Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Один шаг, который способен переписать жизнь: как забег превращает страх в силу

Забег становится поворотным моментом даже для новичков — заявил параатлет Дмитрий Игнатов

Иногда перемены начинаются с одного шага — буквально. Так считает телеведущий и параатлет Дмитрий Игнатов, который не просто преодолел физические испытания, но и доказал, что сила духа способна изменить судьбу. Его история — не о спорте ради медалей, а о победе над страхами, поиске смысла и умении радоваться каждому дню. Дмитрий убеждён: участие в забеге способно стать поворотным моментом, даже если до этого вы никогда не занимались спортом.

"Когда у тебя есть какая-то цель: переплыть Босфор, победить в чемпионате России, пробежать забег, — это классно. Но цели не обязательно должны быть глобальными, подойдут любые", — сказал параатлет и телеведущий Дмитрий Игнатов.

Почему стоит принять участие в забеге

Бег возвращает чувство контроля

Многие люди страдают от выученной беспомощности — уверенности в том, что изменить что-либо невозможно. Спорт помогает разрушить это ощущение. Когда человек ставит конкретную цель и достигает её, в мозге закрепляется новая установка: "Я могу".
Любительский бег — идеальный инструмент для этого. Здесь всё зависит только от вас: тренируетесь — становитесь сильнее, пропускаете занятия — остаётесь на месте. Даже короткая дистанция, преодолённая собственными силами, возвращает чувство уверенности и контроля над жизнью.

"Не нужно гнаться за результатом, нужно побить какой-то собственный рекорд. Главное — получать удовольствие и понимать, что ты делаешь доброе дело", — отметил Дмитрий Игнатов.

Забег помогает втянуться в спорт

Если вы давно не тренировались, пробежка станет отличным толчком. Спорт вызывает выработку эндорфинов и серотонина — гормонов радости и удовлетворения. После первых недель организм начинает адаптироваться, и приходит то самое чувство лёгкости, ради которого многие продолжают бегать.

"Спорт — это жизнь, спорт — это эмоции, спорт — это друзья, спорт — это кайф", — сказал Дмитрий Игнатов.

Регулярные тренировки снижают уровень стресса, повышают тонус и формируют здоровые привычки. Главное — начать и не останавливаться.

Бег объединяет

На забегах всегда особая атмосфера. Здесь встречаются люди, которые стремятся к лучшему — и делятся этим настроением. Даже если вы интроверт, энергия толпы, общая цель и поддержка незнакомцев подарят заряд мотивации. Возможно, именно на трассе вы найдёте новых друзей или встретите единомышленников.

"Представь, как это круто, когда рядом с тобой бежит какая-то звезда. Он вонючий и потный, ты вонючий и потный, вы вместе бежите и у вас есть общая цель", — сказал Дмитрий Игнатов.

Это шанс помочь другим

Современные забеги часто проходят в формате благотворительных акций. Так, марафон "Бегущие сердца" объединяет тысячи людей ради помощи детям-инвалидам. Стартовый взнос участника идёт в фонд "Обнажённые сердца".
Дмитрий участвует в подобных проектах не ради пиара, а потому что разделяет их философию.

"Мне очень близка философия забега. Я прихожу поддержать своих собратьев по несчастью и привлечь внимание общественности", — отметил Дмитрий Игнатов.

Бег развивает осознанность

Во время пробежки вы полностью погружаетесь в момент. Нельзя думать о делах, когда следишь за дыханием, шагом, ритмом. Это и есть тренировка концентрации, которая потом помогает и в жизни — лучше слушать, понимать, чувствовать.

"Во время тренировки я концентрируюсь на технике бега, на постановке стопы. Музыка звучит фоном, потому что я полностью сконцентрирован", — добавил Дмитрий Игнатов.

Осознанность помогает справляться со стрессом и укрепляет психическую устойчивость. А бег становится естественной медитацией в движении.

Это способ самовыражения

Современные бегуны давно перестали быть просто спортсменами. Для многих — это способ показать миру, кто они. Фото на финише, сторис с маршрута или отметка о пробежке — это не хвастовство, а способ делиться мотивацией. И пусть сначала вы бежите ради лайков — позже придёт настоящее удовольствие от движения.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к забегу

  1. Подберите удобные кроссовки. Лучше выбирать лёгкие модели с хорошей амортизацией. Это снизит ударные нагрузки и поможет избежать травм.

    "Сейчас все бренды стараются сделать кроссовки ультралёгкими. Важно, чтобы нога не скользила и было хорошее сцепление", — пояснил Дмитрий Игнатов.

