевариваются дольше, раздражают желудок и вызывают тяжесть.

Советы шаг за шагом

1. Подберите правильное питание перед бегом

Оптимальное время между приёмом пищи и началом тренировки индивидуально. Некоторым хватает полутора часов, другим — трёх. Чтобы найти свой баланс, полезно вести дневник тренировок и фиксировать, после какого интервала боль не появляется. Лучше выбирать лёгкие продукты: бананы, каши, нежирный йогурт. Избегайте орехов, авокадо, сыра и жирного мяса перед бегом — они дольше задерживаются в желудке.

2. Не стартуйте слишком быстро

Начало пробежки в высоком темпе часто становится причиной боли. Когда организм не успевает адаптироваться, дыхание сбивается, лёгкие работают с перегрузкой, а диафрагма реагирует спазмом. Оптимально первые пять минут бежать медленно, разогревая тело и постепенно увеличивая скорость. Такой подход помогает избежать задыхания и позволяет мышцам плавно включиться в работу.

3. Синхронизируйте дыхание с движением

У профессиональных пловцов дыхание всегда подчинено ритму движений — вдохи происходят только, когда лицо над водой. Бегуны могут использовать этот принцип, подбирая схему "вдох на четыре шага — выдох на четыре". При ускорении ритм можно уменьшить. Синхронизация помогает не только избежать боли, но и улучшает транспорт кислорода к мышцам, повышая выносливость и эффективность тренировки.

4. Замедлитесь и сделайте глубокий выдох

Если спазм уже возник, не стоит терпеть. Замедлите темп и сделайте несколько глубоких выдохов. При этом важно, чтобы выдох совпадал с ударом ноги, противоположной стороне боли, о землю. Это помогает перераспределить нагрузку между сторонами корпуса и снизить напряжение. Например, если болит левый бок, выдыхайте, когда правая нога касается поверхности. Через несколько циклов мышцы расслабятся, и боль уменьшится.

5. Сделайте наклон вперёд

Когда боль настигла неожиданно, остановитесь и слегка наклонитесь вперёд, напрягая мышцы пресса. Это помогает снять спазм с диафрагмы и уменьшить болевые ощущения. Главное — не делать резких движений, чтобы не усугубить дискомфорт.

6. Используйте растяжку

Растяжка — простой способ вернуть мышцам эластичность. Поднимите правую руку вверх и наклонитесь влево, задержитесь на 20-30 секунд, затем поменяйте стороны. Такие движения снимают напряжение, улучшают кровоток и ускоряют восстановление после нагрузки.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка : плотный приём пищи менее чем за час до пробежки.

: плотный приём пищи менее чем за час до пробежки. Последствие : спазм и чувство тяжести в боку, тошнота.

: спазм и чувство тяжести в боку, тошнота. Альтернатива : перекусить лёгкими углеводами — бананом, овсяным батончиком или изотоником.

: перекусить лёгкими углеводами — бананом, овсяным батончиком или изотоником. Ошибка : резкий старт на высокой скорости.

: резкий старт на высокой скорости. Последствие : сбитое дыхание, быстрое утомление.

: сбитое дыхание, быстрое утомление. Альтернатива : начать медленно, включив разогревающую разминку и плавное ускорение.

: начать медленно, включив разогревающую разминку и плавное ускорение. Ошибка : неправильное дыхание.

: неправильное дыхание. Последствие : спазм диафрагмы, колика.

: спазм диафрагмы, колика. Альтернатива: использовать ритм вдох-выдох в четыре шага, следить за осанкой и не сутулиться.

А что если боль всё же появилась?

Если во время пробежки бок "схватил" резко, не нужно паниковать. Замедлитесь, сделайте глубокий выдох, немного наклонитесь и продолжайте движение в спокойном темпе. Важно сохранять ритмичное дыхание и не останавливаться мгновенно — резкая пауза может усилить спазм. Если боль не уходит, сделайте растяжку или просто перейдите на шаг. После завершения пробежки полезно сделать несколько упражнений на дыхание — это укрепит диафрагму и снизит вероятность повторения проблемы.

FAQ

Какое питание лучше перед пробежкой?

За 2-3 часа до бега съешьте лёгкую пищу: овсянку, фрукты, йогурт. Избегайте жирного и жареного — они дольше перевариваются.

Можно ли бегать на голодный желудок?

Да, если тренировка утренняя и короткая. Но при длительных пробежках лучше выпить изотоник или съесть банан, чтобы не было головокружения.

Что делать, если боль возвращается часто?

Проверить технику дыхания, скорректировать питание и проконсультироваться с врачом. Иногда постоянные спазмы указывают на проблемы ЖКТ или диафрагмы.

Мифы и правда

Миф : боль в боку — показатель плохой физической формы.

: боль в боку — показатель плохой физической формы. Правда : колики случаются даже у профессиональных спортсменов, особенно при нарушении дыхания или питания.

: колики случаются даже у профессиональных спортсменов, особенно при нарушении дыхания или питания. Миф : если бок заболел, нужно сразу остановиться.

: если бок заболел, нужно сразу остановиться. Правда : лучше замедлиться, выровнять дыхание и позволить телу восстановиться.

: лучше замедлиться, выровнять дыхание и позволить телу восстановиться. Миф : боль всегда появляется справа.

: боль всегда появляется справа. Правда: спазм может возникать с любой стороны — всё зависит от нагрузки и индивидуальных особенностей тела.

3 интересных факта

По статистике, более 70% бегунов хотя бы раз сталкивались с болью в боку.

Укрепление мышц пресса и диафрагмы снижает вероятность спазмов почти вдвое.

Лёгкая растяжка после каждой тренировки улучшает дыхание и помогает бегать дольше без дискомфорта.

Исторический контекст

Ещё в античные времена атлеты знали о проблеме боли в боку. Греческие наставники советовали своим ученикам не начинать бег после еды и практиковали дыхательные упражнения. Современные тренеры лишь подтверждают, что старые принципы работают и сегодня: умеренность, ритм и правильное дыхание — залог комфортной пробежки.

Зная причины возникновения боли и способы её устранения, можно не только избежать неприятных ощущений, но и повысить удовольствие от каждой тренировки. Ведь бег — это не испытание, а возможность почувствовать гармонию с собственным телом.