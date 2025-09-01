Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Влияние нехватки воды на уровень стресса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:51

Тренировка превращается в испытание: одна ошибка с водой может обернуться бедой

Нутрициолог объяснила, как правильно пить воду до, во время и после пробежки

До сих пор можно услышать совет: "Во время пробежки пить нельзя". Но современные специалисты уверены — это правило давно устарело и даже может навредить здоровью.

Почему нельзя игнорировать воду

Нутрициолог Оксана Николенко в интервью Gastronom. ru подчеркнула: даже лёгкая степень обезвоживания опасна для организма. Достаточно потерять всего 2% массы тела в виде жидкости, чтобы:

  • снизилась выносливость,

  • ухудшилось самочувствие,

  • вырос риск теплового удара.

В тёплую погоду ситуация становится особенно серьёзной: нагрузка на сердце и сосуды увеличивается, и вода превращается в важный элемент тренировки.

Как правильно пить во время пробежки

  • Делайте небольшие глотки, не дожидаясь сильной жажды.

  • Используйте удобные силиконовые бутылочки для бега.

"Сейчас это удобно делать с помощью специальных силиконовых бутылочек, которые удобно брать с собой на пробежку", — отмечает эксперт.

Вода до, во время и после

  • До тренировки: за 20-30 минут выпейте немного воды.

  • Во время бега: пополняйте запас жидкости маленькими глотками.

  • После пробежки: восстановите водно-солевой баланс.

Итог

Совет "не пить на пробежке" — пережиток прошлого. Чтобы сохранить здоровье и выносливость, пить нужно обязательно, причём не только после тренировки, но и во время неё.

