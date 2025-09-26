Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка после тренировки
Девушка после тренировки
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:42

Повышенный пульс, бессонница и усталость — знаки, что бег убивает прогресс

Тренер Жаклин Элбаз: иногда полезнее отменить пробежку ради восстановления

Даже самые мотивированные бегуны иногда просыпаются с мыслью: "Сегодня я не вывезу тренировку". И это нормально. Отдых — важная часть подготовки к любым дистанциям, будь то 5 км или марафон. Игнорировать сигналы тела — значит повышать риск травм и эмоционального выгорания.

Почему дни отдыха так важны

Тренировочный план всегда включает паузы, чтобы мышцы восстанавливались после микроповреждений. Именно в это время формируется сила и выносливость. Но организм не всегда подстраивается под календарь — стресс, недосып или болезни могут изменить картину.

"Иногда полезнее отменить пробежку и восстановиться, чем выйти на трассу из-под палки", — сказала тренер Жаклин Элбаз.

Сравнение: бег и отдых

Параметр День тренировки День отдыха
Состояние мышц Микроповреждения Регенерация
Психология Напряжение, цель Перезагрузка
Риск травм Выше Ниже
Эффективность Может падать при усталости Растёт после восстановления

Советы шаг за шагом

  1. Перед пробежкой оцени самочувствие: боль, пульс, сон, настроение.

  2. Если хотя бы два показателя "не в норме" — перенеси бег.

  3. Замени пробежку лёгкой активностью: прогулкой, растяжкой, йогой.

  4. Пей достаточно воды и ешь продукты, богатые белком и углеводами.

  5. На следующий день проверь, изменилось ли состояние.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать боль → хроническая травма → визит к врачу и отдых.

  • Недосып и тренировка → падение иммунитета → перенос бега на вечер или завтра.

  • Повышенный пульс утром → признак переутомления → активное восстановление (прогулка, дыхательные практики).

  • Стресс и упорство → психологическое выгорание → лёгкая пробежка или полное восстановление.

6 сигналов, что пора отдохнуть

1. Боль, а не просто крепатура

DOMS проходит за 2-3 дня, а резкая или точечная боль — сигнал травмы. В таком случае бег стоит исключить до консультации врача.

2. Высокий утренний пульс

Если пульс на 8 ударов выше обычного — организм недовосстановился. Это повод отдохнуть и проверить питание и сон.

3. Упадок сил и отсутствие прогресса

Если даже лёгкий бег даётся тяжело и нет улучшений после разгрузочной недели — это переутомление.

4. Недостаток сна

Меньше 7 часов регулярно? Мышцы не успевают восстанавливаться. Лучше выспаться и перенести тренировку.

5. Сильный стресс

Конфликты, авралы, заботы дома — всё это забирает энергию. В такие дни стоит заменить бег прогулкой или йогой.

6. "Не своё" состояние

Мигрени, частые простуды, раздражительность — признаки, что телу нужно больше отдыха.

А что если…

…воспринимать отдых как часть тренировки? Тогда появится меньше чувства вины, а результат будет только лучше: мышцы станут сильнее, а мотивация — устойчивее.

Плюсы и минусы гибкого подхода

Плюсы Минусы
Снижение риска травм Нужно слушать тело, а это навык
Поддержка психики Иногда сложно отличить лень от усталости
Более стабильный прогресс Возможен страх "выпасть" из плана
Улучшение сна и иммунитета Требует дисциплины в планировании

FAQ

Как понять, что это усталость, а не лень?
Если симптомы повторяются (боль, пульс, недосып), это усталость. Лень обычно проходит после лёгкой разминки.

Сколько раз в неделю можно отдыхать?
Новичкам — 2-3 дня, опытным бегунам — минимум 1 день полного отдыха.

Можно ли заменить бег велосипедом или йогой?
Да, если это помогает восстановиться без перегрузки.

Мифы и правда

  • Миф: отдых мешает прогрессу.
    Правда: мышцы растут и крепнут именно во время восстановления.

  • Миф: боль — признак хорошей тренировки.
    Правда: боль может быть травмой, а не нормальной реакцией.

  • Миф: дисциплина — это бегать всегда, даже через силу.
    Правда: дисциплина — это и умение вовремя остановиться.

