Бег на пляже
Бег на пляже
© flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Бег портит здоровье чаще, чем думают: ошибка, которую делают все

Эксперт Гарри Пино объяснил, как дыхание влияет на выносливость при беге

Что общего у лучших бегунов — любителей и профессионалов? Секрет вовсе не только в скорости или километрах за спиной. Всё начинается с правильной техники, ведь именно она помогает бежать быстрее, дольше и без травм. Ошибки в форме приводят к перегрузке суставов и болям, а исправить их проще, чем кажется.

Подготовка: что важно ещё до старта

Эксперты советуют начинать не с пробежки, а с анализа походки. Специалист или даже консультант в магазине кроссовок может подсказать, какие движения мешают вам бежать правильно, и какие кроссовки подойдут именно вашей стопе. Ещё один ключевой момент — активация мышц. Перед стартом уделите несколько минут ягодицам: сделайте "мостик", "ракушку" или приседания с собственным весом. Эти мышцы — ваш главный двигатель, а не квадрицепсы или икры, которые многие ошибочно перегружают.

Основа техники: простые правила

  • Корпус в одну линию. Часто уставшие бегуны начинают сутулиться и заваливаться вперёд. "Это не только ухудшает дыхание, но и усиливает усталость", — предупреждает спортивный врач Сюзанн Фукс. Решение — держать плечи раскрытыми, голову вверх, руки рядом с корпусом.
  • Стопа под телом. Важно, чтобы нога приземлялась прямо под туловищем, а не впереди. Иначе возникает "тормозящий" эффект. Тренировать это можно даже дома — попеременно перенося вес с одной ноги на другую.
  • Короткий шаг. Длинный шаг не гарантирует скорости. Напротив, он увеличивает риск травм коленей и голеней. Куда эффективнее — чуть быстрее убирать ногу назад, сохраняя естественный ритм.
  • Мягкие колени. При касании земли колено должно быть слегка согнуто, чтобы поглощать удар. А при отталкивании — работать без "замка" в суставе. Это защищает не только колени, но и тазобедренные суставы.

Баланс и дыхание: мелочи, которые решают всё

Следите за положением таза. Представьте, что это ведро с водой: если наклонится вперёд или вбок — "вода прольётся". Именно здесь важна крепкая кора, которая помогает держать корпус ровно и снижает риск болей в пояснице.

Не забывайте про руки и лицо. Слишком активное размахивание руками тратит энергию впустую, а напряжённые челюсти и зажатые плечи делают дыхание поверхностным. Расслабьте мышцы, и кислород будет поступать свободнее.

Дыхание — отдельная история. Эксперт Гарри Пино рекомендует учиться дышать животом: на вдохе живот расширяется, на выдохе — максимально втягивается. Такой ритм увеличивает объём лёгких и улучшает выносливость.

После пробежки: проверка на ошибки

Завершая тренировку, прислушайтесь к телу. Боль в коленях может сигнализировать о слабых ягодицах и бёдрах, а напряжение в плечах — о слишком активной работе рук. Такие подсказки помогают корректировать технику и избежать серьёзных травм в будущем.

Интересный факт: исследования показывают, что даже начинающие бегуны со временем интуитивно находят оптимальную длину шага для своей биомеханики. Но чем раньше вы начнёте контролировать технику, тем быстрее заметите рост выносливости и скорости.

