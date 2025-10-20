Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Травма бега
Травма бега
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Незаметный враг тренировок: как одинаковые кроссовки крадут силу и скорость

Разнообразие беговой обуви помогает снизить нагрузку на суставы — объяснил тренер Джейсон Фицджеральд

Постоянные бегуны нередко задумываются, почему травмы возникают даже при правильной технике и регулярных тренировках. Одним из неожиданных факторов риска может быть однообразная обувь. Тренер Джейсон Фицджеральд, основатель популярного ресурса Strength Running, объяснил, как смена кроссовок помогает снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат и предотвратить травмы.

Почему важно менять кроссовки

Фицджеральд отмечает, что каждое движение во время бега задействует не только мышцы ног, но и суставы, связки и сухожилия. Когда человек постоянно использует одну и ту же модель обуви, нагрузка распределяется однотипно — на одни и те же участки стопы и голеностопа. Со временем это может привести к микротравмам, воспалениям и хроническим болям.

"Если вы бегаете в разных кроссовках, тело адаптируется лучше, а нагрузка распределяется по-разному", — сказал тренер Джейсон Фицджеральд.

Каждая пара имеет уникальные характеристики — амортизацию, дроп, плотность подошвы, вес и уровень поддержки. Когда бегун чередует разные модели, он тренирует мышцы ног разнообразно, что помогает избежать перегрузки.

Как выбрать обувь для чередования

Фицджеральд советует иметь минимум две пары кроссовок, различающихся по структуре и назначению. Например, одни — с хорошей амортизацией для длительных пробежек, другие — более лёгкие для скоростных тренировок. Это позволяет ногам работать в разных условиях и укреплять мелкие мышцы, которые редко задействуются при однообразной нагрузке.

Чтобы подобрать оптимальную пару, стоит учитывать:

  • тип покрытия (асфальт, грунт, стадион);

  • вес бегуна;

  • особенности постановки стопы;

  • длину и частоту тренировок.

Современные бренды — Nike, Asics, Saucony, Hoka и другие — предлагают линейки обуви с разным дропом и материалом подошвы, что облегчает выбор для чередования.

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель - восстановление, длительная дистанция или скоростная работа.

  2. Выберите две пары с разной конструкцией: например, одну с мягкой подошвой и одной с минимальной амортизацией.

  3. Чередуйте их по типу тренировок. Для темпового бега — лёгкие модели, для долгих пробежек — амортизирующие.

  4. Следите за состоянием подошвы. Изношенные участки снижают поддержку и увеличивают риск травм.

  5. Не меняйте обувь резко. Дайте телу привыкнуть к новой модели постепенно, начиная с коротких дистанций.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: бегать всё время в одной модели.

  • Последствие: перегрузка определённых мышц и суставов, риск воспалений ахиллова сухожилия.

  • Альтернатива: используйте разные пары — тренировочные, соревновательные и восстановительные.

  • Ошибка: выбирать обувь только по внешнему виду.

  • Последствие: дискомфорт, неправильная биомеханика, мозоли.

  • Альтернатива: ориентируйтесь на тип стопы, амортизацию и поддержку свода.

  • Ошибка: игнорировать пробежки по разным покрытиям.

  • Последствие: однотипная нагрузка на колени и голеностоп.

  • Альтернатива: включайте грунтовые дорожки, стадион или траву — это улучшит баланс и устойчивость.

А что если бегать босиком?

Бег без обуви или в минималистичных кроссовках становится популярным среди сторонников естественного движения. Но тренер предупреждает: переходить на такой стиль нужно очень постепенно. Без подготовки можно получить растяжения, стрессовые переломы или воспаление подошвенной фасции. Если хотите попробовать, начните с коротких дистанций и специальных упражнений для укрепления стопы.

Плюсы и минусы чередования обуви

Плюсы:

  • снижение нагрузки на суставы;

  • развитие мелких стабилизирующих мышц;

  • меньший риск однотипных травм;

  • дольше сохраняется ресурс обуви.

Минусы:

  • увеличение расходов — нужно купить минимум две пары;

  • требует внимания к подбору моделей;

  • возможен дискомфорт в период адаптации.

Несмотря на дополнительные траты, разнообразие обуви даёт долгосрочную выгоду: вы тренируетесь безопаснее и эффективнее, а ноги чувствуют себя лучше.

3 интересных факта

  • Исследования Европейской федерации спортивной науки показали, что у бегунов, использующих несколько пар кроссовок, риск травм снижается на 39%.

  • Профессиональные спортсмены чередуют обувь даже внутри одной недели тренировок.

  • Некоторые бренды выпускают "гибридные" кроссовки — сочетание дорожной и трейловой конструкции, чтобы облегчить переход между покрытиями.

FAQ

Как часто нужно менять беговые кроссовки?
Средний срок службы — около 600-800 км пробега. После этого подошва теряет амортизацию, и нагрузка на суставы возрастает.

Можно ли использовать одну пару для всех типов тренировок?
Можно, но это повышает риск травм и снижает эффективность. Лучше иметь хотя бы две модели с разными характеристиками.

