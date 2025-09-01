Тренировка превращается в испытание: одна ошибка с водой может обернуться бедой
До сих пор можно услышать совет: "Во время пробежки пить нельзя". Но современные специалисты уверены — это правило давно устарело и даже может навредить здоровью.
Почему нельзя игнорировать воду
Нутрициолог Оксана Николенко в интервью Gastronom. ru подчеркнула: даже лёгкая степень обезвоживания опасна для организма. Достаточно потерять всего 2% массы тела в виде жидкости, чтобы:
-
снизилась выносливость,
-
ухудшилось самочувствие,
-
вырос риск теплового удара.
В тёплую погоду ситуация становится особенно серьёзной: нагрузка на сердце и сосуды увеличивается, и вода превращается в важный элемент тренировки.
Как правильно пить во время пробежки
-
Делайте небольшие глотки, не дожидаясь сильной жажды.
-
Используйте удобные силиконовые бутылочки для бега.
"Сейчас это удобно делать с помощью специальных силиконовых бутылочек, которые удобно брать с собой на пробежку", — отмечает эксперт.
Вода до, во время и после
-
До тренировки: за 20-30 минут выпейте немного воды.
-
Во время бега: пополняйте запас жидкости маленькими глотками.
-
После пробежки: восстановите водно-солевой баланс.
Итог
Совет "не пить на пробежке" — пережиток прошлого. Чтобы сохранить здоровье и выносливость, пить нужно обязательно, причём не только после тренировки, но и во время неё.