  2. Отработайте технику. Главная ошибка новичков — приземление на пятку. Лучше опираться на середину стопы, чтобы не перегружать суставы.

  3. Контролируйте пульс. Используйте фитнес-браслет или часы, чтобы отслеживать ЧСС. Оптимальный диапазон нагрузки — 70-80% от максимальной частоты.

    "Пульс — это главный показатель, с помощью которого можно подбирать нагрузку", — отметил Дмитрий Игнатов.

  4. Добавьте разнообразие. Чередуйте бег с греблей, плаванием, кроссфитом. Это улучшит выносливость и поможет избежать перегрузок.

  5. Следите за питанием. Баланс белков, жиров и углеводов играет огромную роль. При нехватке времени можно пользоваться сервисами доставки спортивного питания.

    "Я заказываю еду на дом — там посчитаны белки, жиры, углеводы, и можно варьировать рацион", — сказал Дмитрий Игнатов.

  6. Используйте спортивные добавки. Во время длинных тренировок помогут изотоники и энергетические батончики. Они восполняют силы и поддерживают баланс солей.

    "Когда я бегаю, у меня всегда с собой есть изотоник", — отметил Дмитрий Игнатов.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: бег на старых или повседневных кроссовках.

  • Последствие: риск травмы стопы или колена.

  • Альтернатива: беговые модели Nike Zoom, Asics Gel, Hoka Clifton — лёгкие и амортизирующие.

  • Ошибка: отсутствие разминки.

  • Последствие: спазмы, боли в мышцах.

  • Альтернатива: динамическая растяжка и суставная гимнастика перед стартом.

  • Ошибка: тренировки без воды.

  • Последствие: обезвоживание и слабость.

  • Альтернатива: бутылка с изотоником или спортивным напитком Powerade, Isostar, SIS.

  • Ошибка: слишком быстрый темп с первых минут.

  • Последствие: выгорание и одышка.

  • Альтернатива: интервальный бег с чередованием лёгкого и среднего темпа.

А что если…

Вы никогда не бегали? Начните с пеших прогулок. Через пару недель добавьте короткие отрезки пробежки. Даже 10-15 минут движения на свежем воздухе изменят самочувствие. Не гонитесь за скоростью — слушайте тело и радуйтесь процессу.

Если вы стесняетесь выходить на улицу, начните с домашних тренировок на беговой дорожке или попробуйте виртуальные забеги, где результаты фиксируются через фитнес-приложения. Главное — поставить цель и сделать первый шаг.

Плюсы и минусы участия в забеге

Плюсы:

  • укрепление здоровья и выносливости;

  • новые знакомства и положительные эмоции;

  • повышение уверенности в себе;

  • благотворительный вклад;

  • возможность путешествовать и участвовать в забегах по всему миру.

Минусы:

  • необходимость регулярных тренировок;

  • риск перегрузки без подготовки;

  • расходы на экипировку и взносы.

Но все эти минусы перекрываются эмоциями финиша, когда вы пересекаете линию, чувствуя гордость и восторг.

FAQ

Как выбрать забег для новичка?
Начните с дистанции 3-5 км. Обычно такие забеги проходят весной и осенью, а регистрация открыта онлайн.

Сколько стоит участие?
Большинство городских забегов — от 1000 до 3000 ₽. Благотворительные старты могут быть дороже, но ваш взнос идёт на помощь нуждающимся.

Что надеть на забег?
Лучше выбрать дышащие ткани и термофутболку. Обязательно возьмите кепку и бутылку воды.

Как питаться перед стартом?
За 2-3 часа до забега съешьте сложные углеводы — кашу, банан, йогурт. Не ешьте жирное и тяжёлое.

Что делать после финиша?
Сделайте лёгкую растяжку и выпейте изотоник. Это поможет быстрее восстановиться.

Мифы и правда

  • Миф: бег разрушает суставы.
  • Правда: при правильной технике и обуви суставы, наоборот, укрепляются.
  • Миф: бегать можно только по утрам.
  • Правда: главное — регулярность, а не время суток.
  • Миф: чтобы бегать, нужно быть стройным.
  • Правда: бег подходит людям любого телосложения, важно только подобрать темп.

Интересные факты

  1. В Японии проводят ночные марафоны с подсветкой трассы неоном.

  2. Самый молодой участник марафона — 3-летний мальчик из Индии, пробежавший 5 км.

  3. В некоторых странах забеги проводят в костюмах героев фильмов или животных — ради веселья и рекордов.

Каждый шаг — это движение к новой версии себя. Главное — начать. Как сказал Дмитрий Игнатов, сделайте что-нибудь безумное, и жизнь действительно поменяется полностью.