Как понять, что обувь пора заменить?
Если подошва стерлась, появились боли в стопах или голенях — пора покупать новую пару.

Какие бренды лучше всего подходят для чередования?
Хорошо себя зарекомендовали Nike, New Balance, Saucony, Asics, Adidas и Hoka — у них есть модели с разным уровнем поддержки и амортизации.

Мифы и правда

  • Миф: дорогие кроссовки защищают от травм.

  • Правда: цена не гарантирует безопасность — важен правильный подбор под тип стопы.

  • Миф: профессионалы бегают только в лёгких моделях.

  • Правда: они используют разные типы обуви для разных тренировок.

  • Миф: если обувь удобна, менять её не нужно.

  • Правда: даже комфортная пара теряет свойства после 700 км пробега.

Исторический контекст

Практика чередования обуви появилась не вчера. В 1980-х годах профессиональные бегуны начали замечать, что травмы уменьшаются, если не использовать одну и ту же модель ежедневно. Современные технологии лишь закрепили этот подход: амортизация, карбоновые пластины и различные формы подошвы помогают распределять нагрузку точнее, чем когда-либо.

Разнообразие обуви — это не модный каприз, а инструмент профилактики травм. Меняя пары, бегуны дают телу возможность развиваться гармонично и избегают перегрузок, которые мешают прогрессу и удовольствию от тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приседания с гантелями укрепляют ягодицы и бедра — отметили фитнес-тренеры сегодня в 15:50
Новая формула идеальных форм: мышцы растут даже на коврике в спальне

Гантели могут стать вашим лучшим инструментом для идеальной фигуры. Узнаем, какие упражнения помогут сделать ягодицы упругими и подтянутыми.

Читать полностью » Упражнения для кора без оборудования помогают бегунам улучшить технику — мнение тренеров сегодня в 15:30
Сильный корпус — секрет бегуна, который не знает усталости

Чтобы бег был стабильным и лёгким, мышцы кора должны работать как опора. Узнаем, какие упражнения без оборудования помогут укрепить тело и улучшить технику.

Читать полностью » Упражнения из разминки BJJ укрепляют мышцы и улучшают координацию — подтвердили тренеры сегодня в 15:10
Не сила решает, а гибкость: как джиу-джитсу учит побеждать без удара

Бразильское джиу-джитсу требует от бойцов невероятной выносливости и гибкости. Узнаем, какие упражнения из разминки джитсеров помогут укрепить тело и дух.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Гарет Сапстед назвал самые переоценённые упражнения в спортзале сегодня в 14:28
Фитнес-обман века: упражнения, которые вредят больше, чем помогают

Фитнес-эксперт Гарет Сапстед назвал девять упражнений, от которых стоит отказаться ради здоровья суставов и спины. Разбираемся, чем заменить вредные движения.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Майло Вульф рассказал, как накачать мышцы, тренируясь один раз в неделю сегодня в 13:25
Тренировка, которая заменяет неделю зала: секрет силы без изнурения

Можно ли накачать мышцы, занимаясь всего раз в неделю? Фитнес-эксперт Майло Вульф рассказал, как выстроить идеальную программу и добиться результата без ежедневных тренировок.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие упражнения помогают быстро взбодриться без кофе сегодня в 12:19
Организм просыпается с первым вдохом: простая практика, которая возвращает энергию

Как зарядиться энергией за 5 минут без тренажёров и зала? Фитнес-тренер Ольга Яблокова делится коротким комплексом упражнений, который пробуждает тело и мозг.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие упражнения подходят женщинам после 50 лет сегодня в 11:13
После 50 тело можно вернуть к жизни: тренировки, которые замедляют время

Как тренироваться после 50, чтобы оставаться сильной и активной? Фитнес-тренер Ольга Яблокова объясняет, какие упражнения помогут сохранить здоровье и энергию.

Читать полностью » Эксперт Джагим объяснил, почему отжимания могут заменить тренировку в зале сегодня в 10:10
Одно упражнение вместо спортзала: отжимания, которые прокачивают всё тело

Как простое упражнение без тренажёров стало ключом к сильному телу и здоровью? Эксперт клиники Мэйо объяснил, почему отжимания недооценены и как делать их правильно.

Читать полностью »

Новости
Наука
В гробнице китайского чиновника нашли 800-летнее пиво
Питомцы
Застенчивым кошкам требуется отдельное пространство и время для адаптации после усыновления
Культура и шоу-бизнес
Индийские учёные: экстраверты чаще выбирают приключенческие фильмы и хорроры, а интроверты драмы и романтические фильмы
Наука
Океанолог Кураев: в Байкале обнаружена рыба без чешуи
Еда
Эксперты назвали виды мяса с наименьшим содержанием антибиотиков
Технологии
Андрей Карпати запустил школу Eureka Labs для практического обучения ИИ
Садоводство
При росте мышечной массы вес увеличивается, но объёмы уменьшаются — данные диетологов
Авто и мото
Стоимость ремонта панорамной крыши в кроссоверах достигает 200 тысяч рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet