© commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Почему половина правил, которые знают бегуны, ведёт к провалу

Силовые тренировки улучшают результаты бегунов — исследование Medicine & Science in Sports & Exercise

Бег полон мифов, которые годами передаются от одного спортсмена к другому. Даже опытные марафонцы иногда следуют советам, которые наука давно опровергла. Пришло время разобрать самые популярные заблуждения, чтобы тренировки приносили больше пользы и меньше вреда.

Растяжка до пробежки — не всегда на пользу

Многие до сих пор начинают тренировку с долгих статичных наклонов или растяжек, думая, что это защитит от травм. Однако исследования, например в Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, показывают: статическая растяжка перед бегом может снизить скорость и не предотвращает травмы. Вместо этого специалисты советуют динамическую разминку — движения, которые мягко разогревают мышцы и имитируют будущую нагрузку: выпады, вращения тазом, махи руками, подъемы на носки. Такой подход улучшает кровоток и подготавливает тело к пробежке.

Углеводы перед стартом — в меру

"Карбо-загрузка" действительно помогает накопить гликоген в мышцах, но не стоит превращать последние дни перед забегом в бесконечный марафон пасты. Как отмечает тренер Ханна Шульц, мышца способна хранить ограниченное количество энергии, а избыток углеводов просто откладывается в жир. Для марафона можно увеличить норму на 300-400 ккал в день за неделю до старта, для коротких дистанций достаточно сбалансированного питания.

Сила важна не меньше выносливости

Раньше считалось, что бегунам не нужен тренажерный зал. Но современная наука говорит обратное. Сильные ноги и ягодицы ускоряют спринт, а крепкий корпус помогает удерживать технику и эффективный размах рук. Исследования в Medicine & Science in Sports & Exercise подтверждают: силовая подготовка снижает риск травм и повышает эффективность бега.

Бег и колени — ложное обвинение

Миф о том, что бег "убивает" колени, живуч, но данные Arthritis Care and Research опровергают его. За 10 лет наблюдений ученые не нашли у бегунов повышенного риска остеоартрита по сравнению с теми, кто не бегает.

Отдых — часть прогресса

Многие боятся, что несколько дней без бега моментально снизят форму. На самом деле, по данным CDC, заметная потеря выносливости начинается только через две недели, а за месяц VO₂ max снижается максимум на 20%. При этом именно в дни отдыха мышцы восстанавливаются и становятся сильнее.

А как насчет бега босиком и на беговой дорожке?

Минималистичная обувь и бег босиком могут подойти только на мягких, безопасных покрытиях. На асфальте же возрастает риск стрессовых переломов. Что касается дорожки, то при наклоне полотна на 1% она по нагрузке почти не отличается от бега на улице, хотя свежий воздух и солнечный свет, конечно, приятнее.

