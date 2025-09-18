Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Упражнение из 1980-х вернулось и стало хитом онлайн-фитнеса

Фитнес-эксперты: бег на месте при правильной технике безопасен для суставов

Бег — одно из самых доступных кардиоупражнений. Но не всегда есть возможность выйти на улицу или отправиться в спортзал на дорожку. В таких случаях отличной альтернативой может стать бег на месте. С первого взгляда он кажется слишком простым, но при правильном выполнении способен заменить часть кардионагрузки, разогреть мышцы и помочь разнообразить тренировки дома.

Чем бег на месте отличается от обычного

Когда мы бежим по улице или на беговой дорожке, тело движется вперёд, и вся биомеханика выстроена так, чтобы толкать себя с каждым шагом. При беге на месте ситуация иная: пол под ногами остаётся неподвижным, и нагрузка распределяется по-другому.

В классическом варианте упражнения ягодичные мышцы и задняя поверхность бедра работают меньше. Нет активного разгибания в тазобедренном суставе, характерного для настоящего бега. Также снижается нагрузка на пресс и косые мышцы живота, ведь корпус почти не смещается вперёд.

Если же делать бег с высоким подниманием коленей, ситуация меняется. Здесь значительно больше работают квадрицепсы и подвздошно-поясничные мышцы. Но и энергозатраты у этого варианта выше: через несколько десятков секунд упражнение способно буквально "забить" икры и сгибатели бедра.

Для чего стоит включать бег на месте

Несмотря на то что бег на месте вряд ли улучшит технику настоящего бега и сжигает меньше калорий, он остаётся полезным инструментом в тренировочном арсенале.

  1. Он подходит для разминки. Это простой способ разогреть мышцы ног, стопы и подготовить суставы к нагрузке.

  2. Его можно использовать в интервальных домашних тренировках, чтобы быстро поднять пульс до 75-80% от максимального.

  3. В спокойном темпе бег на месте отлично работает как активный отдых между более интенсивными упражнениями.

Варианты выполнения

Спокойный темп

Встаньте прямо, слегка согните колени и приподнимите пятки от пола. Двигайтесь легко и ритмично, не сутультесь, держите плечи расслабленными. Такой вариант удобен для пауз в интервальных комплексах.

С высоким подниманием бедра

Этот вариант требует большего усилия. Бегите на носках, поднимая колени до уровня таза. Можно касаться ими вытянутых вперёд ладоней — так проще контролировать высоту. Это упражнение интенсивное, нагружает икры и бедра, а также быстрее повышает пульс.

С захлёстом голени

Здесь акцент смещается на заднюю поверхность бедра. Старайтесь дотягивать пятки до ягодиц, двигаясь на подушечках стоп. Такой бег можно чередовать с высоким подниманием коленей для равномерной работы мышц.

Hot feet

Быстрые переборы ног на месте, будто пол под вами горячий. Через 30-40 секунд бёдра ощутимо "горят". Главное — сохранять темп и лёгкий наклон корпуса.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом разминки сделайте суставную гимнастику: вращения шеей, руками, ногами.

  2. Используйте бег на месте в комплексе с jumping jacks, упражнением "червь", "скалолазом" или лёгкими прыжками.

  3. Для кардиосессий чередуйте бег на месте с динамическими упражнениями: бёрпи, мостиком, прыжками "лягушки".

  4. Для ВИИТ включайте вариации с высоким подниманием бедра или hot feet — они лучше разгоняют пульс.

  5. Регулируйте нагрузку временем: 20-40 секунд работы, 10-20 секунд отдыха.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять только спокойный бег на месте.
    → Последствие: низкий расход калорий, слабая нагрузка.
    → Альтернатива: добавлять интервалы с высоким подниманием коленей или hot feet.
  • Ошибка: опускать пятки на пол.
    → Последствие: снижается амортизация, появляются лишние удары по суставам.
    → Альтернатива: двигаться на подушечках стоп, как при прыжках на скакалке.
  • Ошибка: сутулиться и напрягать плечи.
    → Последствие: перенапряжение шеи и верхней части спины.
    → Альтернатива: держать корпус прямым, а руки двигать свободно.

А что если…

Если заменить обычные пробежки бегом на месте, эффекта в развитии выносливости будет меньше. Но для коротких домашних тренировок или разминки упражнение подойдёт идеально. Также это хороший выход для тех, кто восстанавливается после травм и не может выполнять полноценный бег.

FAQ

Можно ли похудеть с помощью бега на месте?
Да, но эффективность будет ниже, чем при беге на улице. Чтобы сжечь больше калорий, используйте интервальные варианты с высокой интенсивностью.

Сколько времени нужно бегать на месте?
Для разминки достаточно 3-5 минут, а для кардиотренировки можно выполнять комплекс из 20-30 минут с чередованием разных движений.

Что лучше: бег на месте или скакалка?
Скакалка энергозатратнее и развивает координацию, но бег на месте проще и доступнее. Хорошо чередовать оба упражнения.

Мифы и правда

  • Миф: бег на месте полностью заменяет обычный бег.
  • Правда: нагрузка и биомеханика отличаются, поэтому техника и выносливость развиваются хуже.
  • Миф: это слишком лёгкое упражнение.
  • Правда: при правильной интенсивности бег на месте может быстро довести пульс до высоких значений.
  • Миф: бег на месте вреден для суставов.
  • Правда: при выполнении на носках нагрузка на колени и голеностоп мягкая и безопасная.

Интересные факты

  1. Бег на месте часто используют профессиональные спортсмены для разминки в зале перед основной нагрузкой.

  2. Это упражнение упоминается в военной подготовке: солдаты выполняют его в строю как способ поддержания тонуса.

  3. В фитнес-программах бег на месте нередко комбинируют с аэробикой и танцевальными движениями.

Исторический контекст

В XX веке бег на месте активно вошёл в практику домашних тренировок вместе с популяризацией аэробики. В 1980-х его часто включали в телепрограммы по фитнесу. Сегодня упражнение переживает новый виток популярности благодаря онлайн-тренировкам и формату ВИИТ, где оно служит связующим звеном между более сложными упражнениями.