Сон и психология

Недосып — враг спортсмена. Хроническое недосыпание увеличивает уровень кортизола, мешает восстановлению и снижает настроение. Сон в 7-9 часов — главный ресурс для бегуна.

Три интересных факта

  1. Повышенный пульс — один из самых надёжных маркеров переутомления.

  2. Профессионалы иногда делают по 2 дня отдыха подряд после тяжёлых циклов.

  3. Выгорание у бегунов чаще связано не с физикой, а с психическим перенапряжением.

Исторический контекст

  • В 1970-х бег считался "ежедневной практикой без пауз".

  • В 1990-х спортивная наука доказала ценность отдыха и восстановления.

  • Сегодня планы марафонцев всегда включают минимум один день полного отдыха.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему покупка глютамина без показаний приводит к лишним расходам — мнение спортивных врачей сегодня в 15:10

Глютамин: аминокислота, без которой мышцы не прощают ошибок

Глютамин часто называют аминокислотой для выносливости и иммунитета. Мы разобрали, что говорят исследования и кому добавка может быть полезна.

Читать полностью » Биатлонистка Жюлия Симон предстанет перед судом по делу о мошенничестве с банковскими картами сегодня в 14:25

Олимпийская чемпионка и банковские карты: дело, потрясшее биатлон

Звезда французского биатлона Жюлия Симон оказалась в центре громкого судебного дела, которое может изменить её карьеру и отношения в сборной.

Читать полностью » Мать Николая Свечникова заявила об отсутствии видеозаписей с заплыва через Босфор сегодня в 13:22

Тайна пролива: куда исчез российский пловец во время престижного заплыва

История пропажи российского пловца на Босфоре и вопросы к организаторам, которые не предоставили записи с камер наблюдения.

Читать полностью » Зарплата Александра Овечкина в НХЛ превысила контрактную сумму на 550 тысяч долларов сегодня в 12:18

Хоккей приносит сверхприбыль: зарплата Овечкина выросла выше договора

Почему Александр Овечкин заработает больше прописанного в контракте и как работает система бонусных выплат в НХЛ.

Читать полностью » Баскетболист Мело Тримбл рассказал о статусе Овечкина в родном Вашингтоне сегодня в 11:15

Арены полные, атрибутика в дефиците: эффект Овечкина в американской столице

История о том, как российский хоккеист стал символом Вашингтона и почему его имя знают даже те, кто никогда не смотрел хоккей.

Читать полностью » Дэни Коулман: техника и силовые упражнения лежат в основе тренировок Дженнифер Энистон сегодня в 10:10

Фигура без марафонов: секрет стройности Дженнифер Энистон после 50

Как Дженнифер Энистон удаётся сохранять фигуру без изнурительных тренировок? Тренер раскрывает систему, которая сочетает баланс, силу и здоровые привычки.

Читать полностью » Почему глубокий прогиб в пояснице при лодочке повышает риск травмы позвоночника сегодня в 9:10

Упражнение из школьных залов вернулось — теперь его называют супергеройским

Простое упражнение без оборудования помогает укрепить спину, развить выносливость и держать осанку. Но есть важные нюансы, о которых стоит знать.

Читать полностью » Почему задержка дыхания во время работы с гирей приводит к утомлению и головокружению сегодня в 8:10

Три круга, и мышцы горят: как короткая тренировка вытесняет час на беговой дорожке

Комплекс с гирей помогает развивать силу, выносливость и координацию. Узнайте, как выполнять упражнения безопасно и с максимальной пользой.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автовладельцы экономят до 3000 рублей на полировке фар своими руками
Наука

В Тихом океане найдена гидротермальная система Куньлунь площадью 11 квадратных километров
Дом

Эксперты: правило 60/30/10 и зональное освещение стали трендами в оформлении гостиной
Туризм

Отели Вьетнама предлагают зоны 16+ даже без формального статуса Без детей
Садоводство

Университет Халла: садоводство снижает симптомы депрессии и тревожности
Культура и шоу-бизнес

Глен Пауэлл рассказал о неудаче на кастинге в сериал "Хор"
Дом

Дизайнеры назвали оптимальные виды обоев для зала в квартире
Технологии

Эксперты сравнили слежку на iPhone и Android: местоположение, приложения, активность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet