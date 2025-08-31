Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пробежка с собакой в парке
Пробежка с собакой в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:16

Бегать на пустой желудок или с перекусом: что работает на самом деле

Нутрициолог Николенко: бег натощак допустим только при лёгких тренировках

Споры о том, стоит ли бегать натощак, не утихают уже много лет. Одни считают, что именно так организм быстрее сжигает жир, другие опасаются упадка сил и головокружений. Где же истина?

Перед бегом: всё зависит от цели и нагрузки

Нутрициолог Оксана Николенко в беседе с Gastronom.ru пояснила, что выбор зависит от продолжительности и интенсивности тренировки.

  • Лёгкая пробежка до 1 часа, особенно утром.
    Можно ограничиться стаканом воды. Такой вариант действительно помогает при похудении — организм использует внутренние запасы жира.

  • Длительный или интенсивный бег.
    Лучше сделать небольшой перекус за 40-60 минут до старта. Это убережёт от упадка сил и позволит держать темп.

Варианты лёгкой еды: банан, пара рисовых хлебцев с сыром, овсяная каша.

Отдельно нутрициолог подчеркнула: в жаркую погоду потребность в углеводах выше, так как они быстро расходуются и поддерживают стабильную работу мышц.

После тренировки: время "золотого окна"

Самое важное начинается после пробежки.

"В первые 30-40 минут организм быстрее всего восполняет углеводы и лучше усваивает белок для восстановления мышц. Если затянуть с едой, усталость будет дольше сохраняться", — отметила Николенко.

Что есть после бега

Лучший вариант — сочетание сложных углеводов, белка и клетчатки.

Примеры:

  • омлет с овощами и цельнозерновым тостом,

  • творог с ягодами,

  • куриная грудка с гречкой.

Итог

Бег натощак подходит только для лёгких тренировок и целей снижения веса. Но если нагрузка серьёзная, перекус обязателен. А после пробежки питание в "золотое окно" поможет быстрее восстановиться и избежать хронической усталости.

