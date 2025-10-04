Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Бег — не для всех: кому он может навредить и как не попасть в группу риска

Эксперт: при ожирении и варикозе бег может быть опасен

Бег считается одним из самых доступных и популярных видов физической активности. Однако, как напоминает фитнес-тренер Эдуард Каневский, даже к этому виду спорта нужно подходить грамотно и с подготовкой. В беседе с Moneytimes он рассказал, с чего стоит начать новичкам и какие ошибки могут привести к травмам и осложнениям.

С чего начать подготовку к бегу

Консультация с врачом

Первый и обязательный шаг — медицинское обследование. Каневский предупреждает, что бег подходит не всем.

"Бег противопоказан при ожирении, гипертонии, варикозной болезни и бронхиальной астме. Эти факторы повышают риск осложнений", — отметил эксперт.

Правильная экипировка

Второй момент — подбор кроссовок и одежды.

"От кроссовок зависит не только комфорт, но и техника бега, скорость и лёгкость прохождения дистанции. Также важно выбирать одежду и обувь с учётом покрытия, погоды и дистанции", — сказал Каневский.

Неправильная обувь может стать причиной проблем с суставами, стопами и даже позвоночником.

Техника и дыхание

Ключ к успеху — грамотная техника. Ошибки в постановке стопы или дыхании ведут к быстрому утомлению и травмам.

"Ошибки в этих аспектах приводят к усталости и травмам. Регулярные занятия, контроль питания и режима восстановления помогают выдерживать длинные дистанции", — подчеркнул тренер.

Сравнение: подготовленный и неподготовленный бегун

Параметр Подготовленный бегун Неподготовленный бегун
Медицинская проверка Пройдена Отсутствует
Обувь Правильные беговые кроссовки Случайная спортивная обувь
Техника Контролируемая, безопасная Ошибки, риск травм
Дыхание Ритмичное Сбивчивое, поверхностное
Восстановление Сон, питание, отдых Игнорирование режима

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать бег без медицинской проверки.
    Последствие: осложнения при хронических болезнях.
    Альтернатива: консультация с врачом перед стартом.

  • Ошибка: использовать старые кроссовки.
    Последствие: травмы коленей и стоп.
    Альтернатива: купить современные беговые модели с амортизацией.

  • Ошибка: бежать "как получится".
    Последствие: быстрая усталость и потеря мотивации.
    Альтернатива: изучить базовую технику и ритмичное дыхание.

Советы шаг за шагом: подготовка к беговым тренировкам

  1. Пройдите медицинское обследование.

  2. Подберите правильную обувь и одежду под условия трассы.

  3. Начинайте с коротких дистанций и медленного темпа.

  4. Контролируйте дыхание: вдох через нос, выдох через рот.

  5. После пробежки уделяйте время заминке и растяжке.

  6. Следите за питанием и режимом восстановления.

А что если бег противопоказан?

В этом случае Каневский советует выбирать альтернативные формы активности: ходьбу, плавание, велосипед или эллиптический тренажёр. Они снижают нагрузку на суставы и сердце, но при этом укрепляют организм и поддерживают физическую форму.

Плюсы и минусы занятий бегом

Плюсы Минусы
Доступность и отсутствие сложного оборудования Риск травм при неправильной технике
Улучшение работы сердца и лёгких Возможные осложнения при хронических болезнях
Сжигание калорий и контроль веса Требует дисциплины и восстановления
Улучшение психоэмоционального состояния Не подходит при ряде заболеваний

FAQ

Можно ли бегать при варикозе?
Нет, бег противопоказан, лучше выбрать альтернативные виды нагрузок.

Сколько раз в неделю стоит бегать новичку?
Оптимально 2-3 раза, постепенно увеличивая дистанцию.

Как выбрать кроссовки для бега?
Обувь должна быть с амортизацией и подходить под тип покрытия (асфальт, грунт, стадион).

Мифы и правда

  • Миф: бег подходит абсолютно всем.
    Правда: при ряде заболеваний он противопоказан.

  • Миф: техника не имеет значения.
    Правда: ошибки в движении стопы и дыхании приводят к травмам.

  • Миф: старые кроссовки такие же удобные.
    Правда: изношенная подошва повышает риск травмы.

3 факта о беге

• Правильная обувь снижает нагрузку на суставы до 30%.
• Регулярный бег улучшает работу мозга благодаря усилению кровотока.
• Даже 15 минут бега в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исторический контекст

  1. В 1970-е годы начался "беговой бум" в США и Европе.

  2. В 1990-е фитнес-индустрия интегрировала бег в комплексные тренировки.

  3. Сегодня бег стал частью культуры ЗОЖ, но требует грамотного подхода и знаний о здоровье.

